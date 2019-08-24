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Мамы

24 августа, 13:05 Распечатать Выпуск №31, 24 августа-30 августа

Уже 3013 воинов, внесенных в список боевых потерь ...... Для большинства из них слово "мама" в жизни было первым, оно же - и последним. Кого еще звать, когда так больно?

Проект находится по ссылке: https://zn.ua/project/mamy/

По материалам: ZN.UA /
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