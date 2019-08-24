Уже 3013 воинов, внесенных в список боевых потерь ...... Для большинства из них слово "мама" в жизни было первым, оно же - и последним. Кого еще звать, когда так больно?
Проект находится по ссылке: https://zn.ua/project/mamy/
Уже 3013 воинов, внесенных в список боевых потерь ...... Для большинства из них слово "мама" в жизни было первым, оно же - и последним. Кого еще звать, когда так больно?
Проект находится по ссылке: https://zn.ua/project/mamy/
Протесты в Москве могут утихнуть, но они уже успели покрыть монолит российской власти паутиной мелких трещин.Статья 16.08 18:20
Уже 3013 воинов, внесенных в список боевых потерь ...... Для большинства из них слово "мама" в жизни было первым, оно же - и последним. Кого еще звать, когда так больно?Статья 13:05
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