IT in UA: азбука локальных инвестиций

Мы листаем ленту новостей о технологиях с энтузиазмом человека, который каждый год разочаровывается, что его телефон не может варить кофе. Снова.

У меня нет выбора: для инвестора в технологические компании энтузиазм касательно рынка технологий — это профессиональное искажение. К счастью, не только мое. По оценкам американских аналитиков из International Data Corporation, в прошлом году объем мирового IT-рынка достиг отметки 4 трлн долл. Больше всего возрастают облачные вычисления, мобильные технологии, big data и социальная аналитика. Согласно этим же прогнозам, в 2022 г. глобальные затраты в техносфере превысят 4,5 трлн долл. Как говорит моя дочь, это много денег.

Я соглашаюсь и с аналитиками, и с дочерью: это исполинский рынок, на котором нам хватит места. Украинская IT-индустрия уже четко очерчена на мировой карте. Мы не задумываемся над этим, но именно украинские специалисты отвечают за автомобильные информационные системы Ford и систему управления рисками Deutsche Bank.

В прошлом году мы стали вторыми в Европе по объему экспорта IT-услуг. Это 4,5 млрд долл. на 184 тысячи программистов. 184 тысячи человек заработали 4,5 миллиарда — просто подумайте об этом! До 2025 г. экспорт должен возрасти вдвое — до 8,4 миллиарда.

Тем временем наш рынок стартапов пока что относительно небольшой: в 2018 г. сумма инвестиций составляла 290 млн долл. Для сравнения: проект с украинской командой Grammarly лишь в последнем раунде в Штатах привлек 90 млн долл. с оценкой компании более чем в один миллиард.

Почему мы не можем остановиться на аутсорсинге? Зачем вкладываться в свой продукт? Потому что доминирование Кремниевой долины в технологиях уже уходит в прошлое. Блокчейн делает революцию в децентрализованном хранении информации и передаче данных, а децентрализация технологических хабов поможет диверсифицировать ІТ, сделать их более стойкими и интересными.

Разница между этим прогнозом и мечтами о Нью-Васюках в том, что я в свои убеждения инвестирую. Когда я говорю, что нужно выбирать перспективные проекты здесь и инвестировать в них, я имею в виду очень конкретные проекты в политехах Одессы, Харькова и Львова.

Мы изучали образовательный рынок в Украине и пришли к выводу, что образование должно быть дорогим и стоимостным. Университеты должны превратиться из ксероксов дипломов в лаборатории инноваций. В последнее время образовательные реформы движутся в правильном направлении: более жесткие стандарты и очистка системы от коррупции, университеты получили большую автономию и могут сотрудничать с бизнесом. А бизнес идет им навстречу.

CIG R&D LAB буквально так и работает: мы приходим в университет и говорим: "У кого есть бизнес-идея и кто готов весь год меньше спать в выходные?" Среди отчаянных выбираем тех, кто получает финансирование и экспертов. В конце сезона розу в виде гранта на дальнейшее развитие своего проекта получает команда, которая больше всего приблизились к его реализации и запуску на рынок.

Что уже сделано? Одесситы, победившие в программе CIG R&D LAB, работают над виртуальным помощником Jarvis и умной колонкой вроде Google Home. В Харькове победили два стартапа: проект по реконструкции тепловых систем города и люминесцентная тротуарная плитка. Наши техно-урбанисты уже имеют первых заказчиков: плитку готовы заказывать университет и Харьковская горрада.

Откровенно говоря, я хотел бы объединить лучшие украинские университеты в рамках нашей или похожих программ. Систематизация их финансирования и результатов — это часть создания глобальной инфраструктуры IT-рынка Украины.

Проще говоря, можно собрать "Теслу" и в гараже, но без дорог и зарядок она далеко не уедет. Давайте инвестировать в дороги.