Музыка без ограничений и предостережений

Вскоре группа начинает годичный тур по стране и готовится покорять НСК "Олимпийский". А тем временем ролики с их клипами и песнями собирают миллионы просмотров на YouTube. В частности, особое внимание привлекает клип на хит "Зорі запалали", не зря снимали его в Португалии, на берегу Атлантического океана. Невероятный вид и понятная каждому история — это, безусловно, удачная работа. Итак, о творческих планах и своей музыке без ограничений рассказал в интервью для ZN.UA бессменный лидер команды Сергей Танчинец.

— Сергей, вы только что вернулись с фестиваля в Торонто. Расскажите, как прошло выступление.

— Просто чудесно! Это самый большой фестиваль украинской диаспоры в Северной Америке. На него нас приглашали еще три года назад, но два года подряд нам не давали канадских виз, и вот, наконец, мы их получили. Однако так совпало, что именно на этот период у нас были запланированы гастроли в США, но на сей раз нам не дали американские визы, и потому мы полетели в Торонто.

Американские же гастроли перенесли на май. Так иногда бывает. Сейчас мы снова подаем документы, и надеемся, что все сложится хорошо. Перелет в Торонто был тяжелый, почти тринадцать часов в воздухе, но там нас тепло встретили организаторы и волонтеры, потому усталость быстро развеялась. Два наших концерта прошли чудесно. Сначала мы дали большой концерт на фестивале, а через час уже в местном зале сыграли афтепати, программа была та же, разве что немного короче. Тамошние украинцы невероятные, их пришло очень много, и все они были в вышиванках.

— Сейчас у вас начинается годичный тур, ежемесячно запланировано приблизительно по десять концертов. Где взять столько энергии?

— Когда ты выходишь на сцену, то больше получаешь, чем тратишь. Ведь после концерта чувствуешь определенную эйфорию. Поэтому играть два концерта в течение одного дня — легко. Второй концерт даже дается легче и больше нам нравится. Ведь во время первого концерта находишься в чрезвычайно приподнятом состоянии, а во второй раз выходишь на сцену уже разогретый и наполненный эмоциями. Похожие эмоциональные штуки характерны и для туров, потому что ты постоянно в таком состоянии, но параллельно накапливается простая физическая усталость. Происходит это примерно так: четыре-пять концертов подряд, а потом — несколько дней отдыха. Приезжаем домой, проводим время с семьями — и с новыми силами снова в тур. Мы живем в таком ритме последние два года, и, в принципе, все нормально. Дважды в год берем себе продолжительные отпуска и великолепно себя чувствуем.

— То есть такое количество концертов не сказывается, скажем, отрицательно на их качестве?

— У нас было такое, что мы сыграли девять концертов подряд. И это уже несколько сложно было именно физически. А если четыре-пять концертов, а потом два дня отдыха — то с качеством все благополучно.

— 11 октября вы в Попасной, а 12-го — в Лисичанске выступаете с бесплатными концертами. Это инициатива группы, или у этих благотворительных мероприятий есть какие-то спонсоры?

— Есть такой фестиваль "З країни в Україну", они делают много добрых дел, и одно из них — именно музыкальный фестиваль. Они организовывают бесплатные концерты по всей стране. Можно было поехать с этими концертами в любой город, но нам хочется съездить именно на Восток.

— Когда такой напряженный график, остается ли время на написание новых песен?

— Тот же альбом "Мільярди" мы написали, находясь в туре с альбомом "Буду з тобою". Ты можешь ехать в автобусе или отдыхать в отеле, — и приходит текст, ты его записываешь, потом берешь гитару и пишешь песню. Это не такой сложный процесс, если есть вдохновение.

— Не думали перевести некоторые песни на английский?

— Нет, думаю, это будет неуместно. Если я буду петь по-английски песню в Канаде, канадцы надо мной будут смеяться, ведь будет чувствоваться сильный акцент, с которым невозможно справиться. Это будет смешно. А петь на английском в Украине? Не думаю, что это интересно, ведь у нас есть родной — прекрасный, мелодичный язык. Не понимаю, зачем петь на английском языке для украинцев.

— Когда в планах следующий альбом?

— Я не уверен, что осенью мы будем выпускать новый альбом, возможно, он выйдет под конец 2020 года. Потому что наш нынешний тур довольно масштабный, а потом поедем на бис. Этот процесс будет длиться приблизительно полтора года — это точно, а уж потом займемся записью нового альбома.

— Принимаете заказы на корпоративные выступления?

— Принимаем. И это зависит от заказчика. Ведь у нас есть определенные политические убеждения. Было такое, что приняли заказ на День города, сначала не знали, кто организатор, а когда узнали — то отменили выступление, отдали деньги и поехали домой.

— Давайте поговорим о новом альбоме "Мільярди". Как он создавался? Что в нем особенного, по сравнению с предыдущими?

— Создавался он в дороге, когда мы гастролировали с предыдущим альбомом. Я считаю, что каждый новый альбом артиста должен быть лучше предыдущих, определенным шагом вперед. Мы немного усовершенствовали звучание, мне кажется, он лучше звучит, чем "Буду з тобою". А так в альбоме "Мільярди", в принципе, все то же самое, что всегда было присуще группе "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ". Это наше классическое звучание: мы любим струнные инструменты, чуточку духовых, женский бэк-вокал, но вместе с тем там электронно звучат барабаны, кроме того, довольно много синтетических звуков… Словом, "Мільярди" — это некое объединение современной синтетической музыки с классической, которую человечество слушает веками.

Но мы не придумывали специально для себя какой-то стиль, все как-то просто родилось... само собой. Вообще, "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" — это та история, когда все, что делается без ограничений, все, что пишется... Сергеем Танчинцом, все, что играется на сцене, — все это делается с максимальной откровенностью. То есть как ощущается, так и пишется. Мы никогда не подстраиваемся под конъюнктуру. Не знаю, хорошо это или плохо, возможно, стоило бы следить за тенденциями и создавать продукт, на который самый высокий спрос, — но это уже будет не наша история.

Мне же хочется петь только о том, что я в самом деле переживаю. В этих словах не надо искать пафоса, я просто иначе не умею. Поэтому пишется именно такая музыка. И я очень рад, что не приходится идти на компромиссы с самим собой, чтобы понравиться слушателю, потому что связь есть, и залы полны, и я чувствую, что за нами следят, хотят приходить на концерты. И это круто.

— Песня "Зорі запалали" — ваш хит номер один? Расскажите, как создавали именно эту песню.

— Между собой мы называем ее "нетленочка". Создавалась эта песня очень интересно. Наш партнер и генеральный продюсер Олег Ходачук на самом деле пишет стихи. И у него есть сборник стихотворений, которые он написал своей любимой девушке. Я взял оттуда стихотворение "Зорі запалали", которое мне чрезвычайно понравилось, и переделал его в песню. А потом написал под нее музыку дома, на кухне, — я всегда пишу музыку дома на кухне. Эта песня сразу эмоционально цепляла, как и само стихотворение. Но о том, что "Зорі запалали" станут грейт-хитом нашей команды, я даже и подумать не мог.

— Вы сделали чрезвычайно хороший и качественный клип к этой песне. Он снимался в Португалии, на берегу Атлантического океана. Вероятно, это дорогое удовольствие?

— Все относительно. Я сейчас точно не скажу, но это стоило примерно около пятнадцати тысяч долларов. С одной стороны, это большие деньги, а с другой — как для такого клипа, абсолютно нормальные. Получилось круто, потому что это очень классная песня, классная идея и классный режиссер. Сама идея клипа принадлежит моей жене Ане Танчинец-Стефанской, именно она придумала всю эту историю. А режиссер Влад Разиховский уже дополнил, нашел замечательных актеров, выбрал локацию. И такой бандой мы создали этот клип. Он о правде жизни, об эмоциях. И песня, и клип на сто процентов отвечают друг другу. "Жизнь — быстротечный и бушующий океан. Часто борьба с его волнами отнимает все время и силы. Мы забываем звонить по телефону, приезжать в гости, забываем просто сказать "люблю" своим близким. Давайте чаще вспоминать, что для нас главное в жизни. Не теряйте свои звезды. Цените и берегите их, пока они пылают", — эти слова написаны в аннотации к вышеупомянутому клипу и расшифровывают его основную ссылку.

— Когда вы поняли, что ваша группа стала на самом деле популярной?

— Такого момента, как в кино, когда ты просыпаешься и — вау! — чувствуешь себя звездой, нет. Все это приходит постепенно. Но если говорить об определенном рубиконе, который мы прошли, то, наверное, это был "Х-Фактор". Именно там нас и услышала вся страна. Хотя и до того у нас был слушатель, мы собирали залы, но именно "Х-Фактор" помог выйти сразу на более широкую аудиторию. Это все же телевидение, к тому же один из топовых каналов. После шоу мы нашли своих партнеров, создали компанию "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ". И вот теперь, надеюсь, двигаемся с утроенной силой.

— Ощущаете ли вообще прогресс в украинской музыке?

— Да, конечно, прогресс есть. Сработали и квоты, и закрытие рынка для российских артистов. Украинские артисты тоже не ездят в Россию, поэтому нас всех здесь довольно много, и это тяжело для слушателя.

Потому что, конечно, выбирая, на какой концерт пойти, зритель хочет попасть сразу и на The Hardkiss, и на "Антитіла", и на "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ", но не у всех есть возможность тратить средства на несколько концертов в месяц, поэтому приходится выбирать. Поэтому сейчас предложение намного больше, чем спрос. Но это создает довольно здоровую конкуренцию. Это хорошо для слушателя, ведь все исполнители стараются создавать, грубо говоря, более качественный продукт, что и развивает украинский шоу-бизнес, повышая его уровень. И не за горами тот день, когда украинские группы за границей будут восприниматься наравне с известными зарубежными командами. Конечно, наши исполнители и сейчас много ездят по Европе и Америке, но их слушатели — преимущественно диаспора.

Раньше наша поп-музыка была ориентирована исключительно на российский рынок, ты мог стать суперстар только если тебя приняли в России. Теперь эта схема сломана, что меня очень радует. Не надо никуда ехать, надо просто создавать хиты — и в Украине тебя заметят. Так было у группы "Казка" или, например, Tayanna. А еще — появились крутые ребята из Харькова — Letay. И все классно, все работает, все развивается!

— А думали ли вы когда-либо о Евровидении?

— Нет, нам это неинтересно.

— А как вам ситуация, сложившаяся в этом году? Когда на "Евровидении" не было представителя от Украины.

— Это закономерно. Мне нравится, как все сложилось.

— Теперь все меломаны за новинками следят преимущественно через YouTube. Много ли внимания вы уделяете тому, что происходит на вашем YouTube-канале?

— Лично я — нет. Но наша пиар-служба этим очень активно занимается. Сейчас внимание ко всему переключается с ТВ на соцсети и YouTube.

Я немного олдскульный чувак, поэтому и не могу сказать, что я в этой истории как рыба в воде. Но большое количество просмотров или подписчиков — это всегда приятно. Сейчас мы снимаем все больше роликов с гастролей и концертов. А недавно даже получили от YouTube серебряную кнопку за 100 000 подписчиков. Скажу, что очень по этому поводу радовались.

— В финале своего годичного тура вы решили собрать два стадиона?

— Да, мы как-то смело об этом заявили. Но я думаю, что так и надо, потому что это дает результаты. Сначала мы официально известили, что наш тур "Мільярди" закончится летом двумя большими концертами. Один — на Арена Львов, мы сейчас выбираем дату, приблизительно это будет в июне. А 24 августа 2020-го, на День Независимости, дадим концерт на НСК "Олимпийский". Если вспомнить историю, то собрать этот стадион удавалось таким украинским исполнителям, как группа "Океан Эльзы" и Monatic. Словом, мы уже на старте. В скором времени билеты появятся в продаже. Цены будут доступные, ведь хочется, чтобы каждый смог не ограничивать себя в таком удовольствии.