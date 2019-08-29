Чем AirPods 3 буду отличаться от AirPods 2

Прежде чем разобраться, какой функционал получат AirPods 3, предлагаем вспомнить характеристики недавно вышедших AirPods 2. Наушники Apple оснащаются чипом Н1, с ним ускорилось время подключения к Айфону, Эпл Вотч и др., увеличилась автономность наушников в разговорном режиме с 4 до 8 часов, но вот в режиме прослушивания музыки время работы осталось прежним — 5 часов. Также появился беспроводной чехол-зарядка, теперь наушники Apple можно купить с беспроводным кейсом (стоят дороже) и без него. А еще беспроводной кейс подходит для наушников первого поколения, его можно купить отдельно.

Во второй версии Эйр Подс улучшения не столь серьезные, как хотелось. Многие ожидали, что капельки получат защиту от воды, технологию активного шумоподавления. Все это есть в беспроводных наушниках других производителей, причем стоят они гораздо дешевле AirPods, и не уступают качеством. Поэтому, становится действительно интересно, чем Apple планирует удивить на этот раз. Точная дата выхода Эйр Подс пока неизвестна, но аналитики уже собрали приблизительную картину характеристик будущей новинки.

Обновленный дизайн

Эксперты из Wedbush рассказали, что внешний вид наушников Apple изменится, они станут "спортивнее". Вероятно, 3 поколение получит специальное крепление, препятствующее выпадению во время активных тренировок. Есть информация, что AirPods 3 оснастят датчиком частоты сердечных сокращений (ЧСС) и расширится модельный ряд. На данный момент они представлены только в белом цвете, возможно, третье поколение получит еще и черную расцветку.

Неужели защита от воды?

Да! Корпус AirPods 3 получит долгожданную защиту от воды IP68 или IP67. Поклонники продукции Apple давно ждут влагозащиту, ведь наушники Apple используют во время занятий спортом, а теперь в них можно будет бегать под дождем и не снимать в душе.

Дата выхода и стоимость новинки

Ожидается, что AirPods 3 выйдут в этом году, при этом они не заменят 2 поколение, а будут продаваться вместе с ними. Аналитик Мин-Чи Куо предполагает, что Apple презентует две версии AirPods, и одной из них станет улучшенная версия AirPods 2 с технологией активного шумоподавления, причем стоимость не увеличится. А вот AirPods 3 вместе с новыми возможностями и улучшенным дизайном буду стоить дороже на 50-100 долларов.

Некоторые эксперты уверены, что новые наушники Apple покажут вместе с новыми iPhone 11, если это правда, то презентация состоится уже в сентябре.