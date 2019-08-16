Неблагая весть

С одной стороны, это могло показаться добрым знаком: президент наводит мосты с центром мирового православия, и центр этот — не Москва. С другой стороны, что-то пошло не так, — подготовленное заранее соглашение так и осталось неподписанным. В итоге создалось впечатление, что президент ехал к патриарху с одной лишь целью: заверить того, что он, Владимир Зеленский, в отличие от своего предшественника, вообще не собирается заниматься церковными вопросами.

Это могло бы показаться хорошей новостью и даже гласом здравого смысла, если бы мы жили в каком-то другом — идеальном — мире, где нет войны, и правовое поле государства работает как часики. Но в сложившихся обстоятельствах решение президента самоустраниться от вопросов стратегической важности — а именно таков наш церковный вопрос — кажется, мягко говоря, наивным.

Об экологии поспорили?

Результаты встречи президента Зеленского с патриархом Варфоломеем обе стороны-участницы постарались подать в позитивном ключе. Патриарх Варфоломей уверил украинского президента в своей всемерной поддержке и невмешательстве. Президент поспешил сообщить, что "поговорили обо всем важном" и что Вселенский патриарх "поддерживает государственный суверенитет и территориальную целостность Украины". Несколько странная формулировка, конечно, — как будто патриарх мог заявить что-то вроде "Крым не ваш" или "свободу Донбассу!". Создается впечатление, что "государственный суверенитет" и "территориальная целостность" — это такие мемы, которыми пытаются заполнить каждую неловкую паузу, каждую информационную дырку.

Нынешняя "дырка" образовалась на месте неподписанного соглашения. Документ, как стало известно, готовился на Фанаре, потом был согласован с украинским МИДом. Но, судя по всему, для команды президента его содержание стало сюрпризом. Причем неприятным. И тогда "что-то пошло не так", — президент Зеленский отказался подписать документ.

Что в нем такое было, в этом соглашении? Если верить участникам и очевидцам, ничего особенного — речь шла об экологии. Это, впрочем, только поднимает градус любопытства: что такого могли написать об экологии на Фанаре, с чем так жестко не согласился бы Владимир Зеленский? Разошлись во взглядах на глобальное потепление? Не согласовали количество СО 2 , которое могут выпускать в атмосферу украинские предприятия? Не договорились о судьбе дельфинов в акватории Черного моря?

В общем, у всех, кто наблюдал за встречей на расстоянии, создалось впечатление, что экология стала удобной отговоркой. Причиной отказа президента ставить свою подпись стало нечто в корне иное.

Собственно, причина фактически на поверхности. Взаимодействие между Киевом и Фанаром до сих пор опиралось на соглашение, подписанное между патриархом Варфоломеем и президентом Порошенко. Новое соглашение — уже с президентом Зеленским — хотя бы одной строчкой должно было упоминать о прежних договоренностях. Актуализировать их в новых политических условиях. Но подписаться под тем, под чем ставил подпись Порошенко? Этого нынешний президент Украины стерпеть не смог бы. Даже если бы от этого зависели все ледники планеты.

В результате президент Украины заверил патриарха в том, что он будет "защищать независимость церкви" и блюсти пуще глаза принцип невмешательства государства в церковные дела. Первое, казалось бы, вступает в противоречие со вторым, — защищать чью-то независимость и при этом ни во что не вмешиваться можно только в том случае, если "защита" сводится к высказыванию "глубокой озабоченности". Но если понимать под "независимостью церкви" не автокефалию (как многие подумали), а независимость церкви от государства, то противоречие превращается в тавтологию.

Это может показаться странным: президент Зеленский сам инициировал встречу с Вселенским патриархом, — и, как оказалось, только для того, чтобы уверить его в своем равнодушии. Дать ему понять, что он — не Порошенко, и "в эти игры не играет". Это вполне тянуло бы на позицию, если бы президент Зеленский хоть что-нибудь знал об "этих играх" и о том, как их играть.

Уровень понимания церковной политики у Владимира Зеленского, судя по всему, не выше, чем у любого среднего украинского телезрителя, до слез смеющегося над "термосом". Все, что он знает о патриархе Варфоломее, — тот дал Томос Порошенко. А еще подписал с Порошенко какие-то соглашения. Которые он сам вряд ли читал, зато мог что-то слышать о "непомерных аппетитах Фанара", выдуманных московскими пропагандистами и озвученных патриархом Филаретом. И которые его как нового президента Украины к чему-то могут обязывать. Вполне возможно, что и ехал-то он на Фанар с одним-единственным месседжем: я не Порошенко, и все, что вы с ним подписывали, меня не касается.

И это не то чтобы совершенно неожиданно: идея самоустраниться от церковных дел проходит через скупую околоцерковную риторику нового президента красной нитью. Он ее и на Фанаре артикулировал очень настойчиво: за Томос спасибо, но вмешиваться в церковные дела не намерен.

Таким образом, гарантии, которые президент Порошенко давал Фанару, ушли в политическое небытие.

Этого следовало ожидать. Томос был и остается едва ли не единственной победой Порошенко, которую трудно оспорить, подвергнуть сомнению, объявить ошибкой или преступлением. Это несомненный плюс прежней "злочинной влады". И это не может не раздражать человека, чей рейтинг держался на полном противопоставлении себя "папередникам".

Для патриарха Варфоломея — как и для любого другого партнера Украины — поведение президента Зеленского также не должно было стать сюрпризом. Владимир Зеленский, может, и "новое лицо" в украинской политике, но, по крайней мере, в одном это лицо ничем не отличается от прежних — в своем отношении к "папередникам", т.е. в понимании такой категории как преемственность власти. Привычка начинать все "с чистого листа", отбросив (или даже не поинтересовавшись), что было сделано до тебя, — часть нашей политической культуры. В глазах каждого человека, всходящего на высокий пост, нет ни страны, ни государства, ни политики, ни стратегии, ни прошлого, ни будущего. Есть только личная власть и личные решения — "мои" или "не мои". Поэтому большинство гарантий, даваемых украинской властью и своему народу, и иностранным партнерам, такие скоропортящиеся, — они теряют силу сразу, как только чиновник, их дававший, уходит со своего поста.

Томос failed?

Но если новый президент отказывается от гарантий, которые давал его предшественник Фанару, то, надо думать, в ту же топку летят и гарантии, данные ПЦУ? Прекрасная новость для Москвы. Там, кстати, рукоплещут.

Впрочем, у московской стороны есть одна проблема: там слишком склонны веровать в мифы, которые сами придумали. Например, в миф о том, что ПЦУ — это такая искусственная структура, которую выдумал Госдеп и создал Порошенко, которая без поддержки со стороны государственной власти долго не простоит, ее никто не признает, а если признают, то только чтобы ослабить Москву и т.д.

Ничего не напоминает? Примерно в тех же выражениях московская пропаганда описывает украинскую государственность — failed state. А теперь вот еще и failed church.

Осталось лишь дождаться, когда проект "Томос" окончательно коллапсирует. Церковь "разорвут внутренние противоречия" — имеется в виду патриарх Филарет, даром что он успешно маргинализировался. Еще одна надежда связана с тем, что ПЦУ останется непризнанной со стороны мирового православия. Тут для московской стороны есть хорошие новости: лоббирование интересов Украины на всеправославной арене было частью соглашения, подписанного между патриархом Варфоломеем и президентом Порошенко. Если украинская сторона теперь отказывается от своих обязательств, то и Фанар вправе отказаться от своих. В этом случае статус ПЦУ зависнет в воздухе.

Этого, конечно, нельзя исключать. Но ПЦУ для Вселенского патриарха — вопрос имиджа. Президенты приходят и уходят, соглашения подписываются и разрываются, а статус "первого среди равных" остается у патриарха Константинопольского на века. Если только он сумеет в этом статусе удержаться и утвердиться. Если же православный мир не признает автокефалию ПЦУ, данную от Константинополя, то окажется, что failed не только Томос и ПЦУ. Но и Фанар.

Наконец, один из любимейших аргументов пропагандистов "томосного провала" — количественный. Вы заметили, что переходы прекратились? УПЦ МП "выстояла"! Даром что никто, в общем-то, и не нападал. Но отсутствие массовых переходов действительно у многих вызывает вопросы. Переходы прекратились, причем почти одновременно с выборами, которые покровитель ПЦУ Порошенко проиграл. Одно легко связать с другим, и это будет отчасти правильно: церковные чиновники не уступают светским коллегам в умении держать нос по ветру.

Но этим объяснения не исчерпываются. Те, кто был готов к переходу, сделали это сразу, как только был получен Томос. И этот процесс естественным образом завершился примерно к выборам. Что же до тех, кто никуда не собирался или хотя бы колебался, то тут надо просто набраться терпения и ждать, когда время само все расставит по местам. При известном везении, политических успехах и мудрости руководства ПЦУ будет расти.

Это не беспочвенный оптимизм "свидетеля Томоса". Это урок истории. В свое время украинцы, получив независимость по решению партэлит, еще долго оказывали ей внутреннее сопротивление или как минимум демонстрировали равнодушие к идее "своего государства". Пробуждение началось в 2004-м. А дозрели мы только к 2014-му. Да и то не полностью и не все. Сейчас мы наблюдаем нечто подобное в церковной жизни: несмотря на то, что украинцы получили свою автокефальную церковь, многие продолжают держаться привычного, советского — руссмировского. Их точно так же пропагандисты убеждают в том, что ПЦУ — failed church, как украинцев убеждали в том, что Украина — failed state. Убаюкивают тем, что они же не занимаются политикой, они просто молятся. Что ж, зачастую это чистая правда. Как и то, что церковная структура, которую они избрали для "просто молитвы", ведет свою политическую игру и используется в политических целях.

Ну, мы же не думали, что церковная автокефалия овладеет умами быстрее и легче, чем идея государственной независимости?

"Перестать стрелять"

Московская церковная пропаганда, впрочем, может записать на свой счет промежуточную победу. Поведение президента Зеленского в отношении церковной политики дает повод заподозрить, что его удалось убедить если не в том, что "Томос failed", то хотя бы в том, что в церковные вопросы лезть не стоит.

Но не будем преувеличивать заслуг пропагандистов, дескать, это якобы они "обработали" президента — убедили его в том, что Фанар за свои услуги требует слишком много. Сомневаюсь, что президент Зеленский вообще имеет представление о том, что именно Фанар "хочет", и какие гарантии он дает. То, что документ не был подписан, почти наверняка — не успех пропагандистов, а прокол работников МИДа и команды Зеленского.

Да и в том, что касается решения "не лезть", — результат не столько убеждения со стороны пропаганды, сколько категорического нежелания самого президента вникать в запутанные и совершенно неинтересные ему лично материи церковной политики. Самоустраниться от этой странной сферы, умыть руки — очень соблазнительная идея. К тому же она вполне согласуется с Конституцией.

Это решение многим может показаться совершенно правильным: президент хочет соблюсти священную норму Основного Закона о принципе отделения церкви от государства и невмешательстве государства в дела церкви. Но с другой стороны, это чем-то похоже на стратегию "перестать стрелять" для прекращения конфликта в Донбассе.

Президента можно понять: он, как и большинство телезрителей, никогда с этими вопросами "не заморачивался". И его уровень понимания проблемы примерно такой же, как у большинства телезрителей: "каждый молится, как хочет", а "все церковные конфликты — от политиков".

Вот тут российская пропаганда ставит себе жирный плюсик. Популярный миф о том, что "церковь вне политики" и "все беды в церкви — от политики" постоянно муссируется в русско-православных кругах. Согласно логике этого мифа, все само собой исправится, стоит только политикам "перестать", "убрать руки от святого". Вот хоть Порошенко взять. Томос — это, конечно, было круто. За него — "спасибо". Но со стороны Порошенко это было чудовищным нарушением всех мыслимых норм. Влез в церковный вопрос, можно сказать, по самые уши и, можно сказать, не снимая обуви.

Вот и говорите после этого, что победителей не судят. Мало того, что судят. Но еще и ревизия их методов ловким движением руки превращается в ревизию результатов их побед. ПЦУ "несостоятельна" ("безблагодатна") не потому, что там "не так молятся" или "Томос у них не такой". А потому, что ее "не так сделали".

В общем, лучшее, что политика может сделать для себя и церкви, — "перестать". И даже нельзя сказать, что это неправда, что этот рецепт никуда не годится. В том-то и сила пропагандистского мифа, что в нем не все ложь. Жестко разграничить государство и церковь, блюсти принцип невмешательства — это в идеале и есть самая правильная форма сосуществования государства и церкви в светском демократическом обществе.

Но наша ситуация, увы, далека от идеала. В нашей ситуации для государственной власти самоустраниться от церковной политики означает сдать ее противнику без единого выстрела.

Именно поэтому каждой декларации о невмешательстве из уст президента Зеленского так рукоплещут в Москве и ее украинских околицах. Зеленского хвалят за "мудрое решение", а городу и миру объявляют, что "гонения отменяются", и "конфискаций святынь у канонической церкви в пользу Фанара не будет". Их не будет, понимаете? Вовсе не потому, что их никто и не планировал, а потому, что Зеленский.

То, что рукоплескания фальшивые, как и их повод, никого не обескураживает, — главное, чтобы гремели посильнее. Их основная цель — убедить украинского президента в том, что правильной дорогой идет. Пускай не лезет в церковный огород. Не мешает серьезным людям делать там свою политику.

При этом нельзя сказать, что идея об устранении власти из церковной политики совершенно ошибочная. При известной подготовке она может оказаться весьма перспективной и полезной. На поле церковной политики можно "перестать стрелять". Но только в том случае, если граница восстановлена и взята под контроль. Государство и церковь могут быть четко отделены друг от друга, но только после того, как церковные институты и люди, которые их представляют, выведены из правовой "тени". Только после того, как все они будут перед законом в равном положении с любыми другими институтами и гражданами. В общем, когда принцип светскости будет реализован, когда церковь окажется введена в правовое поле в полной мере, вот тогда можно будет "перестать стрелять".

До сих пор "принцип светскости", к которому охотно апеллирует президент Зеленский, у нас существует только де-юре. Де-факто он не работает и не работал никогда. До сих пор церковная политика у нас остается на ручном управлении. И если рычаги бросит украинская власть, их немедленно перехватят другие.

Это только кажется, что это легко — отделить церковь от государства. Тут подстерегает масса проблем и еще больше соблазнов. До сих пор это не произошло, потому что было невыгодно ни партийно-финансовым, ни церковным элитам. И если бы президенту Зеленскому удалось реализовать принцип светскости, а после этого красиво уйти с церковного поля, твердо зная, что никто другой уже не сможет им воспользоваться, — это было бы достижением, сравнимым с Томосом об автокефалии. Хотя бы потому, что после этого там, на церковном поле, действительно "перестанут стрелять".

Но этому красивому уходу должна предшествовать огромная работа по разгребанию авгиевых конюшен, оставленных "новому лицу" всеми его предшественниками, начиная с Леонида Кравчука, а может и с самого царя Гороха. И чтобы эту работу начать, нужны две вещи: политическая воля и подходящая команда профессионалов. Президент же Зеленский, увы, пока демонстрирует только одну политическую волю: самоустраниться.

Реакция не заставляет себя ждать. Не успели остыть ручки, которыми так и не подписали соглашение на Фанаре, на Change.org была зарегистрирована петиция об отмене решения президента Порошенко о передаче Андреевской церкви в Киеве в пользование ставропигии Вселенского патриархата. "С той стороны", как и следовало ожидать, никто даже не думал "переставать стрелять".

Война, которая ведется на территории Украины, не ограничивается боевыми действиями в Донбассе и пропагандой в информационном пространстве. Это война, которая началась не вчера, не пять и даже не 25 лет назад, и которая ведется во многих — в том числе символических — измерениях. Каждая проигранная битва в каждом из них ведет к поражению в целом, а каждая выигранная битва укрепляет все фронты.

Чем скорее это поймут президент Зеленский и его команда, тем больше шансов у Украины превратиться из поля боя в мирную землю. Где, наконец, перестанут стрелять.