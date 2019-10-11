Один — справа, трое — слева

Скандал, вызванный неосторожными телефонными разговорами президента Дональда Трампа, спровоцировал заметные изменения в электоральных настроениях и предвыборной тактике республиканцев, но особенно — демократов.

До выборов еще больше года — они пройдут 3 ноября 2020-го. Но до этого должно быть выполнено еще множество процедур, одна из которых — номинирование от партий — уже нависает над текущей политикой.

Рейтинг Трампа, как будущего кандидата его партии, почти не пострадал. На республиканском Олимпе он остается в недосягаемом одиночестве. Кроме действующего президента, в среде республиканцев свои амбиции обозначили бывший губернатор Южной Каролины Марк Санфорд, конгрессмен от Иллинойса Джо Уолш и бывший губернатор Массачусетса Уильям Уэлд. Текущие рейтинги среди республиканских конкурентов Трампа дают лучшие перспективы Санфорду — в среднем, по разным опросам, до 5%. Но это ничто по сравнению с рейтингами Трампа среди тех, кто поддерживает республиканцев: они начинаются с 80%. За последний год внутрипартийная оппозиция Трампу если и не исчезла, то ушла в подполье, выйти из которого ее мог бы заставить новый лидер. Но его нет. Это может подтолкнуть республиканцев, оппонирующих Трампу на глубинном уровне, выйти в его поиске за партийные рамки. Тем более что на демократическом фланге с лидерами тоже есть системные проблемы.

Общенациональные перспективы Трампа не столь надежны, как партийные. С одной стороны, на электорат действующего американского президента телефонный скандал заметного влияния не оказал. Опросы зафиксировали едва различимые колебания. Те, кто не любил Трампа, продолжили искренне его не любить. Для основной же массы его избирателей, которые аплодируют Трампу за экономическую политику, тонкости телефонных разговоров президента с иностранными лидерами мало интересны. В сентябре безработица в США опустилась до 3,5% — минимума с 1969 года. Если социально чувствительные экономические показатели будут демонстрировать позитивную динамику еще год — а вероятность этого велика — у Трампа будут хорошие перспективы на еще одну каденцию в качестве президента.

С другой стороны, история с импичментом, запущенным имеющими большинство в Палате представителей Конгресса демократами, показала, что политическая чистоплотность все еще важна для избирателей, даже тех, кому импонирует несдержанный стиль Трампа. Распределение голосов американцев, поддерживающих идею импичмента и не поддерживающих, держалось какое-то время на одном уровне и отражало партийные симпатии. Согласно социологическому сайту FiveThirtyEight, принадлежащему ABC News, в момент публикации в апреле доклада специального прокурора Роберта Мюллера о российском вмешательстве соотношение поддерживающих импичмент и не поддерживающих составляло 37 : 53%, сразу после публикации — 39 : 50%, затем разрыв стабилизировался и держался до октября.

Телефонный скандал не произвел впечатления на американских избирателей — соотношение до и после было и осталось на уровне 40 : 50%. Но вот процедура импичмента всколыхнула спрос на справедливость. В конце сентября число тех, кто поддерживает импичмент, превысило число тех, кто не поддерживает. К настоящему времени это соотношение находится на уровне 49 : 43%. С некоторым запозданием изменившееся отношение в пользу импичмента может повлиять на электоральные настроения, даже если сам импичмент не будет иметь перспективы (вряд ли процедура пройдет Сенат, где у республиканцев большинство).

На демократическом фланге очевидного лидера нет. Есть целая когорта тяготеющих к левизне политиков, на фоне которых Джо Байден, бывший вице-президент при Бараке Обаме, выглядит консерватором. На середину октября Демократический национальный конгресс назначил первые дебаты среди потенциальных номинантов, удовлетворяющих определенным критериям, которые касаются электоральной поддержки и организации кампании. На дебаты выйдут 12 демократов: Джо Байден, сенатор от Нью Джерси Кори Букер, мэр города Саут-Бенд в Индиане Питер Буттиджич, бывший министр жилищного строительства и городского развития Хулиан Кастро, конгрессмен от Гавайев Тулси Габбард, сенатор от Калифорнии Камала Харрис, сенатор от Миннесоты Ами Клобучар, бывший конгрессмен от Техаса Бето О'Рурк, сенатор от Вермонта Берни Сандерс, миллиардер и общественный деятель Томас Стейер, сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен и предприниматель Эндрю Янг.

До лета Байден стоял особняком на демократической вершине, подобно тому, как Трамп пребывал и пребывает на вершине республиканской. По интегральным показателям согласно множеству опросов, которые отслеживает и интегрирует сайт RealClearPolitics, в апреле на пике эффекта от публикации доклада Мюллера у Байдена было более 40%, по сравнению с примерно 20% у Сандерса и 10% у Уоррен. В этой тройке лидеров Демократической партии с тех пор произошли заметные изменения. Байден с колебаниями просел заметно ниже 30%, Сандерс с такими же колебаниями опустился много ниже 20%. Зато Элизабет Уоррен уверенно поднималась вверх по лестнице популярности в среде демократического электората и в октябре, по интегральным оценкам, впервые обошла Байдена.

Демократическую партию не особо интересуют персоны, для нее главное — победить Трампа на президентских выборах. И, как показывает большинство опросов, если бы выборы состоялись в ближайшее время, Трамп проиграл бы всем — Байдену с бОльшим отрывом, Уоррен и Сандерсу — с меньшим. Телефонный скандал повредил рейтингам Байдена больше, чем рейтингам Трампа, но у демократов есть и другие козыри. С помощью импичмента они смогли капитализировать скандал и вышли против республиканцев фронтом из нескольких политиков.

Хотя у демократов есть и свои системные проблемы. Все их рейтинговые кандидаты являются возрастными, у них, как и у Трампа, стратегические ходы ограничены. Кроме того, чтобы обойти Трампа, демократы вынуждены смещаться влево. Это довольно любопытная проекция российской ситуации на США. В России политической аксиомой является то, что авторитарного Путина можно обойти только слева (пускай левых в России называют консерваторами, а правых — либералами, противоположно США). Симпатизирующего авторитарным лидерам Трампа, вероятно, тоже легче обойти слева. Сандерс называет себя социалистом, Байдена и Уоррен эксперты считают прогрессистами — американской версии левых идей.

Названия не были бы важны, если бы бизнес не умел различать намерений, стоящих за политическими заявлениями. Элизабет Уоррен набрала популярность благодаря апелляции к массовому запросу на социальную справедливость, подобно тому, как Трамп нащупал массовый запрос на закрытие границ в широком смысле этого слова. Уоррен обещает, что американское государство под ее руководством будет благоволить гражданам и их социальным запросам, а не интересам корпораций, причем не только крупных, но вообще интересам капитала. "Я борюсь за экономику и правительство, которые работают на всех нас, а не только на богатых и имеющих хорошие связи", — заявляла она.

Слова Уоррен были услышаны не только потенциальными избирателями. Когда ее рейтинги пошли вверх и приблизились к рейтингам Байдена, спонсоры Демократической партии в среде крупного бизнеса организовали слив информации в американских СМИ, что в случае, если Демократический национальный конгресс номинирует Элизабет Уоррен, они либо оставят свою партию без поддержки, либо и того хуже — поддержат Трампа.

Безальтернативность Трампа справа и миграция к социализму его оппонентов слева создает напряженность в партийной системе США, которая может преподнести сюрпризы. Появились слухи, что Митт Ромни, сенатор от Юты, одно время претендовавший на роль лидера республиканской оппозиции Трампу, но вынужденный отойти в тень, начал искать выходы на демократов, не видящих перспектив в нынешних своих кандидатах, несмотря на то, что они имеют шансы победить в следующем году.

Впереди у США демократический процесс президентских выборов, возможно, бурный и непредсказуемый.