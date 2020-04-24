Всеукраинская школа онлайн с Ланет.TV: смотрите ТВ онлайн по промокоду

Просмотр каналов онлайн сейчас такое же обычное дело, как и онлайн-конференции. А причиной тому послужило наличие ряда преимуществ ТВ онлайн по сравнению с с эфирным аналоговым телевидением. Это и возможность смотреть каналы онлайн в прямом эфире, смотреть их в записи, ставить эфир на паузу, электронная телепрограмма, родительский контроль, клиентская поддержка, бонусы. Немаловажный плюс онлайн ТВ — удобный и интуитивно понятный интерфейс. Таким образом даже самый маленький член семьи с легкостью сможет смотреть телевизор онлайн. Так почему бы не использовать телевидение онлайн в образовательных целях, а не только в развлекательных?

С 6 апреля по ведущим ТВ-каналам Украины с понедельника по пятницу идут уроки онлайн. Онлайн-занятия проходят по следующим дисциплинам: английскому языку, украинскому языку, украинской литературе, зарубежной литературе, истории Украины, математике, биологии, алгебре, геометрии, географии, физике и химии. Включить нужный урок онлайн в нужное время вам поможет ТВ программа.

Для популяризации использования интернет ТВ в образовательных целях Ланет.TV предоставляет новым пользователям промокод teleurok. Активируйте его до 01.07.2020 года и вы получите 50 грн на основной и 50 грн на бонусный счет. Данная сумма равнозначна стоимости пакета /CORE, телепрограмма которого включает все нужные каналы для просмотра уроков онлайн.

Как смотреть ТВ через Интернет?

Возьмите любое смарт-устройство, например, смартфон. Проверьте, есть ли у него доступ к стабильной сети Интернет. Скачайте и установите сервис для просмотра ТВ онлайн. Зарегистрируйтесь и смотрите онлайн любимые программы, шоу, фильмы и сериалы.

Как подключить Ланет.TV?

Вы можете смотреть Ланет.TV на сайте или в приложении (только для ОС Андроид). Зарегистрируйтесь в сервисе. Введите промокод teleurok в меню "Бонусный счет" в личном кабинете. Активируйте оплату бонусами. Подключите пакет, ТВ программа которого предусматривает трансляцию нужных вам каналов, и смотрите ТВ онлайн.

ТВ онлайн станет верным помощником ваших деток в обучении, ведь именно интернет-телевидение позволяет смотреть онлайн-занятия за рабочим столом, попутно делая записи и выполняя задания. Программа ТВ каналов ПлюсПлюс, 112 Украина, 5 канал, ZOOM, Индиго, УНИАН, Рада, UA: Культура, UA: Первый и М1, которые есть в пакете /CORE, предусматривает трансляцию уроков для 5-11 классов.