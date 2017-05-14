"Евровидение 2017": как голосовало национальное жюри Украины

Наивысший балл украинское жюри поставило Беларуси.
Результаты конкурса определялись голосованием национальных жюри стран-участниц конкурса и зрителей 50/50.
Национальное жюри Украины расставило баллы следующим образом:
1 балл – Бельгия (Бланш, City Lights)
2 балла – Австралия (Исайа, Don't Come Easy)
3 балла – Нидерланды (TOG3NE, Lights and Shadows)
4 балла – Молдова (Sunstroke Project, Hey Mamma)
5 баллов – Франция (Алма, Requiem)
6 баллов – Азербайджан (Dihaj, Skeletons)
7 баллов – Хорватия (Жак Худек, My Friend)
8 баллов – Венгрия (Йоси Папай, Origo)
10 баллов – Португалия (Сальвадор Собрал, Amar Pelos Dois)
12 баллов - Беларусь (Naviband, Гісторыя Майго Жыцця)
Напомним, песенный конкурс "Евровидение-2016" в Стокгольме выиграла Джамала с песней "1944". По результатам голосования национальных жюри стран-участниц "Евровидения" и смс-голосования зрителей Джамала набрала 534 балла. Украина получила право организовать "Евровидение" в следующем году, как страна-победитель.
9 сентября стало известно, что городом, который примет песенный конкурс "Евровидение-2017" станет Киев.ZN.UA