Электротранспорт Украины: возможности сотрудничества

Министерство инфраструктуры Украины обещает в ближайшее десятилетие обеспечить ускоренный рост разнообразного электрического транспорта.

Однако для этого у страны мало соответствующих собственных наработок. Успешно электрифицировать украинский транспорт можно было бы, объединив усилия с Беларусью.

Утвержденная Кабинетом министров Национальная транспортная стратегия Украины до 2030 г. "Drive Ukraine 2030" была разработана Мининфраструктуры совместно с европейскими экспертами в области транспорта при поддержке представительства ЕС в Украине и Еврокомиссии. Помимо прочего, по словам министра инфраструктуры Владимира Омеляна, стратегия предусматривает:

— от 50% — доля электрокаров в продаже автомобилей;

— на 100% общественный транспорт электрический;

— два завода по производству электрокаров и батарей;

— мощности, производящие грузовики, самолеты, морские и речные суда на электротяге.

"Электрический" раздел "Drive Ukraine 2030", включающий указанные пункты, к сожалению, выглядит одним из самых слабо проработанных в программе. Особенно последняя его часть, где говорится о собственном производстве грузовиков, самолетов, морских и речных судов на электрической тяге. Ведь все перечисленное даже в самых развитых странах мира пока не вышло из стадии экспериментальных разработок.

В Норвегии плавает электрический паром, в китайском Гуанчжоу спустили на воду грузовое судно, полностью работающее на электричестве, но его запас хода на одной зарядке — всего 80 км. Это что касается кораблей. С самолетами еще хуже: там пока летают только несколько одноместных прототипов. Проблема при создании электросамолета состоит в том, что энергетическая емкость литий-ионных батарей более чем в десять раз меньше энергетической емкости керосинового топлива. С грузовиками чуть лучше: Tesla 17 ноября 2017 г. представила свой первый электрогрузовик Tesla Semi Truck. По словам главы компании Илона Маска, грузовик способен проехать 804,5 км при полной загрузке (36 т) и на максимальной скорости (96 км/ч).

Никто еще не доказал коммерческую выгодность подобного транспорта и тем более не наладил его массовый выпуск. И только Мининфраструктуры Украины уже внесло его в свои планы.

Василий Артюшенко, ZN.UA

Ну а чтобы сделать электрическим весь общественный транспорт и "уговорить" граждан страны массово покупать электромобили, правительству сначала стоило бы реализовать комплексную программу развития современного электротранспорта. Напомню, что такая программа существует.

Госпрограммы: сравниваем

13 апреля 2017 г. в Верховной Раде Владимир Омелян презентовал Концепцию развития рынка электротранспорта в Украине. Она была отражена в законопроекте "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно стимулирования развития отрасли электрического транспорта в Украине". Чиновники министерства поставили цель: к 2020 г. в стране в общих продажах авто доля электромобилей должна составлять не менее 15%.

Но основная задача законопроекта — превратить Украину в хаб по производству высокотехнологичной продукции, к которой относятся в том числе современные электромобили и обслуживающая их инфраструктура. А рядовые граждане должны оказаться в ситуации, когда им выгоднее купить электромобиль вместо того, чтобы садиться за руль старых машин, экспортированных из Европы из-за несоответствия экологическим нормам.

Тогда министр инфраструктуры заявил, что поставленные цели будут реализованы в рамках трех компонентов. В рамках первого компонента, рассчитанного на пять лет, основная задача — развитие рынка электрического транспорта. В рамках второго, десятилетнего, компонента планируется привлечь стратегических инвесторов в производство электротранспорта и зарядных станций. Третий компонент, рассчитанный на 15 лет, — это создание местных производств компонентов для электрического транспорта, особенно батарей, а также компонентов зарядных станций.

Главным стимулом, по замыслу правительства, должно было стать освобождение до 1 января 2023 г. от НДС и акциза импорта электротранспорта и зарядных станций. В министерстве рассчитывают, что после возвращения импортного НДС на электромобили отечественное и локализованное стратегическими инвесторами производство электротранспорта останется конкурентным по цене.

Речь также идет о временной, до 1 января 2028 г., отмене импортного НДС на комплектующие к электротранспорту и зарядным станциям. На этом этапе предполагается начало массового производства электромобилей в Украине. Наконец, третий компонент реформы предусматривает введение до 1 января 2033 г. нулевой ставки НДС на производимый в Украине электрический автотранспорт, комплектующие к нему, зарядные станции и комплектующие к ним.

В Беларуси аналогичная программа была принята годом ранее и выглядела куда менее амбициозно. Документ называется "Программа развития зарядной инфраструктуры и электромобильного транспорта". По оптимистичному сценарию белорусской программы, к 2025 г. количество электромобилей в стране должно вырасти до 32,7 тыс. единиц, в том числе автобусов — до 1,88 тыс.; по пессимистичному — до 9,96 тыс. (9,37 тыс. легковых электромобилей и 0,59 тыс. электробусов). Возле общественных зданий, на АЗС и парковках должны быть построены сотни зарядных станций. По оптимистичному сценарию, зарядный электротранспорт потребит 251,6 млн кВт·ч электроэнергии, по пессимистичному — 78 млн кВт·ч. Один из первых пунктов проекта — ввод в эксплуатацию "быстрых" зарядных станций на АЗС, расположенных на основных магистралях страны.

Вскоре стало понятно, что электротранспорт в Беларуси развивается быстрее, чем рассчитывало государство. Потребовалось "приводить в соответствие", и вот 10 июля Александр Лукашенко подписал указ №273 "О стимулировании использования электромобилей". Документом, в частности, предусмотрено освобождение от уплаты "транспортного налога" — пошлины за выдачу разрешения на допуск электромобилей к участию в дорожном движении, а также налога на добавленную стоимость при ввозе зарядных устройств, не производимых на территории Беларуси.

Государственным оператором по созданию и развитию зарядной сети для электромобилей выступит РУП "ПО "Белоруснефть", которое обеспечит разработку и реализацию соответствующей программы. По сути, речь идет о том, что все АЗС страны будут также оснащены еще и специальными колонками для зарядки электромобилей.

Василий Артюшенко, ZN.UA

Инфраструктура

В Украине пока не так много зарядных станций для электромобилей, к тому же "быстрых" зарядных станций в десять раз меньше, чем обычных, что сильно ограничивает удобство пользования электромобилями. Так, крупнейшая украинская сеть "Автоэнтерпрайз" оперирует 1417 станциями, из которых только 161 — "быстрая". Еще одна украинская сеть обычных зарядных станций "Тока" насчитывает 62 обычные зарядные станции. Почти все они находятся в Киеве и Одессе. Есть также сеть зарядных станций Go To-U. Она состоит из 80 станций, большинство из них расположены на АЗС "ОККО", и все это "медленные" зарядные станции. Фирменных зарядных станций Tesla в Украине пока нет. Строительство двух зарядных станций в нашей стране компания только планирует.

Инфраструктура зарядных станций, особенно на междугородных дорогах, развивается медленно по ряду причин:

— отсутствует законодательство. Для продажи электроэнергии необходимо иметь лицензию, получить ее могут компании уровня облэнерго или ДТЭК;

— сложная и дорогая процедура присоединения к электросетям;

— малое число электромобилей — несколько тысяч на всю страну, для формирования рынка явно недостаточно;

— запас хода самых распространенных в Украине электромобилей невелик, что делает их средством передвижения в пределах города и пригородной зоне. А значит, нет стимула устанавливать зарядные станции на междугородных трассах.

В соседней Беларуси электрических зарядок пока лишь несколько десятков, но их сеть расширяется куда быстрее. До конца 2018 г. число зарядных станций для электромобилей на ее территории планируется довести до 100, из них 40 начнут работать в столице. А далее в качестве площадки для создания электрозарядных станций (ЭЗС) будет использоваться сеть уже существующих автозаправок.

Еще год назад на витебском ОАО "Витязь" наладили промышленный выпуск зарядных станций для электромобилей. Также эти устройства могут заряжать электровелосипеды и гироскутеры. Это станции с переменным трехфазным током — наиболее распространенный в мире стандарт. Среднее время зарядки электромобиля — порядка четырех часов. При изготовлении станции используются только белорусские комплектующие. Ее стоимость в зависимости от комплектации колеблется в пределах 2 тыс. долл. — это в 3–4 раза дешевле, чем у зарубежных аналогов.

Сейчас на "Витязе" готовятся начать выпуск зарядной станции "быстрого" типа — она сможет зарядить электромобиль не за четыре часа, а всего лишь за 30 минут. Правда, ее цена будет выше — около 20 тыс. долл.

Василий Артюшенко, ZN.UA

Электромобили

Украина с начала года освободила ввозимые электромобили от налогов: НДС — 16,8% и акцизного сбора — 109 евро. Остался только сбор в Пенсионный фонд — 4,8%. Правда, от НДС и акциза электромобили освободили всего на год — до 31 декабря 2018-го. Также парламент избавил от НДС службы такси с электромобилями и услуги по прокату и лизингу электрических авто.

По данным главного сервисного центра МВД, в Украине на 1 марта 2018 г. было зарегистрировано 6613 электромобилей. Почти 56% из них зарегистрированы в Киеве (1566), Одесской (1106) и Харьковской областях (949). При этом 81% электрокаров в Украине — это Nissan Leaf, и около 80% электрокаров — подержанные машины.

В Украине в 2017 г. по сравнению с 2016-м продажи электромобилей увеличились в 2,3 раза, до 2697 единиц. Но почти все они были в употреблении, сообщает ассоциация Укравтопром. Доля б/у автомобилей на первичном рынке Украины в 2017 г. превысила 85%, тогда как годом ранее соотношение новых электрокаров к подержанным составляло 49% к 51. Наибольшим спросом у украинцев пользуются три модели электрокаров: Nissan Leaf, BMW i3 и Tesla Model S.

В Беларуси пока насчитывается лишь несколько сотен электромобилей на всю страну. Но зато уже в этом году там будет создано собственное крупное производство электрокаров. 8 июня в китайском Циндао белорусско-британское предприятие "Юнисон" и китайская компания Zotye International Automobile Trading подписали масштабное соглашение об организации в Беларуси производства китайских электромобилей. По плану, на белорусском заводе до 2022 г. должно быть собрано 30 тыс. электромобилей марки ZOTYE. Сумма контракта —560 млн долл.; также он предусматривает высокую локализацию производства, то есть многие комплектующие для машин должны выпускаться на белорусских предприятиях. Электромобили с белорусского предприятия будут эксклюзивно поставляться на рынки стран СНГ, прежде всего в Россию.

Техническая часть проекта прорабатывалась с начала года. Еще в феврале в Минске журналистам показали два электромобиля Zotye — их будут собирать из машинокомплектов на заводе "Юнисон" в Обчаке (поселок под Минском). Это машины Zotye E200 и Z500EV стоимостью 17 тыс. и 22 тыс. долл. соответственно. На одной зарядке белорусская версия Zotye может проехать до 280 км в обычных условиях и до 130 км при температуре -20 градусов (то есть зимой). До конца 2018-го в "Юнисон" обещают наладить сборку пяти моделей электромобилей Zotye.

Понятно, что достаточно небольшому белорусскому рынку такое количество электромобилей просто не нужно. Сборочное предприятие создавалось в расчете на российский рынок, но россияне уже имеют неплохой опыт по "обламыванию" амбиций белорусских производителей. Например, белорусов недавно просто не допустили к тендеру по закупке электробусов для Москвы.

По мнению экспертов, представленные модели — Zotye E200 и Z500EV — могут удачно вписаться в развивающиеся в крупных городах системы каршеринга. Так что в первую очередь белорусский производитель будет ориентироваться не на продажу частным лицам, а на таксопарки и каршеринговый бизнес. А здесь уже открывается обширное поле для украино-белорусского сотрудничества.

Общественный транспорт

В Беларуси предприятием "Белкоммунмаш" уже налажено серийное производство электробусов, которые используются на регулярных городских линиях (пока только в Минске). Это низкопольная модель Е433 Vitovt Max Electro, его особенность — отсутствие привычных аккумуляторных батарей: электроэнергия накапливается в суперконденсаторах.

Заряжается машина на конечных остановках при помощи выдвижного пандуса на крыше. Процесс зарядки занимает несколько минут. После чего электробус может проехать до 20 км. Е433 Vitovt Max Electro — это сочлененные машины (так называемые гармошки), вмещающие до 170 пассажиров каждая.

В Украине есть свои разработки. Львовский электрический автобус получил название "Электрон Е19101" и обладает общей вместимостью до 100 пассажиров. Он способен развивать максимальную скорость 70 км/ч, запас хода на одном заряде батарей составляет 200 км. Разработчик — ПАО "Концерн-Электрон". В отличие от белорусского собрата, который предназначен исключительно для городских маршрутов, "Электрон Е19101" также может эксплуатироваться как пригородный и междугородный.

Другой пример — электробус на платформе "Богдан А091", который появился в октябре 2014 г., успешно съездил из Луцка в столицу и вернулся обратно — работать в качестве городской маршрутки. На электрический ход знакомый "Богдан А091" перевела фирма "Санрайз" ЛТД.

Еще один совместный проект реализуется с поляками. Муниципалитет города Люблин в Польше планирует по итогам успешных испытаний украинского электробуса "Богдан А701.00" полностью отказаться от обычных городских автобусов с двигателями внутреннего сгорания на ключевых маршрутах города. В данном случае украинский автозавод разрабатывал кузов электробуса, а его дооснащением занималась уже польская фирма, оборудовавшая его системой быстрой зарядки.

Наконец, нужно упомянуть планы по запуску в Украине производства электрических мусоровозов для экспорта в страны Европейского Союза. Предприятие "Богдан Моторс" пообещало, что электрогрузовики будут разрабатывать и выпускать на "Автосборочном заводе №1" в Луцке. Украинский производитель заключил соглашение с датской компанией Banke Electromotive, специализирующейся на производстве электрифицированной техники для городской инфраструктуры.

Однако это все — пока проекты и пилотные образцы, в лучшем случае, микросерийные. На нормальную коммерческую основу производство муниципального электрического транспорта в Украине пока не поставлено.

Василий Артюшенко, ZN.UA

Смысл — сотрудничество

У Украины большие планы по развитию электротранспорта, но пока дальше них дело особо не двигается. В Беларуси уже многое делается, но масштабы страны не позволяют говорить о рентабельности. А значит, в сфере электротранспорта украинцам лучше действовать совместно с белорусами. Белорусам нужен рынок, Украине — технологии. При этом белорусские заводы избыточны по производственным мощностям, но нуждаются в разнообразных комплектующих.

Например, в Беларуси нет производителя аккумуляторных батарей (АКБ), а Украина располагает крупнейшими месторождениями лития в Европе. Просто напрашивается создание совместного предприятия (возможно, под эгидой и с технологиями той же Tesla) по выпуску аккумуляторов для электротранспорта. Это не только большие прямые иностранные инвестиции, но и создание новых высокотехнологичных рабочих мест. А спрос на такие батареи в ближайшие годы будет превышать предложение в разы.

Еще одна белорусская проблема — утилизация АКБ. Ее нужно проводить на специализированных предприятиях. В Беларуси таких компаний нет, но они есть в Украине.

Выходит, правительствам двух стран стоило бы постараться унифицировать украинскую и белорусскую программы развития электротранспорта. У белорусов в этой сфере уже больше достижений, у украинцев — намного более емкий рынок и лучше условия для иностранных инвесторов. А препятствий для сотрудничества практически нет.