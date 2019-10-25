Россия лишит Украину доходов от будущих урожаев

Компании из РФ — Уралхим, Еврохим и Фосагро и близкие к ним структуры — провели успешную и беспрецедентную экспансию на химрынки стран Восточной Европы. При этом зачастую — против воли правительств этих стран. Поэтому уже совсем скоро компании из России смогут отбирать значительную часть прибыли у украинских аграриев через навязывание им монопольно высоких цен на удобрения. Также РФ вскоре получит возможность диктовать Украине и ее положение на зерновом рынке Европы. Ведь путем повышения цены на удобрения россияне смогут сдержать рост урожайности зерна на украинских полях, но продолжат его поддерживать на Кубани и в российском Черноземье.

Экспансия химпредприятий РФ в Восточной Европе

Покупка производств или вхождение российских компаний в состав акционеров химзаводов в Польше, Балтии, Болгарии, Румынии, Грузии — уже привело к тому, что возможность импортных поставок удобрений в Украину без согласия РФ резко сократилась. Из реальных источников поставки остался только нефтехимический кластер в районе Персидского залива.

Однако мало какой трейдер рискнет везти партию за 6 млн долл. в 20 тыс. тонн, заранее зная, что россияне в регионе продажи его товара в Украине всегда смогут поставить цену на 5 долларов ниже и выиграть. После чего поставленные морем удобрения через полгода испортятся или будут проданы с убытком.

Сегодня же, используя подконтрольные или партнерские мощности по производству химических удобрений в странах ЕС и Грузии, РФ уже начала новый этап экспансии на рынок нашей страны. Его цель — добиться прекращения производства украинских удобрений.

Структура мирового рынка селитры и карбамида

В мире существует всего пять крупных региональных центров производства и отгрузки азотных минеральных удобрений. Первый из них расположен на побережье Китая. Откуда доставлять продукцию в Украину достаточно дорого.

Второй расположен на Восточном побережье США. Что также делает логистику в нашу страну очень затратной.

Третий — побережье Северного и Балтийского морей, откуда отгружают крупные партии своей продукции химзаводы Европы. Но на этих производителей имеет возможность влиять своими ценами на газ "Газпром". Кроме того, поскольку суда вынуждены огибать весь континент для прохода в порты Черного моря, этот маршрут доставки удобрений становится сложным и дорогим.

Четвертый регион — бассейн Черного моря. Где производят удобрения для своих стран и на экспорт заводы России, Украины, Грузии, Румынии, Турции. Но в нашем регионе слишком многое зависит от цены российского газа. А потому рыночная власть РФ над производителями и правительствами, через цену на поставляемый газ, — невероятно высока. Собственно, это и привело к тому, что единственным, пока еще неподконтрольным РФ рынком удобрений региона является Украина. Поэтому занятие этой ниши и последующее получение контроля или закрытие внутренних мощностей производства удобрений — приоритетная задача наших конкурентов.

И пятый регион в мире, где производятся и продаются в больших объемах химические удобрения, — регион Персидского залива. Для Украины он важен и интересен тем, что именно оттуда логистически наиболее удобно покупать продукцию, альтернативную российской, если она не может быть произведена в Украине.

Упорная борьба украинских аграриев за свое рабство

Какова же сегодня ситуация на рынке азотных удобрений Украины, составляющих большую часть продукции сегмента химудобрений? Поскольку еще в 2008 году РФ начала попытку захвата рынка Украины, установив более низкие цены на газ для своих производителей, наша страна защитилась пошлинами в 9‒12%. Это выровняло рыночную среду и сделало конкуренцию более честной, — украинские заводы химудобрений не остановились, а продолжили работать.

Второй момент обострения отношений произошел, конечно же, в 2014 году, когда производители РФ с новой силой и на новом уровне поддержки от властей РФ продолжили занимать рынок химудобрений Украины. Но наша страна снова отреагировала повышением пошлин на селитру до 20‒36%, а затем — до 42% и защитила честную конкуренцию на рынке и своих производителей.

Конечно же, каждый раз введение пошлин против дешевого товара из РФ сопровождалось бурным сопротивлением украинских агробаронов и фермеров, — они требовали более дешевых удобрений. И откуда их привезут — им было неважно.

Однако экономические власти все же сделали выбор в пользу сохранения своего производства, ведь и тогда, и сейчас были хорошо известны примеры стран, таких как Монголия. Сельхозпроизводители которой, пока другие покупают селитру по 200‒300 долл. за тонну, — уже много лет платят россиянам по 600 долл. за тонну, не имея иного выбора.

Почему? Да потому, что правительство страны не боролось за создание своих производств, за поддержку конкуренции на рынке. В результате — трейдеры из РФ в течение года резко сбили цену на продукцию химпрома. После чего все сторонние поставщики химудобрений покинули рынок страны.

И действительно — монгольским аграриям целый год было очень хорошо. Цены на удобрения были очень низкими. Но потом что-то пошло не так, и теперь в продаже бывает только селитра из РФ по 600 долл. за тонну. Без всяких сезонных колебаний цен, скидок и послаблений.

Несомненно, этот же, монгольский сценарий переформатирования рынка российские производители пытаются реализовать и в Украине. И их традиционными союзниками выступают местные аграрии, которые хотят цен пониже, пусть даже ненадолго.

Сразу за химзаводами — будет потеряно и место на мировом рынке зерна

Что же ждет страну, если правительство все же уступит давлению украинских агробаронов и российских заводов и рынок Украины заполнят российские азотные удобрения?

Рост цены после монополизации — станет лишь первым следствием и неприятностью. Вторая же проблема будет куда серьезнее. Ведь, как известно, РФ и Украина продают свое зерно в одни и те же страны. К ним относятся государства Северной Африки, Персидского залива, Ближнего Востока.

Да, население перечисленных регионов большое, ему надо много хлеба, но и выращивать Украина и РФ могут еще больше. В обеих странах урожаи год от году растут. Но урожайность составляет около 40 ц с гектара. В то время как в странах ЕС — более 80‒100 центнеров с гектара. Следовательно, есть все основания ожидать, что зерна в Черноморском регионе в обозримом будущем станет в полтора-два раза больше — за счет активного внедрения агротехнологий, которое активно происходит и в Украине, и в РФ.

В то же время спрос на зерно на наших традиционных с россиянами рынках сбыта уже не поспевает за предложением. То и дело у стран-покупателей возникают претензии к партиям товара. Что говорит о том, что им есть из чего выбирать, или они не видят повода стесняться, чтобы сбивать цены поставщиков.

Следовательно, сразу после потери украинских заводов удобрений наши аграрии могут получить не только рост цен от российских поставщиков. Более печальный результат — искусственный дефицит удобрений с целью снизить урожаи в Украине. И тем самым поддержать российское, а не украинское производство зерна.

Конечно, на это утверждение можно возразить, что монополия РФ не сможет состояться, потому что, как говорились выше, — Украина всегда сможет купить удобрения у химических предприятий в районе Персидского залива. Однако этот план имеет и свои ограничения.

В названном регионе можно по хорошим ценам и всегда купить 20‒50‒100 тыс. тонн продукции. Однако, если попытаться купить там же хотя бы 400‒500 тыс. тонн — это создаст дефицит на складах производителей и взвинтит цены до неприемлемого уровня. Тем более в странах названного региона нет мощностей, чтобы выпустить для Украины дополнительно 4‒4,5 млн тонн удобрений, которые она сегодня потребляет.

Следовательно, остановив украинские заводы, не защитив собственное производство пошлинами, — Украина надолго утратит возможность иметь конкурентный рынок химудобрений. Что выльется в рост цен, диктат российских производителей и искусственно создаваемые дефициты продукции, которые снизят урожаи зерна.

При этом российские производители удобрений, через контроль цен, — всегда смогут забрать у украинских аграриев значительную часть их доходов от экспорта. Поскольку без внесения удобрений или при недостаточном их внесении — продукцию нужного класса не вырастить. И украинские агроэкспортеры и года не смогут проработать, чтобы не согласиться на цены, которые им навяжут россияне.

Атака РФ из Восточной Европы

Из сказанного выше уже понятно, что борьба идет за позиции РФ в Украине, которые позволят ее предприятиям иметь гарантированные крупные прибыли десятки лет. А правительству РФ — иметь еще один мощный рычаг экономического влияния на нашу страну. Поэтому химические предприятия в Восточной Европе, которые частично или полностью куплены россиянами, — резко увеличили свои поставки в Украину. Иногда они даже поставляют больше, чем могут иметь теоретических излишков от собственного выпуска.

Причем партии идут по демпинговым ценам, что возможно лишь в случае, если производить продукцию с помощью российского газа, который на предприятие поставили по каким-то особым ценам. Или осуществлять реэкспорт продукции, полученной из РФ.

Однако эти дешевые химудобрения, по сути — российские, но поставляемые в упаковке стран ЕС, — ведут к захвату рынка Украины российскими компаниями. В результате Украина должна отразить и новую экономическую атаку россиян, — ограничив их поставки, замаскированные под продукцию стран ЕС. Потому что потерять свои химические мощности Украина не может, — ведь замена им есть только у врага. Постоянно атакующего нашу страну то войсками, то экономическими ударами.

При этом, по прогнозам, впереди у Украины — высокие урожаи. И, чтобы не делить доход от них с Кремлем, — надо не потерять свои химические заводы, отсюда — доходы госбюджета от их работы и 100 тыс. рабочих мест для украинских граждан.