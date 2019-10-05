Запрягали медленно, а как поедем?

Наконец! — облегченно вздохнули научные работники, узнав о назначении исполнительного директора Национального фонда исследований (НФИ), а значит — запуске Фонда.

Эту ответственную должность занял ученый, до сих пор работавший старшим научным сотрудником Института пищевой биотехнологии и геномики НАН Украины, Борис Сорочинский. Он победил в открытом конкурсе (всего было девять претендентов) и прошел лабиринт согласований. Назначение исполнительного директора, в сущности, означает реальный старт НФИ (формальный состоялся 4 июля 2018 г.).

Оправдаются ли ожидания того, что украинская наука получит стимул для развития, а украинские ученые — возможность выиграть грант для исследований в прозрачном конкурсе, где определяющим будет мнение непредвзятого эксперта, а не чье-то авторитарное решение или "замолвленное словечко"?

Насколько быстро удастся наладить полноценную работу Фонда?

Не пропадут ли выделенные на 2019 год бюджетные средства, и каковы прогнозы на следующий год?

Об этих и других насущных вопросах, связанных с запуском работы Фонда, мы говорим с председателем НФИ, доктором физико-математических наук Леонидом Яценко; заместителем председателя НФИ, доктором биологических наук Алексеем Солдаткиным и исполнительным директором НФИ, доктором биологических наук Борисом Сорочинским.

— Эпопея с созданием НФИ длилась долго, Фонд не смог начать свою работу с января нынешнего года. В Бюджете-2019 на НФИ было запланировано 262 млн гривен. Какая может быть судьба этих средств?

Леонид Яценко: Хочу сразу заметить: мы пытались делать все возможное для ускорения запуска работы Фонда. Но многие факторы послужили препятствием. Распоряжение КМ о назначении меня председателем НФИ вышло 7 марта этого года. Выборы исполнительного директора проходили по открытой, демократической процедуре, и первые две предложенные Научным советом, кандидатуры не согласовал Наблюдательный совет. В результате мы вынуждены были объявить повторный конкурс. Ситуация со сменой власти также сказалась на процессе. Только 25 сентября Кабмин назначил исполнительного директора НФИ. До конца года осталось мало времени, чтобы проводить конкурсы.

— То есть, этот год можно считать утерянным. И останутся невыполненными обязательства перед учеными и зарубежными партнерами по проектам Государственного фонда фундаментальных исследований (ГФФИ), правопреемником которого является НФИ.

Л.Я.: Есть шанс, что все же сможем запустить финансирование проектов, уже прошедших конкурсную процедуру. Новых конкурсов в этом году точно не будет.

— Научным работникам (и не только им) известно, что может произойти с бюджетными деньгами, если они поступят под занавес года.

Л.Я.: Надеемся, что средства можно будет частично перенести на следующий год. Если будут внесены изменения в постановление Кабинета министров №117/2014 о предыдущих закупках, предложенных Научным комитетом.

Кроме того, чтобы НФИ полноценно заработал, Кабмин должен утвердить Порядок формирования и использования средств для деятельности Фонда. Без этого исполнительный директор НФИ не имеет права принимать людей на работу, решать вопросы обустройства.

Борис Сорочинский: Пакет необходимых документов подготовлен, но он должен еще пройти согласование соответствующих министерств. В сущности, на сегодняшний день есть средства на счету Фонда, есть часть нормативных документов и назначен исполнительный директор. Все.

— За окном начало октября… Где будете зимовать?

Б.С.: Национальная академия наук пошла нам навстречу — согласилась предоставить временное помещение в Институте физики полупроводников. Сейчас для нас безотлагателен вопрос переезда. Дело в том, что у ГФФИ — учреждения, которое ликвидируется, своего помещения нет. Поэтому, чтобы не переезжать два или три раза, пытаемся подыскать место для постоянной прописки. Хотя МОН и обещает в этом всячески содействовать, мы сами должны найти, куда будем вселяться. Надеюсь, что удастся решить все организационные вопросы в ближайшее время.

Все мы хотим, конечно, чтобы Фонд был современный, прозрачный, модерновый, мобильный, и для этого необходимы новая веб-страница, пакет программного обеспечения для формирования базы экспертов, электронной формы подачи заявок и для коммуникации с экспертами и заявителями. Поскольку еще нет документа, регламентирующего порядок использования средств, ни о какой разработке программного обеспечения, веб-страницы, базы экспертов вести речь нельзя.

— Несколько дней назад вступил в силу Указ президента №718/2019, воспринятый в научной среде буквально на "ура". Согласно этому Указу, Кабмин должен подготовить законопроект, в котором будет определен механизм аккумулирования неиспользованных в предыдущие бюджетные периоды средств для использования их по целевому назначению. Правда, в Указе речь идет о средствах, выделенных по бюджетной программе "Фонд Президента Украины по поддержке образовательных и научных программ для молодежи" (миллиард гривен). Многие обрадовались — дескать, к

500 миллионам гривен, заложенным в проекте Госбюджета-2020 на НФИ, может прибавиться миллиард.

Л.Я.: Конечно, идея аккумулирования не использованных за бюджетный период средств заслуживает одобрения. Но как она реализуется, еще не известно. Хотя было бы справедливо распределить средства Фонда президента через прозрачные конкурсы Национального фонда исследований.

— Доверие к Фонду в большей степени будет зависеть от справедливой, независимой экспертизы проектов. Как продвигается дело с базой экспертов?

Алексей Солдаткин: Базу экспертов мы уже начали создавать. Договорились, что на проект должны быть три эксперта, один из которых — зарубежный. Были разосланы письма, дающие возможность формировать базу экспертов онлайн. На сегодняшний день в ней уже около трехсот зарубежных экспертов. Мы контактировали с директорами институтов, предлагали подавать кандидатуры, поэтому определенное количество экспертов уже есть. Толчок этому процессу дал Алексей Колежук, ныне председатель Научного комитета Нацсовета по вопросам развития науки и технологий, подготовивший такое письмо.

— С финансированием экспертизы решен вопрос?

А.С.: Здесь есть два момента. Первый — стоимость работы по экспертизе, и второй — у нас не выработана процедура перевода средств за границу иностранным экспертам. Ведь раньше такой практики у нас не было. И это касается не только НФИ, но и многих других структур, в частности Фонда культуры, вообще взаимодействия с миром. Поэтому на уровне правительства необходимо решить вопрос о механизме перевода бюджетными организациями средств за границу для оплаты труда иностранных экспертов.

Л.Я.: Другая проблема — закон о научной и научно-технической экспертизе должен меняться. Как оценивать работу зарубежных экспертов? Ведь до сих пор такой практики у нас не было.

— В прошлом году в Киеве состоялся 1-й форум ученых украинской диаспоры. Они согласны помочь с экспертизой, причем многие готовы делать это бесплатно.

Б.С.: Можем только приветствовать такую инициативу нашей диаспоры, и будем искренне признательны за помощь.

А.С.: На начальном этапе экспертиза, скорее всего, будет бесплатной, и зарубежные ученые на это соглашались.

Л.Я.: В принципе, рецензирование статей для научных журналов ученые проводят бесплатно. Это достаточно затратная, во временном измерении, работа, но так принято в научном мире.

— Очевидно, проектов будет много, по крайней мере на начальном этапе… Какой штат НФИ?

Б.С.: Штатным расписанием предусмотрено 60 человек. От коллег слышал, что в аналогичных зарубежных фондах сотрудников на порядок больше. Но, конечно, там и масштабы финансирования несравненны, и количество проектов значительное.

— В НАНУ, в частности в Отделении физики и астрономии, считают, что грантовое финансирование не должно быть одноканальным. Чтобы был не только НФИ, а также НФФИ, поскольку критерии оценки и стоимость фундаментальных исследований существенным образом отличаются от исследований прикладного характера. При этом имеет значение и фактор конкуренции, важный не только в борьбе за деньги, но и при выполнении проектов.

Л.Я.: Я разделяю такое мнение. Но это вопрос государственных приоритетов, а наука у нас, как известно, к ним не относится.

Для сравнения приведу пример Российской Федерации, в которой действуют два фонда, аналогичных нашему НФИ. Только их финансирование не идет ни в какое сравнение с нашими реалиями. Так, на 2020 г. на грантовую поддержку науки предусмотрено выделить 30 миллиардов рублей, около 40 миллиардов — на 2021-й, 50 миллиардов — на 2022-й. В долларовом эквиваленте на 2020 год это будет приблизительно 500 миллионов долларов. Кроме того, есть отдельный фонд мегагрантов — 4 миллиарда рублей в год.

А теперь пересчитаем на доллары обещанные на 2020 год 500 миллионов гривен — это 20 миллионов "зеленых". Чувствуете разницу?

В Польше тоже есть два отдельных фонда — для фундаментальных и прикладных наук, и каждый из них имеет финансирование приблизительно в 500 миллионов евро в год.

— Какие научные направления и проекты получат приоритетную поддержку в рамках НФИ? Очевидно, этот вопрос уже стоял на повестке дня Научного совета?

Л.Я.: По этому вопросу пока что не удалось прийти к консенсусу. 30 членов Научного совета — 30 мнений.

— Как говорится, все казаки — атаманы?

Л.Я.: Мнения разные. Предыдущий министр образования и науки Л.Гриневич заявляла, что НФИ должен поддерживать те направления, у которых нет финансирования из других источников. Я считаю, что Фонд должен оказывать грантовую поддержку прежде всего тем, у кого есть достижения мирового уровня.

А.С.: На мой взгляд, первый конкурс должен быть широким, чтобы сделать ревизию того, что есть в нашей науке, а уж потом можно сосредоточиваться на определенных направлениях или тематиках.

Б.С.: Вполне согласен, что первый конкурс следует объявить в поддержку лучших проектов по всем научным направлениям. Это даст возможность оценить то, что у нас есть, понять, какой у нас потенциал, в чем можем соревноваться в глобализованном измерении. Но в дальнейшем должны быть тематические конкурсы по определенным направлениям. Их должен определять Научный совет вместе с Научным комитетом Национального совета по вопросам науки и технологий, исходя из реальных потребностей и интересов государства, а также мировых приоритетов.

Л.Я.: Сейчас актуальным является вопрос стратегии Фонда, которая в ближайшее время должна быть разработана и утверждена.

— Кроме средств государственного бюджета, Национальный фонд исследований, согласно Положению о НФИ, может пополняться за счет добровольных взносов юридических и физических лиц и других источников.

Б. С.: Знаю, в Украине есть предприниматели, готовые сотрудничать с учеными, но нет механизма, который стимулировал бы такое сотрудничество. У бизнесменов есть вопросы, требующие научного решения. Надеюсь, что НФИ может стать своего рода посредником между бизнесом и наукой.