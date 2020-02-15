Какая разница?

На Банковой улеглась буря. Все вернулись из мест, куда были посылаемы по много раз на дню. Исчезли страх быть униженным в любой момент и невроз. Зато теперь в президентский дворец подали теплую воду и завезли пену для ванны. Дорогую.

В мае я прогнозировала, что первая кадровая линька в команде президента Зеленского произойдет к зиме. Но поскольку зимы не было, линька началась ближе к весне. В природе звери знают, зачем линять. Судя по прошедшим и намеченным кадровым изменениям, для нашего президента это не вопрос выживания или переосмысление роли и ответственности. Для него это вопрос эмоционального комфорта.

Силы для несения своей тяжелой президентской ноши Зеленский черпает в высоком рейтинге доверия и "Братстве Кольца", призванном разделить с ним все тяготы и лишения похода. И если рейтинг, за которым очень тщательно следят, не скрючивается, а лишь ссутуливается — что вполне объяснимо в стране, где население победило граждан, — то в "Братстве" случилась беда: гном мечет в собратьев топорики, Гендальф шипит: "Национализация не пройдет!", эльфы "обилечивают" хоббитов при назначениях, а Следопыт дотерся с Мордором. Да, и еще с Кличко… Надо было с этим что-то делать и Гимли принесли в жертву.

Отставка Андрея Богдана стала одним из немногих событий, позитивно воспринятых разными лагерями украинского общества. Главный разрушитель сакральности власти не пришелся по душе ни патриотам, ни фанатам Голобородько. Зеленский сбросил часть негативного балласта, и Богдан во врагах, как в репьяхах, покинул Банковую без особых сожалений как со стороны ее обитателей, так и внешних наблюдателей. Но не стоит забывать, что он много сделал для Зеленского, пробив и реализовав идею досрочных выборов парламента, перезагрузил ЦИК, включил турборежим в Раде, удержал фракцию от разборки на олигархические запчасти, сконструировал из комфортных для Зеленского людей подобие системы управления.

Для экс-главы ОПУ отставка, окончательное решение о которой Зеленский принял еще в Ватикане, стала неожиданностью. Теперь он сбросил груз ответственности, но унес с собой груз чувствительных знаний. Не думаю, что Богдан станет плевать ядом компромата, но защитить себя сумеет.

Сторонники Андрея Богдана полагают, что одним из наиболее серьезных последствий его ухода станет усиление парламентских позиций Игоря Коломойского и Арсена Авакова. "Богдана во фракции боялись. У него было немало оперативно-технических возможностей для отслеживания движений доверенных менеджеров потенциальных скупщиков. Как только они приближались к депутатам "Слуги народа" — Богдан бил по рукам. Теперь это делать некому. От соблазнов никто не оградит. "А" и "Б" останутся на трубе. Я не исключаю, что через месяц-другой "А" обеспечит себе пост премьера".

После ухода Богдана небезосновательно занервничали Рябошапка и Касько; совсем загрустил глава НАБУ; главный в ОПУ по судам Смирнов поведал, что духовник на Афоне не советовал ему писать заявление об отставке самому.

Премьер Гончарук не так сильно привязан к Богдану, как многие полагают. Его срок нахождения на посту измеряется не главами ОПУ, а готовностью Зеленского принять решение о замене. Для начала Зе должен понять: он хочет взрослого премьера или Гончарука-2? Он хочет порядка или боится конкуренции?

Но на самом деле вопрос не в том, кто уйдет вслед за Богданом. Вопрос — какие требования будут предъявлены к сменщикам?

Правильным ли было решение об отставке Андрея Богдана? На мой взгляд, да. И не только потому, что Богдана стало слишком много, а потому, что качества в том, что он построил, оказалось слишком мало.

Правильным ли было назначение Андрея Ермака на пост руководителя президентского штаба по управлению страной, коим на самом деле при президенте Зеленском является ОПУ? На мой взгляд, нет. И вот почему. Есть две модели. Первая, когда президент — матерый политик или визионер — сам генерирует идеи, определяя движение страны и госаппарата. Несмотря на то, что Зеленский-сегодняшний сделал для себя немало открытий, по сравнению с Зеленским-майским, его личной экспертизы явно не хватает для этого варианта. Значит, нужна вторая модель: креативные плюс компетентные люди со знанием проблематики, бюрократических ходов и управленческих систем, которые должны профессионально организовывать и представлять президенту для решения кадровые, управленческие, законодательные инициативы, обладая при этом умением жестко контролировать выполнение принятых решений и озвученных KPI. Ни Андрей Ермак, ни Сергей Шефир в условиях госуправления не обладают ни подобным опытом, ни умением. А значит, ожидать изменений качества работы власти, провода которой Зеленский безальтернативно замкнул на себе, не приходится.

Есть ли разница между двумя Андреями? Конечно, есть.

Богдан — безудержный хам, Ермак обучен манерам и маневрам.

Богдан неправдоподобно открыт и честен в своих заявлениях по причине абсолютного безразличия к общественному мнению. Ермак, заявивший за день до отставки об отсутствии конфликта между ним и Богданом, публично лжет поразительно легко, и об этом стоит помнить.

Богдан абсолютно нетерпим к любому проявлению коррупции, к которому он не имеет отношения. Ермак — очень коммерческий персонаж, знающий толк в распределении долей.

Оба Андрея испытывают отвращение к правилам. Но, если Богдан их ломал и крушил, то Ермак обтекал, стремясь не привлекать внимание к тихому слалому. Вся команда Зеленского стремится перенести в плоскость госуправления (включая Раду и Кабмин) бизнесовый принцип принятия решений. По их убеждению, чиновникам важен процесс, а им — результат. Некая доля правды в этом есть.

Но, во-первых, некачественный состав власти, пренебрегая регламентами, законами, протоколами и дискуссиями с оппозицией, чаще мультиплицирует ошибки, чем точные оперативные решения.

Во-вторых, нередко сегодняшнее решение тактических вопросов не соотносится со всем полем проблематики и вредит завтрашней ситуации.

Андрей Ермак видит большой потенциал в свежести и обаятельности Владимира Зеленского, способного подобно ледоколу раскалывать серую рутину будней мировых лидеров, оставляя о себе цепкое впечатление и расположение. Вполне возможно, новый глава ОПУ прав. Но ледоколы не сжигают атомное топливо, бороздя льды ради собственного тщеславия. За ними должны идти сейнеры, торговые суда или военные корабли. А это означает — система, которая продуцирует цели, подхватывает и обеспечивает реализацию достигнутых договоренностей. Не или/или, а и/и. Визит Макрона в Украину перед поездкой в РФ? Чтобы что?.. Встреча с Трампом? С какой конкретно повесткой?

Признаюсь, мне приходилось обстоятельно беседовать и с Андреем Богданом, и с Алексеем Гончаруком, и с Андреем Ермаком. Все достаточно интересные и неглупые люди. Моя мама всегда говорила: "Дурак — это просто человек не на своем месте". Но не только это спонтанное воспоминание объединяет всех троих. Никто из них ни одного раза за время многочасовых разговоров не произнес слов "страна" или "Украина". А вот формулировки "не подвести Вову", "поддержать Вову", "удержать Вовин рейтинг", "помочь Вове" — звучали постоянно. Повидав немало бояр из свит всех украинских царей, с подобным феноменом я сталкиваюсь впервые. Этот "монотеизм" не оставляет места ни для ответственности за нас, ни для заботы о нас, ни для милосердия к нам. При всей сентиментальности Зеленского, эта власть — не про людей. У нее нет сил — визионерских, гражданских, государственнических — вести паству за собой.

Может быть пастух расставил капканы на волков? Нет. Экспертизы по трансфертному ценообразованию экспорта как не было, так и нет. Антимонопольный комитет не просто завис — он валяется. В результате реформ Польша попала в ЕС и НАТО, а Украина — в список Forbes. Неуклюжая промышленная приватизация породила касту олигархов, а предлагаемый к принятию вариант закона о рынке земли укрепит и обогатит касту олигархов аграрных, так и не исполнив мечту о наполнении государственной казны миллиардами долларов. Конкуренции со стороны иностранных инвестиций местные хозяева жизни не опасаются: инструментов для инвестирования нет; защиты собственности нет; суды перешли на хозрасчет. Хаос мглою небо кроет: с инвест-няней можно только бухать из кружки. "Вы поймите, — объяснял мне вполне здравомыслящий человек логику президента, — Зеленский пришел на один срок и через четыре года он хочет вернуться к любимому делу — продолжить выступать с "Кварталом". Для этого нужна телевизионная площадка. И он не хочет критично портить отношения ни с кем из олигархов, способных, когда придет время, эту площадку предоставить".

Но дело не только в волках. Пастырь следует за паствой, потакая ее желаниям: давая полиции негласное распоряжение не останавливать "евробляхи"; закрывая глаза на массовое занижение таможенной стоимости импортных товаров; откладывая введение кассовых аппаратов; не понимая значения всеобщего декларирования; смягчая ответственность за неоформление на работу и откладывая на потом множество других болезненных, но необходимых решений. Для государственного деятеля рейтинг не цель, а средство. Как глупо — растратить высокий рейтинг доверия пациента к врачу на поглаживании гангренозных конечностей.

Замена Богдана Ермаком четко показывает, что Зеленский все еще не осознал своей ответственности. Что комфорт он ценит выше эффективности. Что некомпетентность — куда меньший грех, чем непочитание. Что он все еще снимает скетчи, не имея сценария для настоящего произведения. Да, собственно, и сценариста у него нет. "Квартал" выдавливает любое инородное тело из системы управления трофеем власти. "Наш президент — очень влюбчивый человек. И этого не изменить. Свою задачу на посту первого помощника я вижу в том, чтобы ограничить последствия этих неосторожных влюбленностей в людей", — сказал Сергей Шефир одному бизнесмену. Ну, съели Богдана, который, впрочем сам бросался на блюдо, а дальше что?

Но, собственно, зачем об этом задумываться? Качество работы власти не осознается ни ее держателями, ни большинством потребителей этого качества. Ведь повестка дня уже традиционно стала оберточной, а не содержательной. Кого интересует, о чем говорили на Давосских панелях? Кому интересны проблемы климата, образования, угроза потери 42 процентов рабочих мест в мире к 2022 году в случае отсутствия у людей возможности технически переучиться? Важно же другое: за чей счет депутаты приехали в Давос! Кого интересуют плинтусовый уровень обсуждения сверхважных экономических проблем страны, вредоносное и бессмысленное для всех (кроме ворожащих на инсайдерской информации Маркаровой и Рожковой) колебание курса валюты, если можно рубиться по поводу того, кто сделал/слил запись премьерского совещания?

Практически никого не интересует утрата государством управляемости и бутафорность его институтов. Киев уже не может существенно повлиять на ситуацию в Одессе, Харькове, Сумах или Львове. Он может лишь шамкать беспомощными молочными губернаторами, не понимая, как вырастить коренных. Безнаказанная коррупция опустилась на средний уровень, и даже любой начальник таможенной смены имеет больше власти, чем модный глава таможни. Все больше людей в случае кражи или нападения не обращаются в полицию — ведь многие в ней сегодня даже за взятки не могут сделать того, что ленились делать вчерашние. Справедливость восстанавливают бандиты, сбившиеся в стаи бывшие милиционеры или не нашедшие себя в мирной жизни АТОшники. Редкий ребенок в областном центре не пользуется услугами репетитора, компенсируя недоданное учителем. Каждый, кто имеет хоть малейшую возможность, ищет альтернативу государственному специалисту в частной клинике. А где мы найдем замену атомщикам, количество и квалификация которых удерживаются на красной линии с колоссальным трудом? Как защитимся от жлобья, экономящего на ремонте и техническом осмотре самолетов? Чем компенсируем снижение уровня мосто- и домостроителей, вынужденных работать не с кем надо, а с тем, кто остался?

Для осознания и попытки решения всех этих вопросов Зеленскому мало смены главы офиса. Нужна кардинальная перезагрузка как офиса, так и Кабмина. Ведь пока что, коронавирус — это про власть: на голове — корона, а страной руководит колония простейших с высоковероятным летальным исходом для организма, в котором она разместилась.