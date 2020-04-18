Новости не из 95-го, а из правительственного квартала

Утро правительственного квартала всегда начинается с тревоги. Иногда она учебная. Но чаще настоящая.

С одного конца квартала в Министерство здравоохранения хочет пробраться незамеченным тот или иной бывший министр, которому нужно порешать проблемы. Если человек поработал министром хоть один день, он/она настолько озабочен проблемами отрасли, что не может от них отойти. Даже когда спит, все равно думает, чего ж он так рано ушел, если остается столько несделанного, столько возможностей еще открыто, когда столько структур на благо страны еще можно создать и возглавить.

Массово уходит на пенсию или просто увольняется обслуживающий персонал Кабмина. Они делают это в ужасе, поскольку не могут запомнить имен, отчеств и лиц министров, которые очень часто меняются. В некоторых министерствах стоит плазменный экран, куда просто выведен портрет министра сегодняшнего дня. Ведь это — базовое знание любого госслужащего, поскольку на проходящего мимо министра нельзя чихнуть, что вполне возможно по отношению к служащим более низкого ранга. Тех, кто может чихать на министра, очень мало, их все должны знать в лицо, как и министров. И часто чихающий на министра важнее самого министра.

Самая большая опасность обычно ожидает Банковую. Туда прорываются (пытаясь остаться незамеченными) бывшие президенты, которые хотят добраться до телефонов и поговорить по душам, кто — с Обамой, кто — с Трампом, а кто — с Меркель, чтобы раскрыть им глаза, что на самом деле лучшим партнером всех времен и народов был именно звонящий. Поэтому в Вашингтоне или Берлине утренние звонки из Киева не воспринимают всерьез и ждут, когда в Киеве проснутся по-настоящему

Чуть позже съезжаются действующие министры и начинают лихорадочно читать Интернет, чтобы узнать: не сняли ли уже их или кого-то из коллег. Это важное знание, потому что звонок от такого человека нельзя принимать, чтобы тебя не заподозрили в нелояльности и не отправили вслед за ним.

Побродив по Интернету, министры успокаиваются, крепко вцепившись в свои кресла. Иногда из-под двери кабинета слышится храп. Министры — тоже люди и, как госслужащие первого ранга, должны уметь спать сидя. При этом рука их должна лежать на правительственном телефоне, чтобы мгновенно ответить на звонок, если он от Самого...

В перерыве все начинают мерить себе температуру, чтобы обнаружить коронавирус, и менять маски. Со дня на день, кстати, ожидается постановление, что на правительственном варианте маски должна быть написана фамилия министра, поскольку, прикрываясь анонимными масками, в министерства стали заходить разные подозрительные личности, заверившие охрану, что они и есть министры. Некоторых, уносивших на обратном пути ксероксы, удалось остановить. Но не всех.

Потом президент начинает записывать свое обращение к нации из спортзала или машины, или с велосипеда — в зависимости от дня недели. Значит, день наконец начался... И ломбарды могут уже открываться, поскольку они стали главной силой коронавирусной экономики. Зато парламент может не работать вовсе, прикрывшись универсальным лозунгом "Маю право на помилку".

Больше материалов Георгия Почепцова читайте здесь.