Посевную-2020 украинские аграрии наверняка запомнят надолго. И не только из-за того, что проводить ее пришлось в условиях карантина, целесообразность которого в полях не ясна, но еще и потому, что сеять приходится, не имея ни малейшей уверенности в том, что посеянное хотя бы взойдет.

"Вмирати збирайся, а жито сій!" — гласит старинная украинская поговорка. В самом деле, какие бы войны и катаклизмы ни сотрясали мир, посевная всегда остается посевной. Даже если вместо волов приходится впрягаться в плуг всей семьей.

Сейчас такое, к счастью, не требуется. Аграрное изобилие последних лет позволяет пахать и сеять на самой современной технике, семена тоже хорошей селекции, и удобрений в достатке, и средств защиты растений, да еще и топливо быстро дешевеет… Однако ситуация очень далека от идеальной. Проблема даже не только и не столько в коронакризисе: карантинные мероприятия не так уж сильно влияют на сельскую жизнь и полевые работы. Проблема — в климате, точнее, в катастрофической нехватке влаги.

Прошлое лето было сухим, осень — с минимумом дождей, зима — без снега. Теперь вот сухая весна. Во многих районах Украины посевы озимых уже потеряны, — из-за дефицита влаги в почве даже проросшие зерна не смогли сформировать корневую систему. Теперь начинается новая посевная, и аграрии будут бросать зерна в сухую почву, надеясь на дожди, но сильно рискуя потерять и этот урожай. По предварительным оценкам многих экспертов, в этом году совокупный урожай зерновых в Украине может оказаться на 30% ниже прошлогоднего.

Немного более оптимистичный прогноз дает национальный научный центр "Институт аграрной экономики": урожай зерновых и зернобобовых культур в Украине в 2020 году может составить 67,4 млн тонн, что на 7,7 млн тонн, или на 10,3%, меньше, чем рекордный урожай зерновых в 2019-м.

"Такое снижение произойдет в основном за счет уменьшения производства озимой пшеницы — до 24,2 млн тонн (-12,5%), кукурузы на зерно — до 32,2 млн (-10,3%), а также ячменя — до 8,1 млн тонн (-8,7%), — говорит директор института академик НААН Юрий Лупенко. — Зато в 2020 году вырастет производство ржи — до 355,4 тыс. тонн (+6,7%), яровой пшеницы — до 696,8 тыс. (+5,3%), гречихи — до 96,4 тыс. (+13,3%) и гороха — до 687,4 тыс. тонн (+20,0%). Практически на уровне 2019 года сохранится производство риса — 54,5 тыс. тонн (-0,2%). Производство овса уменьшится на 2%, проса — на 1,6%".

Впрочем, многие эксперты сходятся во мнении, что прогнозируемое снижение объемов урожая зерновых в 2020-м не станет критическим для Украины. Его объемы будут уступать только уровню нескольких последних лет и способны удовлетворить потребности не только внутреннего рынка, но и экспорта.

На 30 марта Украина экспортировала 18 млн тонн пшеницы, почти исчерпав объемы в 20 млн тонн на текущий маркетинговый год (закончится в июне 2020-го). Минэкономразвития уверяет, что за объемами следит, чтобы резервы страны не опустели из-за желания аграриев подзаработать. Но может и не уследить. В прошлом году Меморандум между экспортерами и правительством впервые был подписан без дополнения, четко указывающего граничные объемы экспорта по каждой составляющей, — рекордный урожай окрылял. Но уже сейчас украинские хлебопеки заговорили о риске дефицита муки из-за того, что экспортеры не просто продают все, что можно, они продают лучшее — пшеницу второго-третьего классов, подходящую для производства муки. То есть хлеб в ближайшее время может подорожать не только из-за повышенного "карантинного" спроса, но и по объективным причинам. Надеемся, что к условиям меморандума будущего маркетингового года в правительстве отнесутся более внимательно.

Карантин все же влияет

Происходящее в стране в целом не может не сказываться на текущей работе аграриев. Так, президент Украинского клуба аграрного бизнеса Алекс Лисситса считает, что проведение посевной кампании в Украине в этом году осложняется из-за введения карантинных мероприятий. Он озвучил несколько пожеланий агробизнеса, которые, по его мнению, стоит услышать правительству:

— неразумно ограничивать перевозки техники и людей во время посевной в критически важные дни для сельского хозяйства;

— нельзя ограничивать экспорт;

— необходимо вовремя поставить все материально-технические ресурсы, в том числе удобрения, семена и прочее, из разных регионов страны, чтобы качественно отсеяться;

— до конца мая аграриям нужно провести посевную, а не отвлекаться на различные контролирующие органы.

"Хотелось бы, чтобы правительство обратило внимание на то, что если сегодня не заработает агробизнес, то вся украинская экономика упадет!" — напомнил Алекс Лисситса.

Чрезвычайная ситуация из-за пандемии коронавируса, введенная по всей стране, тем не менее, на нынешнюю посевную слишком серьезно не повлияет, потому что аграрии успели провести все основные закупки до вспышки заболевания.

"Производство семян кукурузы на следующий сезон будет расти. Мы производим семена в Украине для украинского рынка и поэтому не ожидаем большого влияния коронавируса на бизнес, разве что в случае прекращения работы логистических компаний, — заявил недавно руководитель Crop Science компании Bayer в Украине Франк Хатке. — На сегодняшний день 80% производимых на заводе семян уже отгружены клиентам, и уже скоро эта кукуруза будет высеваться на полях. Поэтому уже сейчас даже влияние логистических факторов не так велико".

Уже позже, после окончания посевной, возможен дефицит импортируемых материалов (например запчастей для техники, разных агрегатов, сельскохозяйственной химии). Но это как раз может помочь украинским производителям. И голова болеть обо всем этом у аграриев будет уже летом. Пока же в большинстве хозяйств карантин заметен разве что из-за ограничения количества работающих, дополнительных мер по дезинфекции помещений и техники. Произошли некоторые изменения в организации работы, перемещении техники и доставке сотрудников.

В крупных агрохолдингах, где много менеджеров, маркетологов и других "неполевых" работников, часть из них перешла на удаленный режим работы. Тех же сотрудников, для которых такой режим невозможен и которые продолжают выходить на работу, обеспечивают дезинфектантами, респираторами, бесконтактными термометрами. Кто-то даже закупил ранцевые опрыскиватели и применяет их для регулярной дезинфекции автотранспорта, сельхозтехники и мест скопления персонала.

Сейчас в сложном положении могут оказаться только те аграрии, которые покупали все необходимое в режиме "сегодня на сегодня", — у них нет плана закупок, они заранее не договорились с поставщиком материально-технических ресурсов. Поэтому сейчас, кроме посевных работ, у них прибавилось еще и планирование на ближайшее время приобретения необходимых препаратов и удобрений, чтобы успеть обеспечить ресурсами ближайший график работы. Как правило, у поставщиков средств защиты растений и удобрений на складах есть некоторый запас, но все же часть продукции будет завозиться в Украину через таможню, и это может замедлить процесс своевременной доставки продукции аграриям. Хотя бы просто из-за прекращения многих международных перевозок.

Нестандартные погодные условия

Сегодня везде на юге Украины и во многих других регионах в метровом слое почвы катастрофически не хватает влаги. Дефицит составляет 35–40% от средней многолетней нормы. Усугубляют ситуацию сильные ветры. Поэтому аграрии выжидают, в конце марта сеяли в основном сахарную свеклу, яровые пшеницу и ячмень. Далее планируют анализировать прогнозы погоды и принимать решение по другим культурам. Основные посевы пойдут после 5 апреля, а в большинстве хозяйств — и после 10–12 числа, поскольку во многих регионах еще ожидаются ночные заморозки.

Многие фермеры сейчас задаются вопросом: какую культуру после аномально теплой зимы сеять первой — подсолнечник или кукурузу? По словам агрономов, для кукурузы допустимые сроки посева начинаются при прогреве почвы от +7ºС, а для подсолнечника — от +5ºС, тогда как оптимальная температура роста для обеих культур — от +10ºС. При этом обе культуры слабоустойчивы к заморозкам. Кукуруза способна выдерживать -2–3ºС, а подсолнечник — до -5ºС. Обе культуры замедляют темпы прорастания при посеве в холодную почву, но подсолнечник больше реагирует на медленный прогрев почвы, а при холодных условиях может прорастать до 28 дней.

Но кукуруза как злаковая культура точку роста держит в почве до четвертого листа, поэтому обморожения всегда приходятся в основном на листья. А подсолнечник выносит свою точку роста на поверхность. Поэтому, даже если не видно признаков холодового стресса (у подсолнечника очень медленно и слабо проявляются признаки стрессов в связи с особенностью строения тканей), это влияет на дальнейшую интенсивность его роста. И если собрать основные характеристики этих двух культур, то для кукурузы более опасен холод в почве, а для подсолнечника — холодная погода после прорастания.

Стратегически же нынешние погодные аномалии — это лишь начало кардинального переформатирования украинского агробизнеса. И это будет тяжелый процесс. Ведь с изменением климата южные области Украины постепенно превращаются в зону пустыни.

"Ближайшие десять лет зима будет такой же теплой, как нынешняя. Поэтому нам нужно подбирать новые культуры и менять технологии выращивания", — заявил на конференции "Украинский травяной бизнес 2020" профессор Николаевского национального аграрного университета Михаил Федорчук. В частности, ученый советует аграриям отказаться от традиционной вспашки и перейти на глубокое рыхление. "В период поднятия температурного режима в наших условиях осадки будут выпадать в виде ливней. Поэтому о традиционной вспашке попробуйте забыть. Вместо нее нужно проводить глубокое рыхление на 35–45 сантиметров", — говорит он.

Проблемы будут позже

Общемировой коронакризис и падение цен на нефть уже привели к снижению цен на зерно (пока, правда, не к такому сильному). Подорожание евро и доллара привело к росту цен на элеваторное оборудование. Поэтому украинские сельскохозяйственные компании сейчас приостанавливают инвестпроекты, предусматривающие модернизацию различного оборудования, производственных мощностей.

Многие аграрии рассчитывают, что в случае введения чрезвычайного положения в стране агропредприятия внесут в перечень критической инфраструктуры и не будут останавливать. Но даже без этого аграрии уже сейчас нуждаются в поддержке со стороны правительства. Из-за роста курса доллара их расходы уже увеличились, тогда как ближайших доходов приходится ждать не раньше августа. Да и с ними есть очень большая неопределенность: неизвестно, какими будут украинский и мировые рынки через несколько месяцев.

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