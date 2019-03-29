Катю Гандзюк облили серной кислотой 31 июля 2018 года.

4 ноября 2018 года она умерла.

На сегодняшний день в деле убийства Кати Гандзюк все еще продолжается досудебное расследование, продленное до 3 июля 2019 г. В совершении преступления сейчас официально подозрение сообщено семерым лицам:

— в умышленном убийстве, совершенном с особой жестокостью по предварительному сговору группой лиц, — бывшим участникам АТО, членам Украинской добровольческой армии (УДА) Грабчуку Н., Васяновичу В., Вишневскому В., Горбунову В.;

Маси Найем

— в организации умышленного убийства, совершенного с особой жестокостью, из корыстных побуждений, по заказу, по предварительному сговору группой лиц, а также в совершении террористического акта — экс-помощнику народного депутата от БПП Н.Паламарчука, заместителю председателя общественного формирования по охране общественного порядка "Черный туман" Павловскому И., руководителю Херсонского отряда УДА, руководителю общественных организаций "Херсонская крепость" и "Добровольцев участников АТО "Добровольці Божої Чоти", бывшему участнику АТО Торбину С.;

— в организации умышленного убийства, совершенного с особой жестокостью, из корыстных побуждений, по заказу, по предварительному сговору группой лиц — голове Херсонской областной рады Мангеру В.

Маси Найем

Кроме инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк?", которая продолжает обрастать участниками, обстоятельства убийства Кати расследуют еще и журналисты из агентства журналистских расследований "Следствие.Инфо". 25 марта этого года они и представили фильм "Гандзюк: системное убийство". Прежде всего фильм был снят для того, чтобы ответить на все вопросы неосведомленных с этим убийством. Впрочем, и для граждан, которые внимательно следят за следствием, журналисты привели несколько новых фактов, подтверждающих, что зло все же побеждает — только потому, что оно системное.

Например, в фильме показана беседа журналистов с заместителем председателя херсонской ОГА Евгением Рищуком: он рассказал, что глава Херсонской ОГА Андрей Гордеев общался с главой СБУ Василием Грицаком, после чего, по словам Рищука, "Грицак набрал Данила [Данил Доценко — бывший начальник СБУ в Херсонской области] и сказал ему: тебе есть что предъявить губернатору и его заместителю?". Данил ему ответил: "Нет". Тогда он говорит: "Отбалансируй в обратную сторону". И Гордеев приехал, довольный, что все нормально".

Маси Найем

Кроме того, в фильме показано, что Андрей Гордеев сначала подтверждал журналистам факт встречи с главой СБУ, однако позже, когда журналисты озвучили больше деталей относительно ее содержания, отказался от своих слов и настаивал, будто такой встречи никогда не было.

Вся лента свидетельствует, что подозреваемые в этом деле и те, кто должен быть подозреваемым, тесно общались с правоохранительными органами — как до покушения, так и после него. Однако ни один из правоохранителей в Херсонской области не уволен. Ни один.

Маси Найем

Сразу после премьеры фильма, в понедельник, 25 марта 2019 г., свое системное убийство и клановую защиту ГПУ решила продолжить и довести до конца: 27 марта журналисты "Следствие.Инфо" опубликовали видео, на котором подозреваемый Алексей Левин — уголовный авторитет и помощник депутата Херсонской облрады от РПЛ Николая Ставицкого, — бежавший из Украины, рассказал своему собеседнику, что заместитель председателя Херсонской ОГА Евгений Рищук обращался к нему и просил "наказать" Екатерину Гандзюк за вознаграждение.

Напомню: о возможной причастности уголовного авторитета Левина к убийству Кати правоохранителям было известно еще в августе 2018 г., но подозрение выдвинули только после смерти Кати — приблизительно через четыре месяца после нападения. На тот момент Левина в Украине уже не было. Только приблизительно в январе 2019 г., после того, как инициативная групппа "Кто заказал Катю Гандзюк?" написала, что А.Левин еще не в розыске, его объявили в национальный розыск (не международный) с отметкой, что исчез он из поля зрения правоохранителей еще в августе 2018 г. Реакция Генеральной прокуратуры на это видео была почти мгновенной: через пять часов ее представитель Андрей Лысенко сказал, что "никакого доказательного значения это интервью лица, скрывающегося от следствия, к сожалению, не имеет".

Маси Найем

То есть с августа 2018 г. следствию известно об Алексее Левине, и именно в тот период он исчезает, тогда как подозрение появляется в декабре 2018 г., а искать его начинают с января 2019 г. А когда появляется видео, на котором лицо, которого "найти не могут", говорит о вероятной причастности к этому убийству заместителя председателя Херсонской ОГА Евгения Рищука, прокуратура мгновенно принимает решение, что это "неправильный мед". Делают это без проведения каких-либо следственных действий, в частности допроса Рищука и сообщения ему о подозрении, которые бы помогли следствию проверить указанные в видео факты.

28 марта фильм "Гандзюк: системное убийство" показали в Херсоне, где Катя боролась с системным злом, и где на Катю вылили литр концентрированной серной кислоты.

Маси Найем

Поэтому с друзьями Кати и активистами из Киева мы выехали в Херсон. С нами в машине ехал парамедик Максим. Он рассказал нам свою теорию о том, почему мозги называют серым веществом: по его мнению, "серый" означает неисследованный. На самом деле мозг имеет другой цвет — белый с красным. Он это видел на войне. Дело Кати Гандзюк — это неисследованное зло. Мы привыкли к тому, что система есть, и она определенным образом функционирует. Но мы не знаем, на что ее представители готовы пойти ради защиты своих.

В Херсоне мы собирались на улице Кати Гандзюк, где находится Главное управление Нацполиции в области. Улицу переименовали

22 февраля 2019 г., и это так не нравится кому-то, что сейчас зарегистрировано более 20 исков с требованием отменить соответствующее решение горрады.

На Катиной улице нас уже ждали полицейские в штатском, а над управлением полиции даже поднялся их коптер, — снимал толпу.

Маси Найем

После участка мы направились по маршруту к дому заместителя председателя херсонской ОГА Евгения Рищука, оттуда — к квартире головы херсонской облрады Владислава Мангера, затем — к Кате на кладбище, а завершили ход под зданием ОГА. Все время рядом с нами были почти одни и те же люди в штатском, снимавшие наши лица на камеру. Полиция, которая была в форме, не препятствовала мирной акции, чем, безусловно, проявила уважение к правам людей на мирные собрания и негодование.

Сразу после нашей акции 28 марта заместитель председателя херсонской ОГА Евгений Рищук на своей странице в социальной сети Фейсбук опубликовал видео, где сказал: "К сожалению, я понимаю, что сегодня можно отобрать должность, дом, все — были бы деньги и желание это сделать". Следует сказать, что г-ну Е.Рищуку не стоит судить по себе самому. Но есть кое-что интереснее: на видео он рассказал, что в ближайшие дни планирует проходить полиграф в Киеве.

То есть он уверен, что его не вызовут на допрос, не вручат подозрение, — достаточно ввести в заблуждение общество полиграфом, чтобы потом все время апеллировать к выгодному ему результату. Вообще исследование на полиграфе является такой же экспертизой, как и справка от врача, что ты не болен. Если ты доверяешь этому врачу, ты идешь к нему.

Маси Найем

Но когда речь идет о законодательстве, о доказательствах непричастности Е.Рищука к заказному убийству Кати, то есть определенная процедура: Генеральная прокуратура должна вручить г-ну Е.Рищуку подозрение, и уже как подозреваемый через своих адвокатов он может предоставлять суду доказательства, отвечающие нормам УПК. Согласно уголовному процессуальному законодательству, выводы экспертиз являются одним из источников доказательств для следствия и суда. Экспертизы назначает суд, по ходатайству стороны производства или самостоятельно, если для выяснения обстоятельств, имеющих значение для уголовного производства, нужны специальные знания. Их могут проводить как специализированные государственные учреждения, так и эксперты, которые не являются сотрудниками последних. Но еще раз — когда Е.Рищук будет подозреваемым.

После презентации фильма "Гандзюк: системное убийство", после видео подозреваемого Левина и, тем более, после видео заместителя председателя херсонской ОГА Рищука следствие обязано учесть всю эту информацию и сообщить о подозрении последнему, чтобы подтвердить или опровергнуть озвученные факты и провести необходимые следственные действия.

Маси Найем

Скажу больше: следствие обязано надлежащим образом отреагировать на обнародованную в СМИ информацию, ведь, согласно уголовному процессуальному законодательству, само сообщение в СМИ является одним из источников, которые могут свидетельствовать о совершении уголовного правонарушения.

Ну и напоследок: когда перед Херсоном на повороте на Симферополь я увидел борд "Думай", первое, что пришло мне в голову, — это "Никогда снова". Только бы никогда снова не повторились это преступление против жизни и здоровья человека и такое наглое саботирование расследования, которое только еще больше подтверждает причастность системы к убийству.