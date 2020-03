В изоляцию

Международный культурный фонд "Изоляция" покинул Донецк в 2014-м году после "национализации" "ДНР" завода, где находилась его творческая платформа, и превращения его в спецтюрьму. Сегодня коллектив фонда присоединяется к акции своих земляков против возможного подписания в Минске протокола о создании Консультативного совета и легитимации представителей ОРДЛО за столом переговоров.

Одни люди в 2010-м году превратили территорию бывшего донецкого завода изоляционных материалов в храм современного искусства. Другие люди, жители того же самого города, уже шестой год пытают в его подвалах узников. Вряд ли создатели арт-пространства (на момент начала войны уже хорошо известного в Европе) могли представить себе, соавторами какой масштабной "инсталляции" столкновения добра и зла им предстоит стать. Но так случилось.

Увезти с собой из Донецка удалось лишь плоские и легкие экспонаты. Все остальное было либо взорвано, либо порезано нынешними хозяевами на металл. Работников "Изоляции" разбросало по миру. Часть из них уехали за границу и сегодня представляют лучшие креативные бренды мира. Часть перебралась в Киев и под руководством Любови Михайловой продолжают начатое в Донецке дело.

"Когда мы увидели обращение бывших пленных "Изоляции" и журналистов к президенту, сразу же стали искать возможность публично присоединиться к этому посылу. Мы, как и уже 28 тысяч украинцев, подписали на сайте петицию президенту. Но все-таки хотим еще более точечно донести до власти мнение молодых креативных людей, которые вынуждены были бежать из Донецка. Которые потеряли своих близких. Свои дома. Но остались едины духом. Нашли себя заново. Без помощи государства", — написала в своем письме Михайлова.

Мы связались глубокой ночью по WhatsApp. Обе сидя в карантине. Одна в Киеве, другая в Лондоне. Но любовь к родине, по-видимому, невозможно закрыть на карантин.

— Любовь, вы успешны в бизнесе, двадцать лет живете в Лондоне. Ну, и жили бы себе, извините за прямоту, дальше. Думаю, что-то подобное вам уже говорили.

—У меня европейский паспорт с 90-х и еще при Кучме я сдала свой украинский, соблюдая закон. Сегодня же тысячи чиновников держат в кармане по три паспорта и прекрасно себя чувствуют. Я же, признаюсь, пройдя столько со своим проектом в Донецке, а теперь уже и в Киеве, не рискнула записать видео к президенту, не будучи гражданкой Украины, как это сделали мои ребята. Чтобы не вызвать кривотолков и критики. И у меня это болит.

— Что так зацепило и почему так болит?

— Где бы ты ни жил, сердце твое остается дома. Это аксиома, проверенная двадцатью годами успешной жизни за рубежом. Я всегда возвращалась домой. В разных ролях. Инвестора, руководителя собственного бизнеса… всегда хотела сделать свой дом лучше, чище, сильнее, правдивее… "Изоляция" как культурный проект родилась из этого чувства. Наша команда родилась отсюда. Все, что нам удалось сделать за четыре года работы в Донецке, и что потом довелось пережить, можно найти в сети. А сейчас тот момент, когда хочется сделать сильнее и правдивее всю страну.

Автор: Кузнецов В. Проект: IZOLYATSIA 2.0 2010 г.

Еще 5-го декабря прошлого года я была участником конференции в Чатэм Хаус в Лондоне с очень оптимистическим диккеновским названием "Большие Надежды". Мероприятие было посвящено Украине, прошло накануне Нормандской встречи и собрало большое количество журналистов, политиков, полиси-мэйкеров, банкиров и бизнесменов Европы. Несмотря на то, что среди выступавших были министры и другие важные люди, первое слово дали Андрею Ермаку, на тот момент помощнику президента Зеленского. Как особому гостю. Уже тогда стало понятно, что у этого человека — "особый статус".

Ответ на первый вопрос о политике Украины в урегулировании конфликта на Востоке Украины Ермак начал словами: "Как сказал герой моего нового фильма, который будет представлен на Берлинском кинофестивале …", — и дальше 15 минут про фильм. Правда, в самом конце своей речи помощник президента все-таки сказал, что готов открыть присутствующим секрет "новой формулы, которую он придумал для Минских переговоров".

— И?

— Ермак рассказал о представителях от "народа" с двух сторон линии соприкосновения, которые сформируют объединенную группу. И уже якобы с этими людьми украинская сторона будет обсуждать свои дальнейшие действия в плане решения военного конфликта на Востоке страны. Также в конце своей речи он уверил, что местные выборы в Донбассе будут проведены вместе со всей страной осенью 2020-го года, что власти без проблем возьмут на день выборов контроль над границей, по договоренности с Россией, и будут контролировать порядок вместе с местными "дружинами". Люди в зале переглядывались с вопросом "What is it?", и так и остались в недоумении.

Для меня сегодня очевидно, что сценарий фильма "Возвращение Донбасса" и проведения там выборов был уже прописан и выдан режиссеру Ермаку каким-то очень известным продюсером. Заинтересованным в том, чтобы именно так все и сложилось. Последние инициативы украинской власти и подписанный на прошлой неделе протокол о намерениях создать тот самый обещанный в Лондоне Консультативный совет, подтверждают мои опасения. Картину нашего мира уже нарисовали за нас. И вот-вот ее первый штрих закрепят документально. Только может оказаться что это "кино" будет иметь катастрофические последствия для Украины.

— Но в вашей среде как-то поясняют причины подобной линии украинской власти?

— В Украине, впрочем как и в мире, к власти пришли популисты. Но и они, как говорят в одной известной английской пословице, как в сэндвиче зажаты между тем, что ты хочешь и что ты можешь. И здесь надо "петлять". И власть петляет. Нет никакой собственной национальной политики Украины в длинную. Есть желание поддержать рейтинги, якобы выполняя предвыборные обещания закончить войну. Есть попытка придерживаться линии Трампа, который абсолютно четко послал Украину "договариваться напрямую с Путиным". Есть очевидное сглаживание острых углов с Россией.

Я это прекрасно вижу со стороны бизнеса. В последнее время мне все чаще звонят из Киева жены известных российских бизнесменов, с которыми я пересекаюсь по линии искусства в разных точках мира. Приглашают на кофе. "Но я в Лондоне!". "О, а мы думали, что ты, как и мы, теперь здесь — в Киеве". На самом деле в Украине уже открылись двери возможностей для российского бизнеса. Это не просто так, это стратегия. Мы видим, что за люди пришли в правительство, и какие они имеют связи с Россией.

Автор: Курмаз, Саша (Гомер) Проект: Переменная облачность 2011 г.

Однако есть несколько абсолютно очевидных аспектов, которые очень мало обсуждаются в прессе и в политических кругах. Но именно они являются главными аргументами против "мирного" фильма Ермака, который он проталкивает в прокат.

— И какие это, по-вашему мнению, аспекты?

— Во-первых, паспортизация Донбасса. Имеет ли СБУ на сегодня полную информацию о том, какое количество граждан Украины на захваченных территориях получило паспорта Российской Федерации? Сегодня получить русский паспорт можно только имея паспорт "ДНР". Знают ли украинские спецслужбы, что там очередь на получение российского паспорта расписана до декабря 2020? Службы не успевают получать бланки и выдавать паспорта. Дети, достигшие совершеннолетия, обязаны получить паспорт "ДНР". Отсюда вопрос к господину Ермаку: могут ли голосовать на выборах граждане Украины, получившие паспорта "ДНР" и России? Очевиден и ответ: недавние новеллы моновласти о двойном гражданстве (кажется, они уже внесли правки в Закон), подыгрывают этой ситуации.

Во-вторых, полная интеграция Донбасса в российскую экономику. На оккупированных территориях используется российская валюта — рубль. Все банковские операции всех госпредприятий идут через СберБанк России. Коммерческие расчеты ведутся через систему офшоров в Южно-Осетинской республике. Газ и другие энергетические ресурсы поставляются из России. Транспортное железнодорожное сообщение контролируется ОАО "Российские железные дороги". Захваченные предприятия работают по прокладкам с поставками на и через Россию. Имеет ли эту информацию служба безопасности Украины? Где, на шестом году оккупации, списки захваченных предприятий? Какова позиция Украины в отношении этих предприятий? Мои адвокаты неоднократно обращались в госструктуры с этим вопросом и, конечно, ответа нет.

В-третьих, развитие "государственности" так называемых ДНР и ЛНР. За годы оккупации на этих территориях были созданы псевдогосударства со всеми атрибутами — от конституции и структуры власти до законов и порядка жизни граждан. Эта вертикаль, которая регулирует все стороны жизни, и в ней нет даже намека на интеграцию в Украину, зато есть огромные противоречия с нашим законодательством. Причем на всех уровнях. Например, с 1 января на этих территориях нельзя передвигаться на машинах с украинскими номерами. На предприятия, которые не перерегистрировались по законам "ДНР" и не платят там налоги (по законам Украины это значит — финансирование террористических организаций) вводится временная администрация, как на "брошенные", и фактически они "реприватизируются" местными элитами.

Автор: APL315 Проект: IZOLYATSIA 2.0 2010 г.

Украина при этом вообще никак не реагирует на эти действия и даже пытается прятаться от прямых ответов на официальные запросы. "Изоляция" пять (!) лет добивалась в украинских судах статуса пострадавшего предприятия. Пять лет нас футболили по инстанциям. Как, впрочем, и других инвесторов.

В-четвертых, очевидно, что снова искусственно формируется "Голос Донбасса" через ОппоБлок и донецкий олигархат (Ахметов и Ко), который будет подпевать политике мирного диалога с "народом" в оккупированном Донбассе. Но уже был "заводской гудок" Ахметова за мир в 2014-м, и теперь снова этот же пустой звук будет активизироваться через принадлежащие этому олигарху медиа и агентов общественного влияния. Уже достаточно ярких примеров информационных ресурсов, запевших песню "мира любой ценой".

В-пятых, правосудие в части наказания военных преступников и организаторов фейковых государств. Простой пример. Вот-вот товарищ Лягин — некогда политтехнолог Партии регионов, а потом тот самый человек, который организовал и провел выборы в "ДНР", а еще позже сделал фатальный звонок нам о том, что "Изоляция" с завтрашнего дня будет национализирована республикой", — решением Шевченковского суда столицы Украины может быть включен в государственную программу защиты ценных свидетелей "Родина тебя ждет". За год рассмотрения этого дела в суде не было ни одного заседания. Что является ярким примером импотенции украинского государства.

— Любовь, но тех, кто уехал и потерял все в Украине много. Есть и такие люди, которые не представляют ни Ахметова, ни ОппоБлок, однако поддерживают любые стремления власти к миру. В том числе и подобный формат. Как здесь быть?

— Выражать свое мнение — право каждого человека. Пусть высказываются. Мы же сейчас выдвигаем свои аргументы и хотим, чтобы нас услышали. В том числе и те наши земляки, которые не совсем разобрались в ситуации. У "Изоляции" и людей, которые были вынуждены покинуть Донбасс и потеряли там все (а среди нас есть дети, потерявшие родителей, вдовы, потерявшие мужей), есть своя позиция, которая никак не вписывается ни в новый сценарий Ермака, ни в старый "Голос Донбасса" Ахметова и ОппоБлока. У нас есть четкое ощущение, что в случае поспешного и непродуманного возращения оккупированных территорий, не Украина интегрирует оккупированные территории, а наоборот.

К лету 2014-го мы все вынуждены были закрыть офисы в Донецке. Мы точно знали, что законов больше нет, и что работает только сила. Тот, у кого автомат, — имеет право решать. Ничего не изменилось с тех пор на оккупированных территориях. Однако сегодня закрываются офисы в Киеве. Да, по другому поводу. Но внутри присутствует очень тревожное чувство, что закон не работает уже по всей стране. Если президент Украины принимает решения, чреватые потерей независимости и суверенитета 38-миллионной страны в центре Европы.

Некогда называя наш арт-проект "Изоляция", мы, сохраняя старое название, открывали новые двери в мир искусства и смыслов всем желающим. Боюсь, что временная изоляция оккупированных территорий Донбасса, — еще один трагический образ нашей живой инсталляции в Донецке. Мы обязательно откроем и эти двери. Когда станем сильными. Экономически. Институционально. Политически.

А сейчас — не делайте этого, господин президент!

