Неинтеллектуальные игры

Остальные развитые пытаются впрыгнуть в последний вагон технологического экспресса, сохранив для себя частичные конкурентные выгоды. Оставшиеся развивающиеся страны обречены быть сырьевыми придатками титанов, получающими доступ к благам цивилизации по талонам и в зависимости от политической повестки. И нет, это не далекое невозможное будущее. По прошлогодним оценкам Всемирного экономического форума, формировать мировую экономику будут следующие ключевые технологии: искусственный интеллект и робототехника, сетевая удаленная связь, виртуальная и расширенная реальность, блокчейн, наноматериалы, передатчики энергии, новые вычислительные технологии, биотехнологии, нейротехнологии и геоинженерия. С чем из перечисленного у вас ассоциируется Украина? В чем мы могли бы преуспеть, чтобы перестать быть вечной житницей?

Пока мы уверенно лидируем только в количественном приросте ФЛП-айтишников. Наукоемкость ВВП Украины снизилась до исторического минимума — 0,45%, за двадцать лет — втрое. Доля инновационно активных компаний в нашей экономике где-то на уровне 16–17%. Для сравнения: в Германии — свыше 50%, в Израиле — 35, в Турции — 33, в Болгарии — порядка 20%. В Глобальном рейтинге инновационных стран в 2019-м мы на 47-м месте и не улучшаем, а ухудшаем этот показатель, — в прошлом году были еще на 43-м.

Без реформирования сферы интеллектуальной собственности не то что не прыгнем выше головы, даже разбежаться перед прыжком не сможем. И это нечастый случай, когда именно влияние государственной политики является ключевым и определяющим — созидательным или разрушающим.

Любой инноватор хочет, чтобы его интеллектуальные права были защищены, стартапер будет коммерциализировать свою идею в той стране, которая гарантирует неприкосновенность его разработки, а инвестор, готовый вложиться в исследования, захочет защиты от нелегального копирования или распространения будущего продукта. Украина не способна адекватно ответить ни на один из этих запросов. Поэтому наши ІТ-шники — это аутсорсеры для иностранцев, наши стартаперы — иммигранты, а наши инвесторы — всегда в статусе потенциальных. Любой бизнес, в основе которого есть нематериальная интеллектуальная составляющая, в Украине не защищен. Система не работает на всех уровнях — от патентов "на спички" до красных лент на президентских тортах.

Даже наши обязательства перед ЕС не могут сдвинуть с мертвой точки реформу в сфере интеллектуальной собственности. В прошлом году появилась надежда на качественные изменения. Эксперты Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO) согласились помочь Украине с внедрением реформы, даже привезли готовые решения, уже сработавшие в других странах, например в теперь уже уверенно технологичном Китае.

На основе их рекомендаций был создан проект пятилетней Стратегии развития сферы интеллектуальной собственности в Украине, и нет, этот документ не из числа тех стратегий, которые мы активно принимаем и еще активнее не выполняем, — это рабочий документ, предполагающий поэтапные трансформации в сфере с конкретными итоговыми результатами.

В Китае сейчас, например, реализуется уже третья подобная стратегия, правда, там они десятилетние. Первая заложила институциональную и законодательную основы. Вторая — поддерживала рост инноваций и развитие патентования, создав миллионы маленьких инновационных предприятий и приучив их к элементарному уважению интеллектуальной собственности, организовала технопарки, центры поддержки бизнеса. Третья, сфокусированная на росте кадров, по сути и заложила основу нынешней стартап-экосистемы Китая. Но Украина не Китай, и тут планы, растянутые на десятилетия, невозможны.

Недавно органы регулирования интеллектуальной собственности были обезглавлены профильным министром экономики Тимофеем Миловановым, который, решив не углубляться в детали кулуарных дрязг, уволил всех: и главу Укрпатента, и руководителя профильного департамента в министерстве, и руководителя Нацофиса интеллектуальной собственности. В итоге под вопросом и само принятие уже готового проекта Стратегии, и целостность этого документа, и его выживаемость в новом меняющемся мире.

А планы были неплохими. На первом этапе, в течение 2020–2021 гг., должны были бы завершиться нормативная, институциональная и судебная реформы в сфере. Цель — укрепление институтов, регулирующих сферу, их функционала, систем защиты, внедрение целевых образовательных программ в учебных заведениях, подготовка качественных кадров. Это создало бы механизмы коммерциализации интеллектуальной продукции, стимулы для инновационной деятельности, преодолело бы проблему "патентного троллинга", приблизило бы устранение пиратства и контрафакта.

На втором этапе, в течение 2022–2023 гг., акцент должен сместиться в сторону развития инновационного потенциала исследовательских учреждений и малого бизнеса. Цель — на практике освоить и усовершенствовать методы регистрации и охраны, совместные методы борьбы с пиратством и подделками, научиться управлению авторскими и смежными правами.

На третьем этапе (2024–2025) работа должна была бы сосредоточиться на создании зрелого рынка объектов интеллектуальной собственности, их интеграции в экономику. Цель — цифровизация экономики и развитие ее инновационности. Прям ключевой приоритет новой власти.

Не китайский план, конечно, но стратегия дает ответы на ключевые на сегодняшний день вопросы сферы. Что, например, нужно изменить в законодательстве, как усовершенствовать механизмы защиты прав интеллектуальной собственности, как организовать госуправление и по каким критериям оценивать эффективность работы системы защиты интеллектуальной собственности? А еще стратегия предлагает готовые решения для поощрения как создания интеллектуальных продуктов, так и использования их в производстве. Предлагает готовые решения проблем в сферах обороны, фармакологии, сельского хозяйства, пути коммерциализации интеллектуальной продукции, развития креативных индустрий. Ее писали не только с учетом лучших мировых практик, но и в непосредственной привязке к текущему положению вещей в Украине, после долгих консультаций с представителями все причастных к работе в украинской интеллектуальной сфере.

В идеале ее реализация должна была бы в течение пяти лет создать в стране условия для развития инноваций, изобретательства, творчества и здоровой конкуренции. Да, это немного, если сравнивать со странами, давно умчавшимися в высокотехнологичное будущее, но прорыв — если сравнить с Украиной образца 2019 г.

И все отлично в стратегии, кроме одного, — кто-то должен ее реализовывать. И мировая практика говорит о том, что орган этот должен быть един и неделим. Поэтому в Украине их уже три: Укрпатент, департамент в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства и Национальный офис. В планах было создание Национального органа интеллектуальной собственности на базе офиса с передачей функций Укрпатента, который ликвидировался. В итоге орган все равно не был бы единым, так как в министерстве оставалась нелепая надстройка профильного департамента, но уже лучше, чем три. Укрпатент, естественно, поднял восстание и отстоял свое право и дальше работать плохо, но недорого.

Тут поясним. Допустим, вы — производитель ваты. И вот появляется человек с патентом на вату и запрещает вам ваше производство до тех пор, пока вы не начнете делиться с ним как с изобретателем. Вы, конечно, идете в суд, так как вату точно изобрел не этот человек и даже не вы, и тратите уйму денег и времени на то, чтобы доказать очевидное. А теперь представьте, что речь идет не о вате, а о лекарстве, на разработку которого ушли долгие годы, или о бренде, стоящем больших денег. Хочется быть предпринимателем? А все потому, что получить патент в Украине можно быстро, дешево и без проверки. В Укрпатенте.

А теперь, допустим, вы заболели и нуждаетесь в дорогом лекарстве. Есть аналог — ничем не хуже, но дешевле. Купить его в Украине вы не можете, его не пускает на рынок производитель дорогого лекарства, из года в год продлевая действие своего патента благодаря тому, что в составе крахмал кукурузный заменяется крахмалом картофельным. И вы вынуждены платить больше просто потому, что у вас нет выбора. Это так называемые вечнозеленые патенты, которые продлевают через тот же Укрпатент, чуть дольше, но снова дешево и без проверки.

Все собранные средства Укрпатент тратит на Укрпатент. Чем очень гордится. Из-за чего и уровень экспертизы в этой организации — учет в штуках поданных документов. Что в них написано, не важно, главное, чтобы деньги были оплачены в срок. Нет у Укрпатента стимулов реализовывать реформаторскую стратегию, так как она лишает его главного — возможности зарабатывать на пустом месте. Надеяться на то, что на этой тухлой базе вырастет прогрессивный орган, реформирующий сферу интеллектуальной собственности, — неинтеллектуально.

Тем не менее министр Милованов считает именно так. Даже после того, как система четко дала ему понять, что не желает никаких реформ и трансформаций, хочет и дальше сборы патентные собирать. Мы, конечно, не эксперты в теории игр, но неплохо разбираемся в подковерной возне и "замесах за бабос" и знаем точно — кто бы в этих играх ни побеждал, Украина всегда в проигрыше, и этот раз не будет исключением.

Засевай, страна, будем генных инженеров кормить!