Лудомания: как избавить от игровой зависимости

Как победить лудоманию

Лудомания это зависимость от азартных игр. Есть много историй о том, как человек потерял все в своей жизни из-за игровой зависимости: деньги, имущество, работу, семью. Это не преувеличение. Привычка к азартным играм настолько сильна, что врачи приравнивают ее к наркомании. Как лечиться от лудомании, чтобы спасти свою жизнь от разрушения — вот вопрос, который волнует сегодня многих, сообщает "Академия".

Как человек становится лудоманом

Патологическая игровая зависимость иногда развивается очень быстро. Привлеченный возможностью легких денег, человек делает первую ставку. Вдохновленный выигрышем, он повышает ставки и чувствует себя везунчиком, которому посчастливилось получить неисчерпаемый источник дохода.

Желание побеждать становится настолько сильным, что побеждает трезвый ум. Когда азартный игрок теряет понимание реальности, его родственники (а иногда и он сам) задаются вопросом о том, как победить лудоманию.

Как бороться с пагубной зависимостью

Подход к лечению будет зависеть от степени вовлеченности человека, а также от особенностей его психики. Чтобы избавиться от игровой зависимости, к вопросу следует подходить комплексно. В особо серьезных случаях необходимо использовать совокупность мер, которые могут включать:

психотерапию;

кодирование при помощи гипноза;

медикаментозную поддержку;

помощь родственников;

реабилитационные центры;

встречи анонимных сообществ.

При этом многие интересуются, как победить лудоманию самостоятельно. Это возможно, но не во всех случаях. Почти все геймеры уверены, что смогут избавиться от зависимости. Для взрослых с сильной волей, если лудомания не запущенная, это вполне по силам.

Чтобы избавиться от вредных привычек, нужно заполнить свободное время достойным занятием. Что конкретно заменит игровую зависимость, зависит от личных пристрастий геймера. Экстремальный спорт или туризм могут обеспечить сопоставимый уровень выброса адреналина.

Для мужчин незаменимым источником удовольствия может быть охота или рыбалка. Творческий человек вдохновляется изобразительным искусством, музыкой и театром. Главное в данном случае, чтобы человек не переключался на другую зависимость — от алкоголя или наркотиков.

Лудомания — лечение и профессиональная помощь

Как справиться с лудоманией, если человек сам не в силах побороть зависимость? В этом случае разумно прибегнуть к профессиональной помощи.

Азартные игры — это зависимость исключительно психологическая, а не физическая, поэтому психотерапия является наиболее эффективным методом ее устранения. Усилия компетентного психолога имеют несколько направлений:

устранить личные конфликты, провоцирующие азартные пристрастия;

развить сильную мотивацию и критическое отношение к своей мании;

вызвать желание сотрудничать;

скорректировать поведенческие модели, чтобы избавиться от болезни;

вернуть больного к нормальной социальной активности.

Чем могут помочь родственники

У вашего близкого развилась лудомания - что делать в этом случае? Можно предпринять следующие шаги:

Запретить доступ к игровым сайтам. Современные интернет-провайдеры предлагают программы для автоматической блокировки таких ресурсов. В любом случае всем игрокам стоит вести ответственную игру в надежном клубе, где есть возможность беспрепятственно прекратить игру, например, в казино Вулкан.

Предупреждать возможности попасть в игорные заведения: букмекерские конторы, лотерейные киоски и другие. Не жалейте времени и сил на такие действия. Лучше встретить человека после работы и отвезти его домой, чем оплакивать очередную крупную потерю.

Ограничить иждивенца в управлении семейным бюджетом, контролировать его личные расходы. Предупредите родственников и друзей, чтобы они не одалживали ему деньги.

Помните, что ремиссия в лудомании может произойти в любой момент, как при алкогольной или наркотической зависимости. Запомните для себя что такое лудомания и никогда не забывайте.