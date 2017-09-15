В объятиях многоголовой гидры, или Как спасти новый Верховный суд

14 сентября Высший совет правосудия начал рассмотрение кандидатур на должности судей нового Верховного суда.

От того, кто станет новыми судьями, зависит судьба судебной реформы. Это наш исторический шанс получить честные судебные решения по крайней мере в последней кассационной инстанции, а также тест на способность обновить остальную судебную систему.

Главные задачи судебной реформы — сделать подлинно независимой судебную ветвь власти и обновить судейский корпус, чтобы восстановить доверие к правосудию в Украине. И едва ли не самой большей проблемой стал именно старый судейский корпус, напоминающий лернейскую гидру из греческой мифологии, у которой на месте отрубленной головы вырастали две новые. После каждой попытки избавиться от старых скомпрометированных и коррумпированных судей мы снова видели их в судебных органах или на конкурсах.

"Недобросовестная тридцатка" кандидатов, очутившаяся среди финалистов конкурса, может пройти дальше и попасть в список, представленный на подпись президенту. Впрочем, кого подадут на назначение — узнаем не раньше 25 сентября, ведь члены Высшего совета правосудия оставили себе время "для обдумывания" после собеседований с каждым кандидатом.

Восстановление права на справедливый суд: с чего все начиналось...

История обновления Верховного суда Украины началась в июне 2016 г., когда 335 народных депутатов приняли изменения в Конституцию в части правосудия, инициированные президентом Петром Порошенко. Тогда гарант фактически принял на себя роль модератора судебной реформы в стране. Именно он образовал Конституционную комиссию и Совет по вопросам судебной реформы — органы, приобщившиеся к разработке законодательной базы реформы, а также стал автором трех законов об изменениях в системе правосудия. И это важный момент, к которому мы еще вернемся.

Самая интересная новация конституционных изменений — судья обязательно должен быть добропорядочным. Кроме того, обновленный орган судейского самоуправления — Высший совет правосудия (ВСП) — отныне несет ответственность за добропорядочность и профессиональность судейского корпуса: увольняет и переводит судей, дает согласие на арест или отстранение от должности служителей Фемиды. Назначает судей на должность, по представлению Высшего совета правосудия, президент.

Тем временем новым Законом "О судоустройстве и статусе судей" было начато создание нового Верховного суда. Вместо действующего ВС и трех высших специализированных судов на конкурсной основе должен появиться абсолютно новый Верховный суд, который будет насчитывать 200 судей. В его составе будут действовать четыре кассационных суда. Это уникальный и смелый прецедент не только для Украины, но и для мировой практики.

Ныне почти завершился конкурс на 120 вакантных мест в четырех кассационных судах в составе Верховного суда: хозяйственном, административном, гражданском и уголовном. На конкурс поступили заявки от 846 претендентов, то есть на одно место претендовали по семь кандидатов. Важной новацией стала возможность быть кандидатами людям не из системы — юристам и ученым. Это был шанс на вливание свежей крови в судебную систему. Но, к величайшему сожалению, подавляющее большинство кандидатов в ВС — старые, хорошо известные кадры — судьи, работавшие в старых структурах. Многие из них выносили решения против активистов Революции достоинства, нарушали права и свободы человека, нажили сомнительные состояния — одним словом, годами подрывали доверие к судебной власти.

Неким защитным щитом против попыток старых судей сохранить за собой ключевые должности и законсервировать нынешнее состояние системы правосудия стал Общественный совет добропорядочности (ОСД), состоящий из представителей общественных организаций и журналистов-расследователей. Согласно Закону "О судоустройстве и статусе судей", ОСД может проверять информацию о кандидате или судье и при наличии существенных оснований делать вывод о несоответствии претендента критериям этики и добропорядочности. Свои выводы относительно кандидатов в обновленный Верховный суд ОСД, конечно, подала в Высшую квалификационную комиссию судей (ВККС). Однако ВККС приняла во внимание лишь незначительную часть этих выводов и предостережений.

Плачевный финал конкурса в новый Верховный суд: прошли недобропорядочные

В финал конкурса вышли 120 кандидатов, которых рекомендовала назначить ВККС. Почти 80% из них — действующие или бывшие судьи. Более половины финалистов работали на высших ступенях системы — в Верховном и высших специализированных судах: эти суды будут ликвидированы после создания нового Верховного суда, а следовательно — большинство новых судей даже не сменят насиженное кресло.

"Победой" можно считать тот факт, что в новый ВС преимущественно не проходят миллионеры, сколотившие свои состояния на судейских должностях. Положительным фактом стало добровольное снятие с конкурса нынешнего председателя ВС Ярослава Романюка, который странным образом на конкурсе получил тестовое дело, похожее на уже бывшее в его практике, а также председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка, к которому наведывалось НАБУ с обысками из-за проблем с сомнительным состоянием. Впрочем, до сих пор нет никакой гарантии, что после снятия с конкурса мы не увидим Романюка с Вовком на других высоких должностях, до которых пока что не добралась реформа.

В финал попали 17 ученых и девять адвокатов. Впрочем, такое незначительное количество людей не из системы среди финалистов — скорее "зрада", чем "победа".

И хотя многие хвалят беспрецедентную открытость и прозрачность новых конкурсных процедур, они все-таки недостаточны, ведь результат оказался плачевным. К сожалению, в финальный рейтинг попала "недобропорядочная тридцатка" кандидатов, шокировавших ОСД и журналистов своей одиозностью. Такой финал конкурса и олицетворяет ту многоголовую гидру, которая снова и снова возникает перед общественностью, когда изменения уже кажутся неминуемыми. Ведь как можно надеяться на перезапуск судебной системы и ее очищение, если решение в финальной инстанции будут выносить судьи, которым нельзя доверять?

Чего ожидать от судьи Верховного суда Валентины Симоненко, которая была среди противников е-декларирования, по выводам ОСД, имеет устойчивые связи с оккупированными территориями, а теперь готовится стать судьей Кассационного гражданского суда? Что делает в финальном рейтинге рекомендованный в Кассационный уголовный суд Вячеслав Наставный, принимавший политическое решение в деле Юрия Луценко: он был в коллегии судей, подтвердившей приговор предыдущей инстанции и отправившей Луценко в тюрьму на четыре года за якобы незаконное празднование Дня милиции во время пребывания на должности министра внутренних дел? По мнению ВККС, в новом Кассационном хозяйственном суде место судье Высшего хозяйственного суда Украины Ларисе Рогач, которая вместе с коллегией судей признала законной передачу земли природно-заповедного фонда под имение для Юрия Иванющенко.

В Кассационный административный суд ВККС рекомендовала целый пул судей, запрещавших мирные собрания, а именно: Александра Золотникова, Ирину Сапрыкину и Светлану Пасечник. Есть в рейтинге и те, чьи действия можно расценить как помощь "судьям Майдана" избежать ответственности: это Татьяна Стрелец и Алла Лесько.

А вот действующий судья ВС Инна Бердник, которую сейчас рекомендуют в Кассационный хозяйственный суд, принимала решение, которое Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) назвал "грубым произволом" в деле "Бочан против Украины 2". Это громкое дело с участием украинской пенсионерки, которой уже давно за 90 лет. Мария Бочан доказывала свое право на квартиру в частном доме, занятую посторонним человеком. Несколько раз украинские суды принимали решение в ее пользу, но их отменял Верховный суд. Пожилая женщина была вынуждена обратиться в Страсбург, однако первое решение ЕСПЧ украинский ВС отфутболил, так что пенсионерка вторично выиграла дело в ЕСПЧ и отсудила 10 тыс. евро.

Относительно немалого количества из остальных девяноста финалистов Общественный совет добропорядочности также предоставил негативную информацию, но оценить, приняла ли ее во внимание квалифкомиссия, невозможно, ведь ВККС до сих пор не предала гласности тексты своих решений.

Мяч на стороне Высшего совета правосудия, но готов ли он к честной игре?

Список финалистов, полученный от ВККС, в четверг начал просматривать Высший совет правосудия. Он проводит с кандидатами собеседование и имеет право отклонить кого-либо из 120 претендентов, а уж потом внести представление на назначение президенту. Именно в компетенцию Высшего совета правосудия закон отнес ответственность за добропорядочность и профессиональность судей.

Поскольку ВСП решила уделить кандидатам лишь восемь рабочих дней — с 14 по 25 сентября, есть сомнение, что рассмотрение будет детальным. Интересным поворотом оказалось решение не проводить голосование по каждому кандидату сразу в день его собеседования. Члены ВСП договорились позволить своим выводам "выстояться" до завершения всех собеседований, то есть до 25 сентября. Откладывать решение во времени содержит риск, что представители "недобропорядочной тридцатки" попытаются найти дополнительные "аргументы" и договориться о своем попадании в ВС.

Тем временем, согласно Закону "О судоустройстве и статусе судей", нет необходимости назначать всех 120 кандидатов, поэтому возможно и крайне необходимо отклонить всех недобросовестных кандидатов прежде чем они станут проблемой уже на должностях в новом Верховном суде. Чтобы потом не выдумывать велосипед, как от них избавиться, или годами подавать жалобы на абсурдные решения в ЕСПЧ. Напомню: согласно Закону "О судоустройстве и статусе судей", Верховный суд сможет полноценно работать в составе 65 судей. На эту важную норму обратило внимание Представительство ЕС в своем комментарии накануне начала рассмотрения, подчеркнув, что "ВСП ответственна за назначение судьями лишь тех кандидатов, чья добропорядочность, независимость, а также профессиональность являются неопровержимыми". Это более чем прямой намек на то, что Евросоюз следит за ходом конкурса, результаты которого ужасны, несмотря на все попытки судейской верхушки их обелить.

Ключевым критерием для ВСП в отсеве кандидатов может стать сомнение в их добропорядочности или профессиональной этике. Чтобы отказать кандидату в представлении на утверждение президенту, членам ВСП достаточно воспользоваться нормой статьи 79 Закона "О судоустройстве и статусе судей", где сказано о "наличии обоснованного сомнения относительно соответствия кандидата критериям добропорядочности или профессиональной этики или других обстоятельств, которые могут отрицательно повлиять на общественное доверие к судебной власти в связи с таким назначением".

Кроме того, члены ВСП должны разобраться со своими конфликтами интересов: двое из 120 финалистов являются действующими членами Высшего совета правосудия, а много других связаны с отдельными кандидатами. Кроме того, в августе нынешнего года Генпрокуратура вручила члену ВСП Павлу Гречкивскому обвинительный акт по подозрению в покушении на совершение мошенничества в особо крупных размерах. Ради сохранения доверия к формированию нового Верховного суда, лучше было бы г-ну Гречкивскому воздержаться от каких-либо голосований. Но он не откажется от голосования, ведь, по его словам, это не просто его право, а обязанность.

Кстати, нынешний руководитель Верховного суда Ярослав Романюк попытался взять самоотвод относительно голосования за всех конкурсантов, но Высший совет правосудия не позволил это сделать. Кроме того, ВСП отказал в самоотводе еще одиннадцати своим членам относительно отдельных кандидатов, с которыми их связывали рабочие отношения в различных судебных органах. Отказав в самоотводе ряду членов ВСП, совет тем самым лишь усугубил сомнения в беспристрастности конкурса. Ведь если члены ВСП сами заявили о самоотводе и сомневаются в собственной беспристрастности относительно некоторых кандидатов, следует быть последовательными и устраниться от голосования за таких кандидатов. Форма устранения может быть разной: покинуть зал заседаний во время голосования или же воздержаться.

Главная задача Высшего совета правосудия — обеспечить доверие к результатам конкурса, отфильтровав недобросовестных кандидатов в ВС, чьи решения упразднены ЕСПЧ или кто солгал в декларации о добропорядочности. А также кандидатов, чье состояние не отвечает е-декларации или официальным доходам. Не должны пройти в новый ВС и судьи, выносившие несправедливые решения относительно активистов Майдана, и судьи, запрещавшие мирные собрания. Назначение таких лиц, вне сомнения, отрицательно скажется на общественном доверии к судебной власти.

Ответственность президента: ищем Геракла для укрощения судейской гидры

Обновление судебной системы может не произойти, если Высший совет правосудия безусловно согласится со списком финалистов от ВККС и не заблокирует по крайней мере "недобропорядочную тридцатку", что вызывает обоснованное неприятие ОСД и общества.

Впрочем, именно президент Петр Порошенко как инициатор судебной реформы несет личную политическую ответственность за добропорядочность будущего Верховного суда. Он должен выполнить свои неоднократные публичные обещания об обновлении судейского корпуса, поставив общественные интересы выше мелких интересов старой судейской касты. И как последняя инстанция в этой цепочке — не назначать одиозных кандидатов в ВС, если их кандидатуры попадут к нему на подпись. Если президент действительно на стороне демократии, для которой независимая и справедливая судебная власть — аксиома, то он должен встретиться с представителями ОСД, услышать их аргументы о недобропорядочных кандидатах в судьи и узнать вопиющие факты об их недобропорядочных биографиях и непонятных состояниях.

Если Петр Порошенко и не станет Гераклом, который зарубит судейскую гидру, он по крайней мере не должен мешать обществу рубить ей головы и прижигать раскаленными головешками, как было в греческом мифе. Ведь если этого не делать, на месте каждой отрубленной головы вырастут две новые.

В нашем случае это означает, что старые кадры расценят попадание недобропорядочных судей в высшую инстанцию — новый Верховный суд — как зеленый свет и снова заполнят собой обновленные суды. А это нивелирует саму суть инициированной судебной реформы и разрушит надежду на появление в Украине честного и непредубежденного суда. У ВСП и президента есть все шансы не допустить такого развития событий: услышать принципиальные аргументы общественности и решительно выбросить "недобропорядочную тридцатку" на свалку истории, где ей и место.