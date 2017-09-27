Грандиозное открытие первой в Киеве аллеи фонтанов в жилом комплексе

На днях жилой комплекс премиум-класса "Бульвар Фонтанов" официально открыл 3 дом второй очереди комплекса и презентовал уникальную и единственную в Киеве аллею фонтанов – каскад свето-музыкального чуда длиной в 150 метров!

Открытие проектного дома номер 3 и аллеи фонтанов прошло в незабываемой атмосфере праздника и развлечений. Присутствующих приветствовали известный оркестр "Виртуозы Киева", музыкальное трио "LaFesta", а украшением программы стал эксклюзивный выступление известной оперной певицы Марии Максаковой, которая под сопровождение шоу фонтанов исполнила лучшие хиты мировой оперной классики.

Гости и клиенты премиального комплекса на открытии воочию увидели и оценили концепцию, которая была заложена в проект "Бульвар Фонтанов" - энергия релакса и безопасного проживания в самом сердце столицы. Уютные апартаменты "шоу-рум" от лучших дизайнеров столицы, розыгрыш ценных призов от партнеров, стильные холлы и зоны общего пользования в новом доме третьей очереди – все это "примеряли" к своему вкусу будущие жителям комплекса и гости вечеринки.

Комплекс "Бульвар Фонтанов" - инфраструктурный проект премиального класса для людей, ценящих высокий уровень комфорта и безопасность. Все это подтверждают составляющие концепции комплекса, которые уже оценили жители ЖК:

-двор баз машин. Именно этот новый международный стандарт обустройства ЖК облегчит жизнь не только пешеходам, но и владельцам автомобилей. Ведь доступ к современного многоуровневого подземного паркинга будет обеспечен с любого этажа здания комплекса, благодаря современным технологическим лифтам. А для пешеходов комфортное передвижение в комплексе будет реализовано за счет свободных от автотранспорта дорог, ведь они вынесены за пределы ЖК. Это гарантирует всем без исключения жителям комплекса комфорт передвижения, безопасность и экологичность;

-лаунж-зона на крыше, которая уже совсем скоро будет доступной для всех жителей квартала и станет местом для встреч и неформального общения. Это двухуровневый пространство для отдыха жителей , которое состоит из: зоны барбекю, детской комнаты, домашнего кинозала и зоны для приема гостей и деловых встреч;

-высокотехничная система безопасности, которая обеспечивает круглосуточное наблюдение на всей территории комплекса и полностью исключает наличие "слепых" зон;

-система подземного паркинга , которая имеет 3 уровня и полностью удовлетворяет потребности жителей , посетителей инфраструктурных объектов и просто гостей квартала за счет умной системы управления паркомісцями guest management;

Светлана Касамара, руководитель центра продаж жилого комплекса "Бульвар Фонтанов":

"Наш проект по-настоящему уникальный и неповторимый. Это первый жилой комплекс в центре города, в рамках которого воссоздан облик Киева, как города фонтанов. Комплекс соединил в себе все, что нужно сегодня самому взыскательному покупателю, что мечтает жить в центре столицы: высокий уровень безопасности, тихий уют в сочетании с быстрой доступностью к развитой инфраструктуре города, большие возможности для коммерции, ощущение отдыха и водной стихии в исторической части города. Недвижимость от ЖК "Бульвар Фонтанов" - это тот статус жилья, который полностью соответствует современным ожиданиям жителей, которые ценят свое время и жизненное пространство".

Информационная справка:

ЖК "Бульвар Фонтанов" - комплекс премиум-класса, который расположен в историческом центре города Киева, на пересечении улиц Саперное Поле и Иоанна Павла 2. Один из немногих комплексов страны, где реализуется передовая концепция – двор без машин. Изюминкой комплекса является каскад фонтанов, длина которого составит 150 м, высота струй - от 2 до 6 метров. Площадь комплекса под строительство занимает - 4,06 га, общая площадь – около 179 тыс. кв. м, общая площадь квартир – 83660 тыс.. кв. м, общая площадь нежилых помещений – 12786 тыс.. кв. м, количество домов – 4, этажность – 8-24, количество квартир – 811, емкость паркинга – 900 м/мест.

Заказчиком проекта "Бульвар Фонтанов" является инвестиционно-девелоперская компания UDP, девелопер проекта – компания полного цикла –"City One Development", генеральный подрядчик – строительная компания Devenstroy.