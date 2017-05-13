"Евровидение 2017": букмекеры называют нового претендента на победу

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Выиграть конкурс в этом году может представитель Португалии Сальвадор Собрал.

Сальвадор Собрал может стать победителем "Евровидения" в этом году

Европейские букмекеры принимают ставки на победителя международного песенного конкурса "Евровидение". Согласно последним данным, новым претендентом на победу является представитель Португалии Сальвадор Собрал, сообщает Еurovisionworld.com.

На втором месте может оказаться итальянец Франческо Габбани, который до этого долгое время удерживал лидерские позиции. На третьем месте, по прогнозам, может оказаться представитель Болгарии Кристиан Костов.

Группа O.Torvald, которая в этом году представляет Украину на конкурсе, на данный момент располагается на предпоследнем, 25 месте.

Eurovision world

Финал конкурса состоится 13 мая.

Напомним, песенный конкурс "Евровидение-2016" в Стокгольме выиграла Джамала с песней "1944". По результатам голосования национальных жюри стран-участниц "Евровидения" и смс-голосования зрителей Джамала набрала 534 балла. Украина получила право организовать "Евровидение" в следующем году, как страна-победитель.

9 сентября стало известно, что городом, который примет песенный конкурс "Евровидение-2017" станет Киев.

На заседании 11 октября Кабинет министров Украины утвердил план подготовки к проведению "Евровидения" в Украине в 2017 году. Согласно плану, Киевская городская государственная администрация и Национальная телекомпания Украины должны обеспечить подготовку мест проведения "Евровидения", создать инфраструктуру и обеспечить трансляцию конкурса.

25 февраля стало известно, что Украину в этом году на песенном конкурсе представит группа O.Torvald.