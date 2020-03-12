Европейский зеленый акт

4 марта Европейская комиссия опубликовала долгожданный проект законодательного акта ЕС, известного под названием "Европейский климатический акт", ЕКА (European Climate Law). Его публикация определялась как один из краеугольных камней Европейского зеленого курса — одного из политических приоритетов Европейской комиссии, провозглашенных в манифесте президента ЕК Урсулы фон дер Ляйен накануне ее официального назначения в ноябре прошлого года. Ключевая задача законопроекта — внедрение четких правовых рамок для достижения целей Европейского зеленого курса: уменьшения углеродных выбросов в ЕС на 50–55% до 2030 года (по сравнению с 1990-м) и преобразование Европы в первый в истории "углеродно нейтральный" континент, где сниженные объемы выбросов полностью компенсируются мероприятиями по выводу углерода из атмосферы благодаря технологическим и природным решениям.

Текст законопроекта доступен по ссылке: https://ec.europa.eu/info/files/commission-proposal-regulation-european-climate-law_en

Ключевые элементы законопроекта в его современной, первоначальной стадии.

1. Подготовка Еврокомиссией на сентябрь 2020 года новых индикаторов достижения задания "50% до 2030 года" ("50 до 2030"). На основании этих индикаторов в проект Европейского климатического акта будут внесены изменения.

2. На июнь 2021 года Еврокомиссия пересмотрит и, где необходимо, подготовит изменения во все секторальные политики и законодательные акты в их основе для достижения задачи "50 до 2030".

3. Комиссия внесет предложения относительно общеевропейского механизма мониторинга прогресса в уменьшении выбросов в период 2030–2050 годов для контроля над достижением установленных индикаторов, а также большей прозрачности процесса для европейского бизнеса и общества. С сентября 2023 года и в дальнейшем каждые пять лет Комиссия будет проводить оценку политик ЕС и индивидуальных государств-членов относительно соответствия индикаторам задачи "50 до 2030". Европейская комиссия будет наделена правом давать рекомендации государствам-членам по соответствующему корректированию их климатических политик, которые они должны будут учитывать.

4. Европейская комиссия будет наделена правом по отдельной процедуре принимать подзаконные европейские нормативные акты (так называемые делегированные и имплементационные регламенты), с помощью которых будет обеспечиваться выполнение ключевых индикаторов Европейского зеленого акта.

Что дальше?

Надо понимать, что законопроект еще должен пройти жернова европейского законотворческого процесса, камнями которых являются государства-члены, представленные в Европарламенте европейские политические партии, а также легион лоббистских интересов европейского бизнеса и неправительственных климатических организаций. В процессе обработки "европейскими политическими реалиями" законопроект может существенно измениться. Уже сейчас мы видим первый эффект — Европейская комиссия согласилась отложить до сентября презентацию конкретных опций и механизмов достижения задачи "50 до 2030". Это положение является компромиссной реакцией на жесткую позицию Польши, 80% энергетического баланса которой обеспечивается за счет угольных ТЭС. Отсрочка до сентября дает также ценную передышку европейской промышленности, в частности таким энергоинтенсивным производствам как металлургия, стройматериалы или авиатранспорт, чтобы минимизировать риски радикальных подходов к проблеме. С другой стороны, на Европейскую комиссию оказывают давление климатические активисты под флагом Греты Тунберґ, которые откровенно заявляют, что цель "50 до 2030", или климатическая нейтральность до 2050 года — это капитуляция и что ЕС обязан определять и придерживаться показателей уменьшения выбросов на ежегодной (если не ежемесячной) основе в течение следующих десяти лет. Насколько филигранно еврочиновники сумеют "проскочить между каплями" диаметрально противоположных позиций и вместе с тем сохранить амбициозность указанной инициативы, остается под вопросом.

Почему это важно для украинских экспортеров?

Непосредственных последствий для режима торговли Украины с ЕС законопроект иметь не будет. Вместе с тем, его основные элементы задают букет регуляторных трендов ЕС от промышленной до торговой и Общей аграрной политик ЕС, которые могут стать генераторами новых торговых барьеров для украинского экспорта.

1. Законопроект устанавливает юридически обязательную для учреждений ЕС и государств-членов цель — достичь климатической нейтральности ЕС до 2050 года. Реализация этой задачи будет осуществляться на основе принципа постепенности, но необратимости уменьшения углеродных выбросов на территории ЕС и обязательного внедрения природных или технологических механизмов вывода углекислого газа из атмосферы. Это означает, что в случае сохранения этой нормы, ЕС и его государства-члены берут на себя юридическое обязательство пересмотреть действующие и ввести новые политики и программы в экономической сфере, направленные на достижение этой цели. Запускается эффект домино в регуляторной политике ЕС, последствия которого сейчас трудно предвидеть и отследить. Тем временем Украина и украинские экспортеры обязаны обратить особое внимание на эффект этого домино в торговой и индустриальной политике ЕС, который будет влиять на конкурентную позицию европейской промышленности как на европейском, так и мировом рынке, а также на правила игры для экспортеров из третьих стран.

2. Европейская комиссия получает право на проактивное определение общей траектории и инструментов достижения задач законопроекта. Это право будет реализовываться с помощью вторичного законодательства (делегированных и имплементационных регламентов ЕС). На практике Европейская комиссия получит значительную свободу действий и меньше будет зависеть от позиции других учреждений, в частности Европейского парламента, а также от позиции государств-членов. Реализация этих полномочий ЕК также будет намного менее прозрачной для отслеживания, особенно для бизнеса и третьих государств, по сравнению с типичной процедурой одобрения законодательных актов ЕС.

3. Вводится четкий, ритмичный график мониторинга и оценки реализации целей ЕКА. На сентябрь 2020 года нужно ожидать конкретизации Комиссией секторальных инструментов реализации цели "50 до 2030". На 30 июня 2021 года Комиссия должна подготовить соответствующие законодательные предложения для тех или иных секторальных политик, которые надо будет пересмотреть с использованием вторичного законодательства. Самое позднее — в июне 2021 года мы будем лучше понимать, как цель "50 до 2030" повлияет на регуляторный режим ЕС в ряде секторов европейской экономики и на торговую политику.

4. Прогнозируя эти регуляторные изменения, следует не выпускать из поля зрения другие рамочные элементы Европейского зеленого курса. В манифесте президента ЕК Урсулы фон дер Ляйен прямо признается, что имплементация задач ЕКА будет означать дополнительные и значительные адаптационные затраты для европейской промышленности, которые могут существенно подорвать ее конкурентоспособность. ЕК убеждена, что произойдет искажение правил игры на европейском и глобальном рынке (unbalanced level playing field) в пользу экспортеров из третьих стран, которые не обременяют себя климатическими обязательствами. Возникнет феномен carbon leakage, когда углеродные выбросы не будут уменьшаться, а будут мигрировать из ЕС в третьи страны. Чтобы предотвратить такую тенденцию, Европейская комиссия декларирует свою преданность "углеродному налогу" — инновационному инструменту торговой политики, который будет нацелен на импорт в ЕС продукции углеродно-интенсивных производств из третьих стран, например стали, электроэнергии, транспортных услуг, отдельных категорий аграрной продукции (мяса, молока, пищевых добавок). Все эти секторы в той или иной степени представлены в украинском экспорте в ЕС. Поэтому нам надо особенно внимательно отслеживать, каким образом эффект "регуляторного домино" ЕКА внедрит в торговую политику ЕС этот качественно новый торговый барьер. И быть готовыми адаптироваться к нему.

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