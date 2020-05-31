Криптоанархизмы в эпоху третьего Базеля

18 мая Министерство цифровой трансформации Украины вынесло на общественное обсуждение законопроект "О виртуальных активах" (https://thedigital.gov.ua/regulations/povidomlennya-pro-provedennya-publichnogo-gromadskogo-obgovorennya-proyektu-zakonu-ukrayini-pro-virtualni-aktivi).

Обсуждение проекта закона продлится до 5 июня. Известно, что документ разрабатывался в сотрудничестве со многими участниками рынка и экспертами. Среди них представители Ассоциации "Блокчейн Украины", "Офиса эффективного регулирования" (BRDO), Украинской ассоциации платежных систем (УАПС), Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). В разработке проекта также принимали участие профильные госорганы, включая Минфин и Нацбанк.

Нынешняя версия законопроекта не окончательная, она опубликована специально для комментариев сообщества и бизнеса, так что участники рынка виртуальных активов могут вносить в документ свои предложения и поправки. Между нынешней версией и принятием закона во втором чтении еще есть возможность доработать его с учетом мнений всех экспертов и представителей криптосообщества Украины. Если документ примут, он вступит в силу спустя три месяца после публикации.

За последние два с половиной года это уже то ли шестая, то ли седьмая попытка неким законодательным образом урегулировать такую сложную и принципиально неподконтрольную государству сферу, как криптовалюты, токены, технология блокчейн и все, что с ними связано.

Что хотят регулировать?

В проекте закона виртуальные активы определяются как имущество и подразделяются на две категории — криптоактивы и обеспеченные токены. Право собственности на виртуальный актив, согласно документу, определяется наличием приватного ключа. Отдельно в законопроекте прописан "финансово обеспеченный стейблкоин". Это цифровой токен (актив на основе технологии блокчейн), обеспечением могут выступать государственные деньги и/или финансовые инструменты.

Различия между ними весьма существенны. Криптовалюты, а также разного рода токены (но далеко не все), то есть то, что традиционно определяется как криптоактивы, — это группа, где нет обеспечения активами и нет права требования по ним. В свою очередь, существуют обеспеченные токены, и это не только стейблкоины, но и некоторые виды секьюрити-токенов и утилитарные токены. Это диаметрально противоположная группа, где есть обеспечение ликвидными активами и четко прописанное право требования на них.

Некоторые моменты в проекте закона вызывают сильное удивление: например, статья о местонахождении виртуальных активов, согласно которой в правовом контексте считается, что они находятся на территории Украины. Но тогда и весь мировой Интернет, по той же логике, находится на территории Украины. То есть как вообще возможно не привязанные к реальному миру вещи привязывать к географическому месту, непонятно.

Далее, эмитентами виртуальных активов, согласно документу, могут считаться физические или юридические лица, зарегистрированные или имеющие представительство на территории Украины. Как быть тогда с множеством криптокомпаний, зарегистрированных по всему миру, токенами которых пользуются украинцы? Мы же признаем эмитентом доллара правительство США, хотя Вашингтон пока еще не находится на украинской территории…

Применительно к "крипте" получается, что та же компания Tether не является эмитентом стейблкоинов USDT только потому, что она не украинская. Отсюда и другие несуразицы законопроекта. Так, статья 18 обязывает эмитентов сообщать Минцифры о планах продажи виртуальных активов. Но кто должен это делать, если эмитента не существует?

Кто, например, эмитент биткойна? Бедного Сатоши Накамото уже 11 лет ищут по всему миру, и до сих пор нет даже доказательств его существования в природе. Но даже если он не эмитировал биткойн, то запустил одноранговую p2p-сеть, а эмиссией занимается по факту любой, кто занимается майнингом. В случае биткойна — это миллионы людей и компаний по всему миру.

"Законопроект вызывает двоякое впечатление. С одной стороны, украинским регуляторам давно пора прекратить находиться в позе страуса с головой в песке, делая вид, что криптовалюты не существуют на рынке как активы, не используются гражданами Украины как полноценный платежный инструмент для расчетов за товары/услуги и осуществления р2р-переводов, то есть фактически ввести криптовалюты в легальное правовое поле Украины и формализовать их существование, — сказал ZN.UA украинский криптотрейдер Геннадий Чоловенко. — Но, с другой стороны, сам документ вызывает большое количество вопросов из-за двоякой трактовки некоторых его статей и положений, а также терминологии. И это касается не столько определения виртуальных активов, сколько "имущества". Хотя, признаюсь, это не самое прогрессивное определение, если посмотреть на другие страны. Еще больше мне непонятно, зачем авторы полезли в дебри с такой специфической и детальной классификацией всех видов виртуальных активов. Обеспеченные и необеспеченные токены, финансово обеспеченный стейблкоин — это далеко не полный список таких терминов. Согласно этой трактовке, например, Bitcoin является необеспеченным токеном(?), хотя все мы прекрасно знаем, что любая криптовалюта без премайна (монопольной односторонней эмиссии какого-то количества актива), то есть coin (не token), является априори обеспеченным активом".

По словам эксперта, если под обеспечением подразумеваются фиатные деньги, находящиеся в виде депозита в определенном банке на сумму, эквивалентную эмиссии виртуальных активов, то тут слегка попахивает классическими денежно-монетарными подходами из нормативных документов НБУ.

"Обычный гражданин Украины, не знакомый со сферой криптовалют, утонет в данном документе еще при чтении первого раздела с общими положениями и терминами. Никакой попытки mass adoption в данном законопроекте я не увидел", — говорит Чоловенко.

Значительная часть законопроекта посвящена регуляции работы поставщиков услуг, связанных с виртуальными активами. Это, пожалуй, едва ли не единственная возможность для государства дотянуться до самих активов, существующих в неподконтрольных распределенных сетях.

Поставщики услуг должны пройти регистрацию в Минцифры, которое закрепляется законопроектом в качестве регулятора оборота виртуальных активов. Это само по себе примечательно: главным регулятором для криптовалют становится не Нацбанк и не Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, а "компьютерное" ведомство, в котором наверняка кто-то понимает, как работает блокчейн. И одновременно там, может, не станут "мерить" криптовалюты той же меркой, что и деньги или акции.

Уставный капитал для криптобирж определен на уровне 20 тыс. евро, а для хранителей виртуальных активов — 10 тыс. евро.

К категории поставщиков услуг законопроектом отнесены компании, предоставляющие кастодиальные и связанные с обменом виртуальных активов услуги, а также биржи. И это уже не первый подобный опыт в Украине: ранее понятие поставщиков услуг, связанных с переводами, обменом и хранением виртуальных активов, было введено в рамках законопроекта о внедрении норм FATF для противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

Правовые сложности

Во-первых, виртуальные активы разработчики закона решили классифицировать как имущество по той простой причине, что FATF (международная организация по противодействию отмыванию денег) и директива ЕС 2018/843 понимают "крипту" как "цифровое выражение стоимости" (digital representation of value).

Во-вторых, согласно статье 139 Хозяйственного кодекса Украины, "имуществом в настоящем Кодексе признается совокупность вещей и других ценностей (включая нематериальные активы), которые имеют стоимостное определение…".

В-третьих, международные стандарты финансовой отчетности (IFRS) классифицируют криптовалюты как нематериальные активы (intangible asset). Поэтому авторы законопроекта для целей бухгалтерского учета классифицировали криптовалюты и токены как нематериальные активы группы "прочие нематериальные активы".

Однако понятие имущества подразумевает, что его можно, например, описать по решению суда или изъять. Как это можно сделать с записями в распределенной и никому не подконтрольной базе данных, загадка.

Есть и другие моменты. Как говорит сооснователь компании Distributed Lab Павел Кравченко, в реальности, если мы имеем дело с ценной бумагой, то она не меняет свою суть вне зависимости, учитывается она на бумаге, пластике, в обычной базе данных или каком-то блокчейне. А в проекте закона "токен" выходит как основополагающий механизм, а не просто еще один технический способ учета.

"Ошибочной, с моей точки зрения, является и попытка зафиксировать в документе такие понятия, как эмитент и местонахождение виртуальных активов. Эмитентом может быть майнинговый пул, принадлежащий множеству физических лиц, без участия какого-либо юридического лица. Кого конкретно в таком случае следует считать эмитентом? У криптовалют, в отличие от фиатных национальных валют, отсутствует только один уполномоченный правительством эмиссионный центр (центробанк), — говорит Геннадий Чоловенко. — О местонахождении виртуальных активов можно рассуждать (равно как и двояко трактовать) точно так же, как и о местонахождении человеческой мысли. Этот термин ближе к философским категориям".

Также эксперт ZN.UA не может согласиться с тем, что уже на таком раннем этапе только первого принятия украинским обществом виртуальных активов граждане, так сказать со старта, должны облагаться подоходным налогом в размере 5%. В соседней Беларуси, к примеру, действует пятилетний мораторий на налогообложение прибыли с криптовалют. В Грузии физические лица также освобождены от такого налога. А гражданин Украины, как следует из позиции Министерства цифровой трансформации, имеет настолько высокий уровень дохода по сравнению с гражданами других европейских стран, что с него можно взять еще один дополнительный налог в государственную казну.

Кроме обязательной регистрации бирж и обменников, законопроект предусматривает штрафы за проведение ICO без уведомления регулятора. Но тогда получится, что закон о виртуальных активах может просто вытеснить саму процедуру ICO (первичного размещения токенов) из Украины. Любая компания может провести ICO в соседнем государстве, а выпущенными токенами оперировать уже в Украине. Более того, ICO вполне может быть проведено полностью в виртуальном пространстве, так же виртуально, как существует биткойн.

Тема майнинга виртуальных активов в законопроекте пока не затронута, но этот вопрос активно дискутируется, потому что в Украине есть много интересантов. По мнению "Офиса эффективного регулирования", для быстрого запуска сегмента генерации виртуальных активов важно изменить классификацию этого вида экономической деятельности: с КВЭД 64.19 "Другие виды денежного посредничества" на КВЭД 63.11 "Обработка данных".

"Складывается впечатление, что законопроект составляется под определенные интересы определенных организаций или лиц. Наверное, поэтому в качестве советников у министра и замминистра цифровой трансформации много представителей компаний, которые уже давно работают в сфере виртуальных активов в качестве поставщиков различных услуг и одновременно активно участвуют в создании данного законопроекта", — резюмирует Чоловенко.

Когда появились первые автомобили, правил дорожного движения как таковых не существовало. Их писали позднее, уже под такой фактор, как во множестве ездящие по дорогам автомобили. С блокчейном и криптовалютами ситуация очень похожая: сначала на свет появилась сама "крипта", а потом уже ее начали вводить в некие рамки.

Однако на самом деле это больше напоминает попытку урегулировать законодательно полеты НЛО. Никто не знает точно, существуют "летающие тарелки" или нет, а если существуют, то они точно управляются кем-то нам неизвестным. И, скорее всего, используют незнакомые нам физические принципы. Криптовалюты отличаются от привычных нам финансов примерно в той же степени, что и летающая тарелка — от автомобиля.

Более того, криптовалюты и другие активы, использующие технологию блокчейн, с самого начала создавались как средство, обеспечивающее независимость человека от государства и традиционных банков. Это одна из их задач и смыслов существования. Так что пытаться регулировать "крипту" традиционными законами — занятие, по большому счету, заведомо бессмысленное. Как и запрещать. Проще просто смириться и принять как данность. Как погоду на улице.