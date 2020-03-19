Не делайте этого!

Последние события, связанные с подписанием в Минске в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ) документа о намерениях создать Консультативный совет и включить в переговорный процесс представителей ОРДЛО, вызвали большой резонанс украинского общества.

Легитимизацию голоса боевиков (даже в рамках включения в переговоры выходцев из Донбасса, выехавших вследствие войны на свободную территорию Украины), о чем заявил на своем брифинге глава ОП Андрей Ермак, не восприняло подавляющее число граждан Украины.

25-го марта в Минске документ о создании Консультационного совета может быть подписан уполномоченными представителями украинской власти. Тем самым Россия будет выведена за скобки переговорного процесса, получив статус стороннего наблюдателя, а не государства-агрессора. Что недопустимо.

Безусловно, особое право судить украинскую власть и предостерегать ее от фатальных ошибок в решении вопросов войны и мира есть у людей, которые вынуждены были покинуть родной край после того, как началась война. У "донецких" и "луганских".

Многие из них потеряли близких, лишились домов, прошли плен, пытки и унижения. Сегодня они строят свою жизнь заново. Как переселенцы. Как люди, чувствующие боль своей страны острее, чем большинство из нас.

Патриоты Донбасса решили заявить о своей позиции публично и записали видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому. В их числе:

Станислав Асеев — журналист, освобожденный из плена "ДНР" по обмену в 2019 году;

Сергей Гармаш — журналист, главный редактор сайта "ОстроВ";

Ирина Довгань — волонтер из Ясиноватой, которую в 2014 году на площади Донецка привязали к столбу, обмотав украинским флагом с надписью "Она убивает наших детей";

Денис Казанский — известный донецкий блогер и журналист;

Владимир Жемчугов — участник российско-украинской войны, герой Украины, освобожденный из плена "ЛНР" по обмену в 2016 году;

Игорь Козловский — ученый, освобожденный из плена "ДНР" по обмену в 2017 году, член инициативной группы "Первого декабря".

Цель послания этих неравнодушных людей президенту одна — предостеречь от неосторожного шага, который может стоить Украине независимости.

Полное обращение смотрите здесь: