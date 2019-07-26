Поствыборный хайп

Возможности и опасности.

Вот основные ноты, звучащие в комментариях зарубежных политиков и статьях мировых СМИ, посвященных досрочным парламентским выборам в Украине и ошеломляющей победе партии "Слуга народа".

Отмечая, что выборы были свободными, конкурентными и в целом соответствовали международным стандартам, наблюдатели из Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ ОБСЕ), Европарламента, Межпарламентских ассамблей ОБСЕ и НАТО зафиксировали и непрозрачность в финансировании избирательной кампании, и нарушения при освещении электоральной борьбы СМИ, и подкуп избирателей. Наблюдатели также рекомендовали Украине перейти к пропорциональной системе, поскольку "мажоритарная составляющая избирательного процесса отмечалась нарушениями".

В свою очередь в России сочли, что досрочные выборы нельзя назвать "вполне соответствующими международным демократическим нормам". Тем не менее российские комментаторы называли их "голосованием надежды" и говорили о том, что теперь Украина "может осуществить перезагрузку", злорадствовали по поводу небольших процентов "Европейской солидарности" Петра Порошенко и торжествовали, вдохновленные "весомым результатом" "Оппозиционной платформы — За жизнь". При этом в Москве ожидают изменений в политике Киева.

"Что касается отношений с Россией — здесь пока не жду особых перемен. Однако мы надеемся, что рано или поздно здравый смысл восторжествует", — заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, касаясь вопроса "восстановления" украино-российских отношений после парламентских выборов. В свою очередь председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что рассчитывает на восстановление межпарламентского диалога с обновленной Верховной Радой.

В западных массмедиа высказывают осторожное предположение, что В.Зеленский, обладающий высоким рейтингом и имеющий большинство в парламенте, может согласиться на выгодные Кремлю компромиссы. "Это станет проблемой для всей Европы", — отмечает в своей статье в Die Welt Филипп Фритц. Но в официальных заявлениях представителей демократических государств тема войны и отношений Украины с Россией практически не затрагивалась. Общее для западных и российских комментариев, пожалуй, только то, что все ожидают, какими будут первые действия Зе!команды после выборов.

Теперь, когда Владимир Зеленский имеет в парламенте большинство, а во всей стране — впечатляющую поддержку избирателей, в Вашингтоне, Берлине, Варшаве, Брюсселе и других европейских столицах подчеркивают: произошло полное обновление власти, и новая команда взяла на себя ответственность за происходящее в Украине. От президента, парламента и правительства (впрочем, как и пять лет назад) ожидают, что в соответствии с запросами избирателей будет остановлена война в Донбассе, проведены реформы по преобразованию страны и начата реальная, а не показная борьба с коррупцией: Зеленскому придется действовать быстро, если он надеется выполнить свое обещание поставить Украину на новый путь.

При этом осторожно подчеркивается: пока неизвестны все элементы программы нового правительства, а также его члены. "Мы будем ждать формирования нового кабинета и информации, какими будут его политические приоритеты", — заявил, в частности, глава кабинета президента Польши Кшиштоф Щерский.

В Варшаве надеются, что Киев будет более внимателен к польским призывам изменить политику национальной памяти. (Равно как и в Будапеште добиваются, чтобы украинская власть пересмотрела закон об образовании.) Вице-спикер польского Сейма Малгожата Госевская заявила, что ближайшие месяцы покажут, оправдаются ли надежды Польши на изменение исторической политики Украины при новой власти.

В разговорах с представителями западных стран часто звучит вопрос: а готова ли новая украинская власть проводить реформы? Одновременно высказываются и сомнения в возможностях Зеленского и его команды полностью контролировать новоизбранных депутатов и выполнение ими принятых в Зе!команде решений. В частности, директор Института Кеннана Мэтью Рожански в статье для Politico отметил: "Ключевой вопрос заключается в том, окажутся ли эти или другие союзники Зеленского достаточно устойчивыми, чтобы отказаться от проверенной тактики украинских олигархов и политических деятелей — шантажа и покупки голосов".

На Западе будут внимательно наблюдать не только за формированием правительства и его работой, но также и за отношениями новой власти с парламентской оппозицией в целом и Виктором Медведчуком и пророссийскими силами в частности. При этом для представителей стран демократического сообщества крайне важно, чтобы новая власть соблюдала баланс конституционного устройства, не разрушая и без того чрезвычайно хрупкую украинскую систему сдержек и противовесов. Большинство же, полученное в парламенте партией "Слуга народа", ведет к концентрации всей власти в руках президента, что означает: в стране фактически устанавливается президентская республика.

Поэтому со стороны западных партнеров Украины звучат также и призывы к украинскому руководству воздержаться от принятия необоснованных решений. Дело не только в заявленных планах провести еще одну люстрацию или в обысках на заводе, принадлежащем Arcelor Mittal. Опасения вызывает, как заметил один из наших собеседников, то, что Зе!команда "на этом хайпе захочет провести досрочные местные выборы". Напомним, что лидеры "Слуги народа" и представители офиса президента уже не раз говорили о том, что они рассматривают возможность объявления досрочных местных выборов, против чего выступают в Европейском Союзе.

Аргументация Брюсселя сводится к тому, что к следующему году, когда должны пройти плановые местные выборы, украинской власти необходимо учесть проблемы нынешних выборов, включая сообщения о покупке голосов. "Важно, чтобы украинские органы власти учли выявленные недостатки на основе рекомендаций БДИПЧ ОБСЕ к запланированному избирательному циклу, включая местные выборы 2020 года", — отмечается в заявлении официального представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Майи Косьянчич.

На этом фоне закономерно звучат предложения о необходимости для Банковой проводить аудит на совместимость внутриполитических шагов новой украинской власти с внешнеполитическими обязательствами Украины. Если не делать подобную сверку, то это быстро приведет к новым проблемам во взаимоотношениях Киева с его международными партнерами. И как заметил один из наших собеседников, "если на хайпе можно выехать на внутриполитическом направлении, то этого никто не сделает на внешнеполитическом".