Младосовковые скрепы

Более трехсот парламентариев, представляющих почти все — исключение составил "Голос" — партии и группу внефракционных депутатов, объединились под знаменем защиты "вечных ценностей украинского народа" и против попыток "уничтожить фундаментальное естественное право во имя политической моды". Не смущайтесь и не чешите затылки: это именно то, о чем вы подумали. Депутаты единым фронтом выступают в защиту семьи и брака, освященных церковью, против "гендера" и прочих "политических мод".

А вы, действительно, думали, что в Украине возможна либеральная повестка дня? Вы, правда, поверили в "либертарианство", под маркой которого "новые лица" шли во власть? Надеюсь, ваше приземление не оказалось слишком травматичным.

О смене ориентации

После единого порыва депутатов выступить в защиту "семейных ценностей", можно было бы уже ничего не объяснять. Но я все же скажу пару слов — не сочтите политической модницей. "Фундаментальные естественные права", которые кинулись защищать "новые лица", имеют мало общего с правами человека. Об этом, в частности, можно судить по заявлению главы правящей партии Александра Корниенко о судьбе Стамбульской конвенции по предотвращению домашнего насилия: ее снова не ратифицируют, потому что в парламенте "высоко доверие к церкви", а церковь против конвенции, потому что там "гендер" и прочие "политические моды", противоречащие "фундаментальному естественному праву". Т.е. праву уполномоченных институций — государственных, церковных и прочих — игнорировать и ваши права, и даже ваши страдания. "Господь терпел и нам велел". "Фундаментальное естественное право" выше прав человека. Несмотря на то, что, в отличие от прав человека, это — фикция. Нет, не "не смотря" — именно по этой причине: защищать фикцию куда проще и телегеничнее, чем защищать конкретных людей.

Собственно, ничего нового под луной. Ни одна прежняя украинская власть не решилась это сделать. Не попыталась сдвинуть с места нашу "фундаментальную ценность" — мещанское самодовольство и нежелание признавать свои слабости и недостатки и что-либо менять в себе и обществе. "Новые лица" совершенно не новы — новым у них был только грим, который на глазах облезает и обнажает все те же ветхие серые фасады, ту же безнравственность, трусость, слабость, безответственность и лживость, которые только и остается, что прикрывать громкими заявлениями о "защите фундаментальных ценностей". Сводящихся, по сути, к одному — возможности сильного большинства издеваться, использовать и ограничивать тех, кто слабее и/или меньше.

Да, на этот раз выводы хмурые, как никогда. Первая плохая новость: у нас нет перспективы смены политических элит. Каждое "новое лицо", придя в политику, в свете софитов оказывается старее прежних. У нас нет молодого поколения политиков — людей, способных и готовых что-то менять, становиться впереди колонны, чтобы вести (если понадобится — тянуть) к каким-то новым горизонтам. Не спасает ни возраст, ни отсутствие политического опыта — ничто. Неважно, сколько им лет, и какие настроения у них были вчера. Они меняют идеалы и убеждения, как одноразовые носовые платки.

Прекрасный пример — один из инициаторов объединения и его сопредседатель Святослав Юраш. После съезда МФО он поступил самым естественным образом: написал в Фейсбуке пост под выразительным заголовком "Камингаут". Вы, мол, думали, что я либерал? Ах, вынужден признать: я лишь прикидывался. А теперь вот решил признаться: я многое перепробовал и переосмыслил в своей жизни и пришел к ним, к вечным ценностям. Но в словах юноша не силен, и они сами выбалтывают то, что он, возможно, хотел бы скрыть: дело не в том, что молодой человек успел "многое пережить", а в том, что он просто "сменил круг". До сих пор крутился в молодежной либеральной тусовке, а в парламенте подавляющее большинство — консерваторы. Вот и все "вечные ценности": быть таким, "як вам треба". Либералом — с либералами, консерватором — с консерваторами, а когда у публики начинает кружиться голова от этаких идеологических кульбитов — "каминг-аут" в помощь.

Большинству почтеннейшей публики безразлична ориентация Святослава Юраша, но небезразлично то, что предвыборные заявления тех, кто теперь получил безраздельную власть, оказались, по сути, ложью. Конечно, нас обманули не в чем-то конкретном и нам не привыкать — "бандитам — тюрьмы" вспомните, но осадочек остается. Обещать и жениться — разные вещи, нам ли не знать. Но при новой власти, как и при всех прежних, дура — та, что поверила. А тот, кто не женился, — казак. Это и есть наши "вечные семейные ценности". А попытка изменить ситуацию — презренное "следование политическим модам".

Церковный фронт открыт

Любопытно, что "ценности" оказались именно "семейными". И сразу вслед за этим словом на авансцену торжественно выходит церковь — "берегиня брака", по выражению юного, но "много пережившего" консерватора.

Мораль, семья и церковь у нас остаются неразрывно связанными. Я вам даже больше скажу: в общественно-политическом поле делается все, чтобы мы именно так и понимали мораль — кто, как и с кем спит. Все прочее — факультативно. Вероятно, это такой властно-церковный договор: пока церковь не дает моральных характеристик власти — коррупции, лжи, судебному произволу, политической трусости и торговле идеалами — власть охотно признает "влияние церкви", с "которым невозможно не считаться" и оставляет за церковью сегмент "семьи и брака".

"Вечные ценности" для новой власти оказываются способом подобраться к церковному вопросу не в лоб, а с фланга. Никакой "церковной политики"! Нам неустанно напоминают о Конституции, по которой церковь и государство разделены. И возможно, Владимиру Зеленскому очень хотелось, чтобы оно так и было не только на бумаге, но и на местности.

Но выйдя "на местность", власть могла убедиться, что без церковной политики не обойтись. Во-первых, подсуетились предшественники со своим Томосом, оставив в наследство две канонические церкви вместо одной и взбудораженную публику. Во-вторых, с другой стороны ищут подход те, кто считает себя обиженным прежней властью и, закономерно, от новой власти ждет благосклонности и компенсации — если уж невозможен откат назад, к "золотому веку" раскола. А в-третьих, есть громко задекларированное намерение договариваться с Кремлем, — а это совершенно точно предполагает какие-то компромиссы в церковном вопросе. И в нагрузку к этому "в-третьих", вокруг президента, в его команде немало людей, находящихся под влиянием Московского патриархата.

Таким образом, данные на пороге власти уверения Зе и его команды в "полном невмешательстве в церковные дела", постигла та же участь, что и декларацию либертарианства. "Новые лица" больше не думают дистанцироваться от церкви. Напротив, они собираются использовать ее авторитет в своих целях — и внутри-, и внешнеполитических, если понадобится. Ради такого союзника чего только не сделаешь — прямо от пианино, на ходу засупониваясь, — в защитники "вечных ценностей" подашься.

Не так страшен Путин, как гендер

В общем, скрепы (пардон, "вечные ценности") очень вовремя взвились над парламентским шпилем и были жестко противопоставлены либеральным "политическим модам". Которые, как наша власть прекрасно знает, совершенно не модны в среде избирательских масс.

"Новые лица" плохо ориентируются почти во всем — в политике и идеологии, в международных отношениях и истории, в экономике и коммуникациях, в психологии диктаторов и толпы. Но есть вещь, где они действительно сильны — тонким чутьем артиста они умеют улавливать тончайшие флюиды публики и корректировать свою игру для достижения максимального эффекта. Иными словами, наши новые "элиты" прекрасно знают своего зрителя. Молодой Юраш сказал об этом открытым текстом: подавляющее большинство украинцев — "консерваторы". А потому со стороны популистов при власти было бы просто глупо продвигать "либертарианство".

Впрочем, "консерватизм" в отношении украинцев — это комплимент. Большинство украинцев не исповедует никакой идеологии, кроме личного комфорта — и физического, и душевного. Место идеологии в украинских массах на самом деле вакантно. Мы не любим геев и очень многих других — успешных женщин, особенных детей, "самых умных" обоих полов, всех без исключения "гендеров" и, особенно, — слабых, которые по определению всегда виноваты, потому что "забыли свое место". Чистая правда. Просто потому, что они — другие. Никакой идеологии — чистые эмоции. Чистый страх перед тем, кто не похож на тебя. И волчья животная радость от того, что "этого можно съесть" и тебе за это ничего не будет, потому что стая на твоей стороне. При желании это можно назвать "консерватизмом", хотя на самом деле здесь более уместны другие слова.

Наша власть прекрасно это знает — гораздо лучше, чем все прежние. Мы же с ней одной крови, только она по ту сторону экрана, а мы — по эту.

Из этого выплывает вторая плохая новость: в парламенте провозгласили цивилизационный выбор для целой страны, и этот выбор — в пользу империи, а не Европы. Провозгласив подавляющим парламентским большинством "фундаментальные естественные ценности" против либеральной "политической моды", т.е. ориентации на права человека, защиту меньшинств и гарантий для тех, кто уязвим, мы слились в экстазе с путинской Россией. Ее "скрепы" неотличимы от нашей "духовности" — те же "фундаментальные ценности" под надежным покровительством церкви. Если мы вернемся в имперское стойло, из которого с кровью самовыпиливались последние несколько лет, это будет то, что на самом деле заслужили уважаемые телезрители.

Для которых Путин не так страшен, как "гендер". Наша "духовность" — те же "скрепы". Это закономерно, потому что и наша духовность, и их скрепы — продукт даже не одной церкви и не одной "цивилизационной парадигмы", не аграрности, и не патриархальности. Это продукт советского воспитания, которое внушало — и успешно внушило — нам, что большинство ценнее меньшинства, что слабый должен подчиниться сильному, потому что правда — в силе. Что институция — государственная, церковная, образовательная — важнее человека. Что "фундаментальные естественные права" (оксюморон, но нам не привыкать) важнее, чем права человека.

Успех нашей новой власти коренится именно в этой нашей "духовности". В нашей уверенности в том, что наши идеалы — идеальные, наши ценности — вечные, мы сами — классные и нам не надо ничего менять в себе. Триста с лишним человек в зале парламента поддержали нас в этой мысли. А главное в том, что они — такие же, как мы, только с микрофоном.

А заодно в том, что они — не лидеры. Они — приживалки, чья основная роль — радовать своих хозяев лестью и развлекать сплетнями. Они никуда не ведут, не принимают решений, не берут на себя ответственность. Это даже не слепцы, ведущие слепцов, — те хотя бы куда-то идут. Это врач, который спокойно наблюдает как легкий насморк переходит в пневмонию, но ничего не говорит пациенту, чтобы того не расстраивать. Впрочем, врач-самозванец. Может просто не знает, как выглядит пневмония.