История Еврогазбанка показательна, но не поучительна.

В данный момент связанные с бывшими бенефициарами банка лица пытаются вывести из его собственности последний "вкусный" объект — отель "Женева" в Трускавце. И, несмотря на реформирование как национальной полиции, так и судебной системы, никто не спешит остановить этот беспредел.

Ликвидация "Еврогаза" началась в ноябре 2014-го. К этому моменту 82,4% активов банка составлял его кредитный портфель стоимостью 3,6 млрд грн на бумаге и 1,6 млрд грн — после независимой оценки. Почти 92% кредитного портфеля юридических лиц — типичная финансовая пирамида, то есть новые кредиты выдавались компаниям для оплаты процентов по старым кредитам. В течение 2012–2014 гг. из банка вывели порядка 3,3 млрд грн, кредитуя фирмы, связанные с менеджментом самого банка. Высоколиквидное обеспечение менялось на низколиквидное, а кое-что выводилось даже без замены. Портфель ценных бумаг и корпоративных прав стоимостью в 300 млн грн на деле оказался пустышкой. Необоротные активы банка и основные средства после независимой переоценки подешевели втрое. Неудивительно, что после прихода в банк временной администрации большая часть кредитов, выданных "своим", просто перестала обслуживаться. Удивительно, что на тот момент у банка еще остались довольно неплохие залоги, продажа которых хотя бы частично могла компенсировать потери (1,2 млрд грн выплат вкладчикам и еще 2,1 млрд грн долгов перед предприятиями), нанесенные бывшими собственниками и менеджментом банка. Но залоги так или иначе продаются компаниям, связанным с заемщиками банка, и с невероятным дисконтом.

Собственниками банка до старта его ликвидации были Алексей Ивченко (37,6% акций), его близкая родственница Галина (31,7%) и дочь Кристина (16,6%). По давней банковской традиции, наблюдательный совет банка возглавлял тоже Алексей Ивченко. То есть он был как минимум в курсе того, кому банк выдает кредиты, и как они обслуживаются. Но, очевидно, собственников все устраивало. Да и сейчас они и их бывшие клиенты, они же партнеры и кумовья, чувствуют себя неплохо.

В период с 2011-го по 2013 г. банк выдал три кредита компаниям "Землепроект", "Анталія Плюс" и "Куксінель". Компании-пустышки с уставными фондами около одной-двух тысяч гривен и отсутствующей деятельностью без проблем получали кредиты порядка 6–7 млн долл. США, естественно, под залоги. Кредиты либо не возвращались, либо частично гасились из средств, полученных от компаний, которые также были должниками банка. Вишенкой на торте стало рефинансирование, выданное Еврогазбанку щедрым Степаном Кубивым весной 2014-го. В счет полученных от регулятора 300 млн грн были, правильно, перекредитованы недобросовестные заемщики банка.

Уже после признания проблемным, банк, нарушая запрет на проведение операций с инсайдерами, продолжал списывать многочисленные долги заемщиков. Но для полноты картины надо было еще и залоги вывести. Все-таки большинство упомянутых нами компаний при отсутствии деятельности в залог оставляли отели и земельные участки. Не потому ли, что кум Ивченко Андрей Лопушанский, нардеп от БПП, имеет обширные интересы в отельном бизнесе, и как ни пытается он это скрыть, "лопушанские" уши торчат из-за каждого второго залога "Еврогаза".

Например, залоговое имущество по кредитным договорам с компаниями "Землепроект", "Анталія Плюс" и "Куксінель" банку передавалось неким ООО "Тофі", в котором жена Лопушанского Татьяна получала официальный доход на момент подачи своей декларации. Кстати, собственником фирмы "Тофі" является Андрей Палиенко, и ниже мы объясним, почему это важно.

Имущество передали отличное — бизнес-центр "Олимпийский", расположенный в центре Киева, и Royal Village Resort в с. Паляница, возле курорта "Буковель".

Естественно, как только банк, уже под управлением Фонда гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ), получил на руки судебные решения о взыскании задолженности с вышеупомянутых компаний, компания "Тофі" заявила, что она уходит в банкротство, и начала ликвидацию.

Ликвидатор — арбитражный управляющий Михаил Рижнив, сделал все возможное, чтобы продать это залоговое имущество не просто за смешные 3 млн грн (только к одному БЦ "Олимпийский" присматривался покупатель, готовый "забрать не торгуясь за 15 миллионов"), но еще и нужному человеку.

Счастливым покупателем стал Ростислав Березовский, точно не случайный человек. Во-первых, Березовский руководит компанией Лопушанского — ООО "Прикарпаттяінвест". Во-вторых, сам арбитражный управляющий Рижнив по совместительству оказался руководителем компании, совладелец которой выступал поручителем по кредиту, выданному Еврогазбанком все тем же партнерам Палиенко и Березовского, то есть точно не был непредвзятым и заинтересованным в честной сделке.

В-третьих, Березовский руководит компанией ООО "Лангруп", основанной Андреем Палиенко и являющейся еще одним должником Еврогазбанка и правопреемником ООО "Куксінель" (на данный момент обе уже банкроты). Эта же пара Березовский—Палиенко управляла еще одной компанией-должником банка — ООО "Оптово-роздрібний ринок "Жуляни", которой и принадлежит еще один залог банка — столичный отель Royal Congress, расположенный всего в полутора километрах от аэропорта "Жуляны".

Его судьба развивалась по схожей схеме. За два месяца до признания "Еврогаза" неплатежеспособным договор ипотеки, являющийся обеспечением кредита ООО "Оптово-роздрібний ринок "Жуляни" (собственник Палиенко, руководитель Березовский), был расторгнут. Зашедший в банк уполномоченный ФГВФЛ признал это действие ничтожным и даже добился подтверждения этого в суде (дело №826/18441/15). На основании чего в мае 2016-го "Еврогаз" зарегистрировал право собственности на отель Royal Congress. В то же время ООО "Оптово-роздрібний ринок "Жуляни", получившее кредит в "Еврогазе" под залог отеля Royal Congress, начало процедуру банкротства.

В июле в рамках дела о банкротстве суд принял решение о запрете кому-либо проводить какие-либо регистрационные действия относительно отеля, якобы чтобы обеспечить права требования кредиторов компании. А в сентябре частный нотариус самостоятельно и безосновательно изъял из Государственного реестра прав на недвижимое имущество запись о регистрации права собственности Еврогазбанка на этот отель. В данный момент, с одной стороны, "тривають слідчі дії" в отношении подозрительных действий нотариуса, с другой — судебное разбирательство Еврогазбанка, пытающегося обжаловать решение суда о запрете регистрационных действий, который не позволяет банку вернуть объект в свою собственность. Если следствие традиционно закончится ничем, а банк апелляцию проиграет, отель ему уже не вернуть. Все верно, его уже продали, снова за копеечные 3 млн грн, с большой вероятностью, по описанной ранее схеме, то есть своим же людям.

Основания для таких предположений есть. В 2011 г. ООО "Роял Хоспітелеті Груп" взяло кредит в Еврогазбанке. В залог по этому кредиту компания "Євро-Готель-Груп" передала банку в ипотеку Royаl Grand Hotel в столице. Как видим, все "отельные" залоги хоть и передавались банку разными фирмами и в залог для кредитов разных компаний, принадлежат одной сети, нося пафосную приставку Royаl. Основал эту сеть, принадлежащую "Роял Хоспітелеті Груп", в 2005 г. Лопушанский, а совет директоров, по крайней мере в 2012-м, возглавлял Алексей Ивченко. Так вот, после планового банкротства как заемщика, так и поручителя в процессе ликвидации отель на ул. Богдана Хмельницкого продали за 7,5 млн грн. То есть бутик-отель на 45 номеров в туристическом центре столицы продали по цене трехкомнатной квартиры на Новопечерских Липках. И тут надо пояснить, что аукционы по продаже такого имущества предполагают снижение первоначальной стоимости, если покупателя найти не получается.

Например, уже упомянутый отель Royal Congress в "Жулянах" изначально хотели продать за 432 млн грн, на повторном аукционе цена снизилась до 248 млн, потом до 174 млн и так до конечной цены продажи в три миллиона.

Первые три аукциона по продаже отеля Royаl Grand тоже не состоялись, на четвертый пришли два участника, но победитель, пожелавший купить отель за 68 млн грн, сразу после окончания торгов отказался подписывать договор купли-продажи, и право покупки перешло второму участнику, предложившему цену в 7,5 ммлн грн. Покупатель — ООО "Оренда-Р", собственницей которого является Алиса Юрченко, партнер владельца еще одной компании-заемщика "Еврогаза" — ООО "Вітас".

Еще один потенциальный покупатель отеля Royаl Grand поделился с редакцией своим негативным опытом попытки участия в этих торгах. Компания объявление о продаже объекта увидела случайно на сайте Высшего хозяйственного суда (на самом объекте недвижимости, в нарушение требований, никаких объявлений о продаже не было). По телефонам в объявлении на сайте никакой информации об объекте фирма получить не смогла, но рискнула участвовать. В последний день подачи документов (на которую у фирм есть только семь дней) уполномоченный их принимать президент Товарной биржи явился лишь за час до окончания срока приема заявок. Заявление об участии и сопроводительные документы взял, но отметку с датой, временем и фамилией принимающего чиновника ставить на них отказался. Дальше компания оплатила три миллиона на счет организатора торгов за участие в аукционе и окончательно потеряла связь с организаторами, не получив даже протокол об определении участников торгов. Это в достаточной мере объясняет, почему на аукционы по продаже таких интересных объектов сначала вообще никто не приходит, а потом приходят исключительно компании, связанные с бывшими собственниками этих же объектов.

Согласитесь, не покидает ощущение, что пока банк работал, он кредитовал исключительно узкий круг знакомых между собой людей. И теперь эта карусель бывших заемщиков с большой охотой возвращает себе переданные банку залоги. Конечно, не без помощи "нужных" судей и ликвидаторов. Например, дела ООО "Євро-Готель-Груп" и ООО "Оптово-роздрібний ринок "Жуляни" слушались в Харькове, последняя компания ради этого даже место регистрации меняла. Видимо, в Харькове Фемида не так слепа, как хотелось бы. Ликвидаторами (они же арбитражные управляющие) стремительно банкротящихся компаний всегда становятся "верные делу" люди, для чего также используются судебные решения. То есть пул кредиторов компании-банкрота может добиться отстранения назначенного арбитражного управляющего, а суд назначит "нужного" человека. Для того чтобы пул кредиторов тоже был "верным делу", туда нередко попадают свои же, например, в "харьковских" делах "Еврогаза" постоянно всплывает факторинговая компания ООО "ФК "Стандарт кепітал", которая настойчиво хочет иметь решающее право голоса в кредиторском пуле. Ее собственник — некая Вероника Капустина, которая вместе с основателем уже упомянутого ООО "Вітас", кроме прочего, владеет фирмой "Харків Екобуд". Четвертый собственник этой компании — Василий Бондаренко — арбитражный управляющий в деле ООО "Євро-Готель-Груп", пятый — еще один арбитражный управляющий Владимир Капустин.

Эта же компания получила решающее право принятия ключевых решений в комитете кредиторов при ликвидации ООО "Оптово-роздрібний ринок "Жуляни". По данным ФГВФЛ, фиктивная задолженность фирм перед факторинговой компанией формировалась благодаря схеме с использованием векселей и договоров строительного подряда.

В данный момент Еврогазбанк пытается в суде доказать, что фирма "Стандарт кепітал" в пул кредиторов по делу отеля "Женева" в Трускавце входить не должна. Если проиграют, то и "Женева" уйдет с молотка за смешные деньги одной из фирм, связанных с получателем кредита под этот залог. Поручитель — ООО "Трускавецьінвест" уже в банкротстве. Дальше по схеме.

В сухом остатке мы имеем бывшего собственника банка, гордо именующего себя банкиром, его кума-депутата, которому щедро выдавались кредиты в миллионы долларов, группу фирм-поручителей, резко обанкротившихся после того, как выдающийся банкир загубил свое детище, и группу связанных между собой компаний, которые теперь, благодаря "заинтересованным" судьям и ликвидаторам, возвращают бывшим получателям кредитов их же залоги за незначительную плату. И не забудем о шести десятках пока безрезультатных заявлений в правоохранительные органы о совершении должностными лицами банка и связанными с ними лицами уголовных правонарушений и соизмеримом количестве судебных исков о взыскании задолженности по кредитным договорам.

И, к большому сожалению, история Еврогазбанка не уникальна. Если не аналогичные, то схожие схемы используются почти во всех банках, имеющих привлекательные залоги и находящихся в ликвидации. В итоге государство в лице Фонда гарантирования, рассчитавшееся с вкладчиками доведенных до неплатежеспособности банков, не сможет компенсировать даже десятой доли своих потерь. Но наихудшее даже не в этом, подобные практики дают очень плохой сигнал едва оздоровившейся банковской системе: можно создать кэптивный банк, кредитовать свой бизнес, не возвращать эти кредиты, получить обратно с дисконтом свои же залоги и не понести вообще никакой ответственности. Именно эта уверенность в безнаказанности и является причиной того, что украинскую банковскую систему регулярно лихорадит при первых же признаках нестабильности. И, как мы видим, сама по себе очистка банковского сектора ничего не даст, если параллельно не очищать судебную и правоохранительную системы.