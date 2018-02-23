За полшага до красной черты

Будапешт вплотную подошел к красной линии в отношениях с Киевом.

Манипулируя решением Венецианской комиссии по украинскому Закону "Об образовании" и статьями международных соглашений, правительство Виктора Орбана перешло в масштабное дипломатическое наступление на Украину. Его цель — и далее сохранить изолированное положение венгерской общины в Закарпатье и добиться отмены ст. 7 закона об образовании, касающейся языка обучения и направленной на полноценную интеграцию национальных меньшинств в украинское общество.

Как заявляет глава МИДа Венгрии Петер Сийярто, если для Украины важно интегрироваться в Евросоюз и НАТО, то Киев должен выполнить свои международные обязательства и отозвать закон, "дискриминирующий" нацменьшинства. "Украина, которая стремится достичь европейской интеграции, недавно серьезно нарушила международные законы о защите меньшинств, соблюдение которых также строго требуется Евросоюзом", — убеждает близкий соратник премьер-министра Орбана.

В Будапеште даже не пытаются искать компромисс с Киевом и не хотят слышать аргументов украинской стороны, требуя, чтобы украинское государство вернуло статус-кво. При этом Сийярто, обвиняющий Киев в "международной кампании лжи", утверждает, что Украина не приглашала закарпатских венгров на консультации по языку образования. Но публично негодуя, венгерский министр умалчивает, что представители организаций венгров Закарпатья сами отказались от разговора, сыграв по правилам, написанным в Будапеште.

Венгерская дипломатия также старается убедить международное сообщество, что в Закарпатье — "напряженная ситуация". "Там происходили антивенгерские демонстрации, … в ходе которых происходили надругательства над национальными символами и скандировались антивенгерские лозунги", — уверял Сийярто на министерской встрече ОБСЕ в декабре прошлого года. По его словам, ОБСЕ должна отправить в Закарпатье специальную мониторинговую миссию по примеру СММ, находящейся в Донбассе.

Данное предложение вновь прозвучало уже в феврале, когда неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью в окно здания областного офиса "Общества венгерской культуры Закарпатья". МИД Венгрии заявил, что инцидент подтверждает необходимость присутствия наблюдателей ОБСЕ в Закарпатье. Правда, бутылку с зажигательной смесью бросили два польских радикала из ультраправой националистической организации "Фаланга".

Ультимативная риторика Виктора Орбана и членов его кабинета объясняется как внутренними, так и внешними факторами. Но основная причина — апрельские парламентские выборы в Венгрии. Правящая партия "Фидес" планирует получить абсолютное большинство в парламенте и не собирается давать шанс своему основному конкуренту — радикальной партии "Йоббик".

Наивно полагать, что после парламентских выборов Венгрия отступит, накал в двусторонних отношениях уменьшится, и венгерское правительство откажется от своей ультимативной политики. Этого не произойдет. Ведь жесткая позиция в вопросе защиты прав венгров, проживающих за рубежом, равно как и демонстрация значимости страны в мировой политике, поднимает рейтинг среди избирателей.

После выборов действия Будапешта останутся такими же агрессивными, хотя и менее публичными: венгерские власти будут выбивать максимальные дивиденды из Киева, стремясь расширить права венгерской диаспоры в Украине. Иного и нельзя ожидать от политиков, считающих Трианонский договор трагической страницей венгерской истории и устанавливающих 4 июня — день подписания, по словам венгров, "трианонского позора" — мемориальным Днем национального единства.

Чтобы добиться своего в отношениях с Украиной, правительство Орбана использует и угрозу, и шантаж. В Будапеште считают: Киев ослаблен, нуждается в союзниках в войне с Россией и потому будет вынужден пойти на уступки.

Как и россияне, венгры создают ситуацию, при которой решение кризиса стало бы возможным исключительно за счет интересов украинцев. Уже не раз Сийярто ультимативно повторял: Венгрия не поддержит евроинтеграционные и евроатлантические устремления Украины, пока Киев не пойдет на изменение закона об образовании. Эти угрозы венгерское правительство частично исполнило.

В Будапеште ранее заявляли: несмотря на конфликт с Киевом, Венгрия не хочет нарушать единство Евросоюза и не планирует срывать продление санкций ЕС против России. Венгерская дипломатия пока придерживается этой позиции. Основное направление удара — на сотрудничество Украины с Североатлантическим альянсом. Эти действия венгерской дипломатии, носящие публичный и кулуарный характер, должны продемонстрировать Киеву всю серьезность намерений правительства Орбана идти до конца.

Главный инструмент, выбранный Будапештом для достижения своей цели, — блокировка проведения заседаний комиссий Украина—НАТО (КУН) на высоких уровнях, используя для этого свое право вето, которое Сийярто назвал "единственным инструментом, поскольку с его помощью может защитить закарпатских венгров и заставить Украину действовать в соответствии с международными нормами".

При этом, отстаивая свои интересы, венгры пока не переступили красную линию и не блокируют практическое сотрудничество Украины с альянсом и выполнение Комплексного пакета помощи. Если подобное произойдет, то для сражающейся Украины это будет означать, что Венгрия играет на стороне России.

Но пока заседания КУН проходят на уровне послов. Советники из НАТО и далее консультируют украинские силовые ведомства. Наши военные участвуют в совместных миротворческих операциях и учениях с солдатами из стран альянса, обмениваются информацией и внедряют стандарты военно-политической организации. Продолжаются переговоры о присоединении Украины к программе расширенных возможностей для особых партнеров НАТО. Расширяется тематика совместных научно-исследовательских проектов альянса и Украины в сфере обороны и безопасности.

Для Украины — страны, обороняющейся от агрессии России, — крайне важно военное сотрудничество с союзниками, их политическая поддержка. КУН — основной формат диалога между Украиной и НАТО, во время которого украинские министры могут лично услышать мнение своих коллег и, в свою очередь, артикулировать позицию Киева. Зачастую именно КУН играет роль индикатора отношений между Украиной и альянсом.

Из-за позиции Будапешта уже не состоялись заседания КУН на уровне министров обороны и иностранных дел. Неизвестно, будет ли комиссия на уровне глав внешнеполитических ведомств в апреле. И, что важно, под вопросом проведение заседания комиссии Украина—НАТО на уровне глав государств и правительств во время июльского саммита альянса в Брюсселе: венгерская дипломатия увязывает проведение этого мероприятия с отменой ст. 7 закона об образовании. Изменять эту позицию правительство Орбана пока не намерено.

Что ж, в Будапеште знают, где находится "солнечное сплетение" Киева.

В Украине действия венгров воспринимаются болезненно. Не только потому, что блокируется работа ключевого органа сотрудничества: заседания КУН на уровне послов все же проходят. Но для представителей украинской власти комиссия Украина—НАТО — это еще и инструмент имиджевой политики: телекадры, на которых украинский политик сидит за одним столом с другими главами государств и правительств, чаруют и искушают политиков и пиар-технологов.

В Будапеште полагают: ради двух минут телесюжета и общего фото украинского президента с лидерами государств — членов альянса, в Киеве пойдут на отмену статьи закона об образовании. Нельзя сказать, чтобы венгерские дипломаты так уж ошибались в своем психоанализе украинских политиков, наркотически зависимых от вспышек фотокамер. Вспомним, как не столь давно Арсений Яценюк соревновался с Петром Порошенко за право подписать Соглашение об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.

Но поведение украинской власти на протяжении всей скандальной истории с законом об образовании демонстрирует: официальный Киев наконец-то пришел к осознанию — государственный язык служит для страны объединяющим фактором и способствует самоидентификации ее граждан. К тому же на Банковой и Михайловской полагают: поддаться диктату венгров означает изначально занять проигрышную позицию.

Ведь, по сути, нынешняя политика Будапешта — провоцирование сепаратизма в украинском Закарпатье. В этом действия Венгрии не слишком отличаются от позиции РФ, всячески продвигающей концепцию "Русского мира" и защиту прав русскоязычного населения на постсоветском пространстве. Для Украины это привело к вторжению России, аннексии Крыма и оккупации части Донбасса, падению ВВП, сотням тысяч вынужденных переселенцев и гибели тысяч украинских граждан.

Поэтому в Киеве не собираются отступать и отменять закон об образовании ради проведения КУН на уровне глав государств и правительств. Во всяком случае, на сегодняшний день на Банковой именно такие настроения. Среди представителей украинской власти существует и понимание, что одного лишь желания найти компромисс с представителями венгерской общины мало, а необходимы еще и жесткие действия: почему бы, например, не проверить легальность поступления средств на банковские счета организаций закарпатских венгров?

Пока же, пытаясь найти выход из непростой ситуации, Киев предлагает Будапешту компромиссные решения кризиса.

Так, Кабмин принял на своем заседании предложения изменений в законе об образовании. В частности, предлагается продлить на три года переходный период ст. 7 с 2020 г. до 2023 г. Кроме того, в одобренной правительством Годовой национальной программе сотрудничества между Украиной и НАТО на 2018 г. включены рекомендации Венецианской комиссии относительно "языковой статьи". "Это часть тех уступок, которые мы хотим сделать нашим венгерским коллегам для разблокирования ситуации", — заявил после заседания правительства глава миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко.

Но венгры и далее продолжают блокировать проведение министерских КУН и требуют либо отмены ст. 7 закона об образовании, либо юридических гарантий, что применение нового закона начнется после достижения договоренности с венгерским национальным меньшинством на Закарпатье.

Постепенно украино-венгерский конфликт из-за "языковой статьи" закона об образовании становится уже не только проблемой двусторонних отношений Киева и Будапешта. Непримиримая позиция Венгрии, активно пользующейся правом вето, стала раздражать членов НАТО. Ведь проведение КУН на министерском и президентском уровнях важно не только для Украины, но и для стран альянса. Кроме того, в Брюсселе понимают: действия венгров — в интересах Кремля, стремящегося обострить отношения между союзниками по ЕС и НАТО и разрушить единство позиции Запада относительно России.

Демонстрацией этой обеспокоенности позицией Будапешта стало декабрьское письмо 11 послов стран — членов альянса на имя генсека Йенса Столтенберга. В нем дипломаты четко дали понять, что конфликт между Венгрией и Украиной не должен выноситься в плоскость НАТО. Кроме того, они заявили, что не совсем понимают, в чем заключается проблема, и не считают ее настолько сложной, чтобы из-за нее ставить под угрозу стратегические интересы альянса.

Ряд стран, прежде всего Канада, оказывают дипломатическое давление на Венгрию. Непубличные консультации с венгерской стороной проводила и заместитель генсека альянса Роуз Гетемюллер. Публично свое несогласие с позицией Будапешта высказала и посол США в НАТО Кей Хатчисон. Но как оказалось, у Североатлантического альянса нет механизма, чтобы образумить венгров, злоупотребляющих правилом консенсуса.

"Хотя они (члены НАТО. — В.К.) и пытались оказывать давление на Венгрию, чтобы мы не смогли воспользоваться своим правом вето, страна выдержала эти усилия, потому что это обязанность венгерской внешней политики, направленной на защиту венгров, где бы они ни жили", — патетично заявил Петер Сийярто после того, как в середине февраля отменили ранее запланированную встречу в Брюсселе министров обороны НАТО и Украины.

Политика Будапешта в альянсе пока не привела к критическим последствиям для отношений Украины и НАТО. Но правительство Виктора Орбана может в любой момент переступить красную линию и вывести конфликт на более высокий и опасный уровень. К этому должны быть готовы не только в Киеве, но и в Брюсселе, Вашингтоне, Берлине, Оттаве и других столицах стран — членов альянса.