Мартин Шваб: "Восстанавливать органы и их функции — это не фантастика"

Швейцарские ученые во главе с профессором Мартином Швабом поставили на ноги 30-летнего парализованного человека, и он вновь начал ходить. Чудо произошло благодаря открытию профессора в сфере восстановления нервных окончаний.

Украинские ученые и врачи научились выращивать фрагменты сердца из собственных клеток человека. Впервые в мире в Научно-медицинском центре детской кардиологии и кардиохирургии, возглавляемом профессором Ильей Емцем, создан сердечный имплант, который не нуждается в замене, а растет и меняется вместе с организмом.

Эти и другие впечатляющие ноу-хау ученые презентовали на XIV Украинском форуме врожденных патологий сердца "Регенеративная медицина", недавно проходившем в Киеве, собрав заинтересованную аудиторию научных работников и врачей-практиков.

В форуме приняли участие и выступили с докладами ученые мирового уровня в области регенеративной медицины — Мартин Шваб, Пауль Фогт (Швейцария), Шакер Муса, Кит Марч (США), Жан Рубе (Бельгия), Кирилл Часовский (Канада).

Участники форума отметили в частности, что Украина имеет шансы не только развиваться в направлении регенеративной медицины, но и стать одним из лидеров в этой сфере.

Всемирно известный нейробиолог — профессор, заведующий лабораторией Института исследования мозга (до недавнего времени его директор) Швейцарского федерального технологического университета Мартин Шваб в перерыве форума ответил на вопросы журналиста ZN.UA.

— Пан профессор, чем вас заинтересовал киевский форум?

— Во-первых, это один из немногих форумов по регенерационной медицине в Европе, и для меня большая честь быть его участником. А во-вторых, как ученому мне интересно и приятно принимать участие в научных форумах, конференциях, узнавать о новом, самому делиться знаниями и профессиональными навыками, особенно с молодыми людьми, которые сейчас, особенно нуждаются в поддержке. В целом, это мой профессиональный принцип — делиться приобретенным опытом, чтобы дело продолжалось, независимо от того, кто им в дальнейшем будет заниматься.

— Расскажите, пожалуйста, в чем состоит ваше открытие.

— Мои научные интересы как нейробиолога сосредоточены на исследовании мозга, деятельности нервной системы, а также ее способности восстанавливаться. Еще в начале 90-х годов прошлого века мне с группой коллег удалось обнаружить специфические белки, ингибирующие (задерживающие. — Л.С.) рост аксонов нервной системы. Именно эти белки — они получили название Nogo-A — препятствуют восстановлению нервных волокон после инсультов, проводимости периферических нервных волокон и тому подобное.

Как выяснилось в дальнейших экспериментах, антитела к этому белку способны запускать механизм восстановления. Многолетние клинические исследования доказали эффективность применения антител к Nogo-A в лечении параплегии (паралича обеих нижних конечностей. — Л.С.), нарушений функций периферических нервных волокон. Восстановить функции или чувствительность определенной структуры — это раньше казалось чем-то невероятным, фантастическим, а сейчас, благодаря введению антител к этому белку, наблюдаем регенеративные процессы, появление чувствительности, восстановление моторики у пациентов. Это вселяет надежду на то, что со временем можно будет полностью восстанавливать нарушенные функции организма.

— Каковы результаты применения метода в лечении пациентов с инсультом?

— Исследования влияния антител к Nogo-A у пациентов с инсультами завершаются. Ожидаются положительные результаты. Ныне продолжаются исследования регенерации поврежденных тканей спинного мозга и нервной системы, и они также очень обнадеживающие.

Предполагается, что антитела к Nogo-A будут применять также для лечения болезни Паркинсона. Но пока этот метод — на этапе доклинических исследований.

— О вашем открытии, благодаря которому прикованный к кровати молодой человек вновь начал ходить, узнал научный мир. Есть ли другие подобные случаи в клинической практике?

— Да, есть уже несколько пациентов, которым восстановили нарушенные функции. Безусловно, многое зависит от того, чем они болели, насколько тяжелым было их состояние. Если это полностью парализованный человек, то восстановить утраченные функции на сто процентов, конечно, нереально, но пытаемся, насколько это возможно, улучшить ему качество жизни. Так, одному неподвижному пациенту восстановили функцию верхних конечностей, и теперь он может самостоятельно есть, рисовать, заниматься ручной работой, что дает ему возможность чувствовать себя полноценным членом общества. Но должен заметить: каким бы качественным ни было лечение, пациент также должен пытаться работать над собой. Если механизм "врач—пациент" работает слаженно, тогда и результат лечения лучше.

— Какое ваше впечатление от форума?

— Я в восторге от того, что услышал и увидел на нем. Украинские врачи, молодые научные работники, их любознательность произвели весьма положительное впечатление. Для меня всегда важна реакция аудитории, и когда я делал доклад, то видел много заинтересованных молодых лиц. Вопросы также были интересными и профессиональными. Это меня приятно поразило, поскольку регенеративная медицина — это вообще новая сфера, и не только для Украины, но и для всего мира.

— Несколько лет назад в нашем еженедельнике было опубликовано интервью с известным швейцарским кардиохирургом Паулем Фогтом, президентом Фонда "Сердце Евразии" (EurAsia Heart Foundation), с которым успешно сотрудничает киевский Центр детской кардиологии и кардиохирургии. Об "украинском методе" кардиохирургических операций с использованием пуповинной крови теперь знают в мире, и он распространяется в практике. Какие видите возможности для сотрудничества в области регенеративной медицины?

— Для такого сотрудничества возможны два направления. Первый — неформальное общение, встречи во время разных конференций. Для меня, как и для каждого ученого, это большое счастье — иметь такие неформальные связи, контактировать со специалистами, обмениваться опытом. Без этого невозможно развитие науки. А что касается сотрудничества на официальных началах, как, например, совместные проекты, то для Украины как не-члена ЕС реализовать это труднее. Впрочем, Швейцария тоже не является членом ЕС. Надеюсь, мы найдем способ наладить сотрудничество с Украиной, мы в этом заинтересованы.

— На ваш взгляд, каких открытий в сфере регенеративной медицины можно ожидать уже в скором времени?

— Поскольку в последние годы усиленно развивались естественные науки, сейчас фундаментальные знания и разработки переходят в практическую плоскость — клинические исследования в различных областях медицины: иммунологии, кардиохирургии, кардиологии, онкологии, неврологии. В связи с этим мы в последующие несколько лет будем наблюдать стремительный рост количества научных достижений и открытий в сфере регенеративной медицины.

— Современные исследования разрушают распространенные стереотипы о человеческом мозге, в частности о том, что нервные клетки не восстанавливаются. Вы всю жизнь исследуете мозг. По вашему мнению, возможно ли найти, так сказать, пароль от этого природного суперкомпьютера, чтобы проникнуть во все его тайны?

— Я начал изучать мозг как патологоанатом. С самого начала меня интересовало, как развивается этот сложный и загадочный орган, как он функционирует. Вот, например, посмотрим на цыпленка. Сначала это просто клеточка (зародыш), а через три недели, после вылупливания из яйца, это уже самостоятельный организм, знающий, что есть, куда бежать и прочее. А если в процессе развития произошел какой-то сбой, поломка? Как можно это починить? С таких вопросов и начинаются научные поиски. Если раньше считалось, что мозг — это нечто таинственное и неприступное, биологический суперкомпьютер, то теперь взгляд меняется: это очень открытая, живая структура, чью нарушенную функцию можно починить, восстановить. Такое изменение парадигмы в исследовании мозга вселяет огромные надежды, в частности в лечении многих болезней, связанных с нарушением его функций.

После беседы с профессором Мартином Швабом комментарий для нашего еженедельника дал руководитель Научно-практического центра детской кардиологии и кардиохирургии МЗ Украины профессор Илья Емец:

КГГА

— Очень радует, что профессор Шваб согласился приехать на форум и показать свои впечатляющие результаты. Во многих случаях при повреждении спинного мозга человек на всю жизнь остается парализованным. Это страшная трагедия, особенно — если она произошла в молодом или раннем возрасте. Открытие профессора Шваба дает возможность восстановить не только спинной мозг. Полностью восстанавливается и функция двигательного аппарата. Очень заинтересовал участников форума его доклад об исследовании регенерации пациентов с инсультами.

Нас, кардиохирургов, особенно интересует восстановление сердечной мышцы, растущих тканей. И исследования, которые проводятся в Центре детской кардиологии и кардиохирургии, могут идти в авангарде с лучшими швейцарскими и американскими клиниками ради их внедрения в практику. Ведь наш центр тоже среди лидеров в области регенеративной медицины.

В 2009 году мы предложили метод хирургического лечения новорожденных с использованием аутологичной пуповинной крови, и сейчас это у нас уже стандарт лечения. "Украинский метод" известен в мире, и в некоторых странах уже входит в практику. В последние годы "пуповинная" программа (так мы ее называем в кругу специалистов) активно развивается. Наши научные поиски сосредоточены на изучении того, как ведут себя стволовые клетки плаценты, почему эта кровь целебная, так сказать, золотая при операциях на сердце. В плаценте содержатся древнейшие стволовые клетки, не имеющие индивидуальных особенностей, и поэтому выращенные на их основе органы и ткани организм отторгать не будет. Например, разработка клапана сердца, который потенциально может расти вместе с организмом ребенка, особенно интересует меня как ученого. Недавно мы заменили аортальный клапан 97-летней женщине без разреза грудины. При этом использовали створки, которые мы пока что берем из перикарда быка. Но это инородный материал для организма, недолговечный. Мы начали работать над тем, чтобы выращивать клапаны и другие части (кардиоимпланты), которые потом можно имплантировать в поврежденное сердце и которые будут расти вместе с организмом ребенка.

В форуме приняли участие лидеры в области регенеративной медицины из Европы и США. Мне очень приятно, что один из таких лидеров, Кирилл Часовский, — мой ученик, который начинал со мной "пуповинную" программу. Уже несколько лет он работает в прославленном детском госпитале Ванкуверского университета, где занимает весьма солидную должность. И сейчас в программу университетской клиники включены аспекты, которые мы вынесли на этот форум.