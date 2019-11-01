RE:think. Очень хотелось бы, но...

На выходе оказалось два форума — о деньгах и людях. Об инвестициях в Украину в состоянии вооруженного конфликта и гуманитарной политике. Все прошло в спешке.

Владимир Зеленский живо и с нотками неформальности в общении и поощрений к аплодисментам открывал оба. RE:think. Invest in Ukraine, собравший в белом шатре на Театральной площади Мариуполя рекордное количество дипломатов, бизнесменов, членов правительства и местных управленцев, и Форум единства, теснившийся в роскошном новом Центре предоставления админуслуг на левом берегу города. Речи президента были перенасыщены яркими метафорами: "дорога жизни" Запорожье—Мариуполь (строилась с 2016 года), Мариуполь за эти дни "ощутил себя столицей Украины", а "информационное поле заминировано".

Форумы, которые по формату должны были бы предусматривать обмен мнениями и дискуссию, больше были похожи на презентации с очень ограниченным временем, отведенным на вопросы. "Тайминг" — звучало там и сям из уст членов правительства и их помощников, бегавших от вопросов журналистов с одной панели на другую. Или же на подписание меморандумов — их было 12, и они тоже прошли почти "на ногах".

На брифинг премьер-министра Алексея Гончарука (единственное пресс-мероприятие в течение двух форумов!) отвели 20 минут, без синхронного перевода, то есть последовательный "съел" половину времени. Его не хватило даже на вопрос от "Новостей Донбасса", аудитория которых должна быть реципиентом и бенефициаром помощи и инвестиций, о которых и шла речь два дня в Мариуполе.

Хотя, конечно же, целевой аудиторией форумов, а особенно RE:think. Invest in Ukraine, были дипломаты, донорские организации и потенциальные инвесторы. Кулуарный опрос (здесь собраны мнения нескольких коллег) показал, что впечатления были положительные и сильные. Составляющих несколько. Впервые масштабное международное публичное мероприятие высокого представительства проходило, в сущности, в прифронтовом городе. Конечно же, не случайное совпадение: именно в этот день отвода вооруженных формирований в Золотом (несмотря на информацию об обстрелах накануне) на порядок усилило эффект причастности к важным событиям "по установлению мира" здесь и сейчас.

Важная деталь, отмеченная представителями иностранных компаний и организаций: до сих пор их руководство запрещало посещения, не говоря уже о деятельности, контролируемой территории Донбасса из-за повышенной опасности. Форум в Мариуполе в этом смысле — прорыв.

Представители международных организаций говорили, что форумы в Мариуполе и их программы нацелены на реинтеграцию людей, — это суперважный посыл по мирному урегулированию конфликта. И — да, все, конечно же, избегали формулировки, какой именно этот конфликт: международный (Россия — агрессор) или внутренний.

Особый сигнал внимания каждый раз вспыхивал, когда речь шла о "Приватбанке" и Коломойском. Кажется, впервые и Владимир Зеленский, и Алексей Гончарук так жестко и сконцентрировано дистанцировались в своих заявлениях от олигарха. А может, говорили то, что от них хотели услышать? И это хорошо понимают те, кто наблюдал, так сказать, "работу губами", — а время не даст власти сойти с этой дорожки. (Причем во внутренней повестке дня, о которой ниже, тема "Приватбанк и люди" до сих пор не только без ответа, но и без постановки проблемы в повестку дня.)

Самое удручающее впечатление от форума инвестиционного — откровенная демонстрация отсутствия институционной памяти органов государственной власти и откровенное высокомерие отдельных членов правительства. Со слов некоторых спикеров создавалось впечатление, что Украина началась именно с них, до сих пор был хаос. В действительности до сих пор было отсутствие политической воли и коррупция. Не признавая этих проблем, не принимая во внимание предысторию и не считая уже потраченные средства, нечего и думать о том, как сдвинуть воз реинтеграции Донбасса. О Крыме, к сожалению, и в этот раз — только через запятую, и за компанию. Поэтому напомним бэкграунд международной помощи на восстановление Донбасса и поддержку переселенцев.

В конце 2014 года ООН, Всемирный банк и ЕС, по просьбе правительства Украины, провели исследование и по его результатам подготовили Оценку восстановления и развития мира на Востоке (ОВРМ). Общая сумма стоимости мероприятий по восстановлению мира, реконструкции объектов и финансовых потребностей (на конец 2014 года) была определена в размере 1,52 млрд долл. США. До нынешнего года такие масштабные исследования и перерасчет потребностей на восстановление Донбасса, поддержку внутренне перемещенных лиц из Крыма и с Востока и помощь Украине в связи с вооруженным конфликтом не проводили. Эта сумма была распределена по трем определенным приоритетам: восстановление критической инфраструктуры и социальных услуг (львиная доля затрат — 1,26 млрд долл.), содействие экономическому восстановлению и усилению социальной устойчивости, развитие мира и безопасности громад. Самые большие потребности были определены в секторах транспорта (558 млн долл.) здравоохранения (184 млн долл.) и энергетики (79 млн долл.).

В конце 2017 года, базируясь на подсчетах ОВРМ, правительство утвердило Государственную целевую программу восстановления мира и развития мира в восточных регионах Украины (ГЦП) и Стратегию интеграции внутренне перемещенных лиц. Созданное в 2016 году Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ (МинВОТ), проводившее работу с донорами и предоставителями гуманитарной помощи, открыло Портал экономического и социального восстановления, где по многослойной карте проектов можно вести мониторинг строительства или реконструкции каждого объекта, финансируемого из каждого из источников.

Тогда же, при финансовой поддержке Канады и Швеции, предоставивших по миллиону долларов, был создан трастовый фонд — Целевой фонд многих партнеров (Ukraine Multi-Partner Trust Fund), который должен был аккумулировать всю международную техническую помощь на восстановление и развитие мира.

Центром координации и мониторинга должен был стать МинВОТ. Должен был — но, по большому счету, не стал, поскольку политической воли высшего руководства государства на то не было.

И попытки мониторить реализацию бюджетных проектов в Донецкой области, которой тогда руководил особо приближенный к президенту Порошенко Павел Жебривский, вылились в противостояние между министерством и ОВЦА, министром и губернатором.

Работа Целевого фонда многих партнеров была фактически заблокирована — он так и не заработал, несмотря на влитые в его "статутник" миллионы донорских долларов и многочисленные, как говорили в МинВОТ, обращения Всемирного банка. По версии источников ZN.UA, произошло это потому, что вице-премьер Геннадий Зубко, который, согласно постановлению КМУ, был главой наблюдательного совета Фонда, не провел ни одного его заседания. В результате Фонд мог оперировать только средствами, внесенными Швецией и Канадой, на которые велась координация работы МинВОТ с донорами, финансировалась поддержка упомянутого портала и был реализован проект психологически-социальной поддержки жителей Востока: обучение для психологов в 10 городах. В то же время планировалось, что координация помощи будет осуществляться через рабочие группы по определенным направлениям (кластерам), возглавляемым представителями МинВОТ и донорами.

Два года назад, когда все это происходило, ZN.UA свело данные из открытых источников о средствах государственного бюджета, доноров, кредиторов и стоимость гуманитарной помощи, направленных на восстановление и социально-экономическое развитие Донбасса и поддержку ВПЛ, и пришла к выводу, что общая сумма уже превысила определенные ОВРМ 1,5 млрд евро. Мы приводили примеры неэффективного использования бюджетных средств, в частности 3,8 млрд грн, перераспределенных со счетов временно оккупированных населенных пунктов в спецфонды Донецкой и Луганской ОГА. В то же время подсчеты необходимой помощи для восстановления Донбасса, озвученные членами правительства, уже оперировали десятками миллиардов долларов...

Итак новость, которую озвучил на инвестфоруме в Мариуполе президент Зеленский, имеет печальный бэкграунд, но обнадеживающую перспективу: деятельность трастового фонда перезапущена. Судя по всему, администрировать его работу будет Всемирный банк, хотя при создании фонда речь шла о совместной работе с ООН. Но теперь очевидно, что агентства ООН самостоятельно будут продолжать реализацию своей пятилетней, до 2022 г., программы "Развитие мира и восстановление" (смета — 50 млн долл.).

Во время форума RE:think. Invest in Ukraine директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен сообщила о новом экономическом исследовании относительно экономического развития и роста Донбасса.

"Ограничения для экономического роста Донбасса почти такие же, как и в Украине в целом. Региону нужно стать более продуктивным, установить лучшие связи внутри и за рубежом, развивать учреждения, которые снизят концентрацию экономической власти. Чтобы стимулировать развитие Донбасса, Всемирной банк теперь работает над определением драйверов роста для разных частей этого региона", — сказала Сату Кахконен.

Ожидая результатов исследования Всемирного банка, и экспертным центрам, и правительству Украины следовало бы все-таки своими силами сделать важную работу: аудит средств, уже заведенных и израсходованных на восстановление Донбасса, мониторинг состояния особо дорогих "восстановленных" объектов (здесь их ждут "дойные коровы" — строительство или ремонты, которые дорожали из года в год) и соответствие реальных результатов определенным целям проектов. Объясню.

Не так давно Минэкономразвития победно заявило, что отныне донорские проекты в Украине будут прозрачными, поскольку запущена работа портала координации международной технической помощи (МТП). Как это уже было неоднократно, нынешние члены правительства "забыли" сказать, что портал работал в тестовом режиме еще с 2017 г., и такое же предостережение размещено на нем до сих пор. Подсчеты проектов по восстановлению Донбасса показали, что данные сайта министерства (которое регистрирует МТП) и портала отличаются, а заместитель министра Тарас Качка в ответе на информзапрос Центра журналистских расследований (ЦЖР) честно сказал, что данные могут быть неактуальными. Он также сообщил, что с 2014 г. в Украине реализовывались проекты, направленные на восстановления Донбасса, зарегистрированные в Минэкономики, на общую сумму 547 млн долл. США. "Из этой суммы выделено: США — 205,8 млн долл.; Канадой — 3,85 млн долл.; Великобританией — 3,97 млн долл.; ФРГ — 160,1 млн долл.; ЕС — 121,5 млн долл.; Японией — 8 млн долл.; Советом Европы — 4,6 млн долл.; ООН — 17 млн долл.; Швецией — 1,6 млн долл.; Швейцарией — 16,6 млн долл.", — речь идет в ответе Минэкономразвития и торговли.

Интересно сопоставить эти суммы с теми, которые подают доноры. Например, по данным представительства ЕС в Украине, указанным в ответе на информзапрос ЦЖР, общая сумма международной технической помощи на проекты восстановления Донбасса и поддержки внутренне перемещенных лиц оказалась в четыре раза больше данных Минэкономразвития! Причем эта сумма не учитывает бюджеты общенациональных проектов ЕС, из которых Донбасс тоже получал помощь.

Отдельной строкой следовало бы также посчитать кредитные средства, вовлеченные на восстановление Донбасса. Да, это кредиты, обычно под очень низкие проценты, но их надо четко маркировать — потому что надо планировать возвращение, и граждане имеют право знать, каково их назначение. Вот радостное вчерашнее сообщение премьера (в соцсети, конечно же) о визите в Брюссель для подписания меморандума с Всемирным банком и Банком развития на 300 миллионов, — и ни единого слова о его назначении.

Между прочим, надо вспомнить, что заявленная правительством Государственная целевая программа сметой 10 млрд грн на самом деле так и не получила отдельной бюджетной строки ни в 2017 г., ни в следующих. Объекты, построенные или отремонтированные, зачислены как выполненные в рамках ГЦП, однако были профинансированы за счет министерств и ведомств, с которыми и о которых МинВОТ удалось договориться "вручную".

Форум Единства, который прошел качественно (за счет участия представителей общественного сектора, а также открытости и доступности для них и СМИ министра) требует отдельного разбора. Но остановлюсь на одном важном моменте. Президент Зеленский упрекнул СМИ в невнимании к теме Крыма и Донбасса: "Крым исчез из информационной повестки СМИ. Упоминания о людях на подконтрольном Донбассе, так или иначе, связаны только с войной, которая ставит на них негативное клеймо. А наших граждан из Луганска и Донецка, независимо от их отношения к так называемым ЛНР и ДНР, всех без исключения называют "сепарами". А в официальной риторике уже стало нормой говорить "жители", "жители временно оккупированных территорий", и все меньше упоминая жителей Крыма и Донбасса. Мы говорим "граждане Украины" все меньше и меньше. Это неправильно. Мы не должны с вами об этом забывать. Они не должны об этом забывать".

Пан президент, да и все политики и эксперты, которых огорчает отсутствие темы оккупированных территорий и людей, которые живут в оккупации невольно. Решение этой проблемы очень простое и находится в прямолинейной зависимости. Как только вопросы деоккупации и реинтеграции Крыма и Донбасса станут вопросами №1 в повестке дня украинской власти, и она начнет их решать, они тут же войдут в топ всех лент новостей и телевизионных программ не только СМИ Украины, но и мировых медиа. Включительно с российскими. Они начнут работать на нас, поверьте. Так сделайте это!

Дайте новости — о размораживании выплат пенсий переселенцам (только по судебным решениям, их на полмиллиарда гривен), об отмене закона о СЭЗ "Крым", который одновременно дискриминирует граждан Украины из Крыма, наделив их статусом нерезидентов, и подрывает западные санкции относительно Крыма (да, стимулирует украинский бизнес инвестировать в оккупированный Крым). Мощным сигналом, который развалит любые инсинуации о зависимости президента от Коломойского, станет возвращение крымским вкладчикам Приватбанка их денег. Нахально украденных и до сих пор не признанных — несмотря на решения судов. Так что мы ждем сигналов в виде решений, а не "работы губ".