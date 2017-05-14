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"Евровидение 2017": как голосовало национальное жюри Украины

14 мая в 03:05

Наивысший балл украинское жюри поставило Беларуси.

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Наивысший балл национальное жюри Украины поставило представителям Беларуси
Andres Putting / eurovision.tv
В Киеве завершился международный песенный конкурс "Евровидение 2017", победителем которого стал представитель Португалии Сальвадор Собрал.

Результаты конкурса определялись голосованием национальных жюри стран-участниц конкурса и зрителей 50/50.

Национальное жюри Украины расставило баллы следующим образом:

1 балл – Бельгия (Бланш, City Lights)

2 балла – Австралия (Исайа, Don't Come Easy)

3 балла – Нидерланды (TOG3NE, Lights and Shadows)

4 балла – Молдова (Sunstroke Project, Hey Mamma)

5 баллов – Франция (Алма, Requiem)

6 баллов – Азербайджан (Dihaj, Skeletons)

7 баллов – Хорватия (Жак Худек, My Friend)

8 баллов – Венгрия (Йоси Папай, Origo)

10 баллов – Португалия (Сальвадор Собрал, Amar Pelos Dois)

12  баллов -  Беларусь (Naviband,  Гісторыя Майго Жыцця)

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Напомним, песенный конкурс "Евровидение-2016" в Стокгольме выиграла Джамала с песней "1944". По результатам голосования национальных жюри стран-участниц "Евровидения" и смс-голосования зрителей Джамала набрала 534 балла. Украина получила право организовать "Евровидение" в следующем году, как страна-победитель. 

9 сентября стало известно, что городом, который примет песенный конкурс "Евровидение-2017" станет Киев.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Евровидение конкурс Украина песенный
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