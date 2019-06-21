Испытание на твердость

И не столько в том, хорошо ли выполнено "домашнее задание", и четко ли артикулирована позиция на переговорах с партнерами, сколько на способность не попасться в умело расставленную ловушку и проявить твердость в защите интересов страны, президентом которой он является.

Первые двусторонние визиты, состоявшиеся в Париж и Берлин в начале минувшей недели, не принесли сколь-нибудь заметных результатов. Но они, во-первых, показали, что дебютант может проявить характер и, отстаивая позицию Киева, не тушуясь, публично заявить о разногласиях с грандами мировой политики. Во-вторых, продемонстрировали необходимость менять подходы и акценты в диалоге с политиками Старого и Нового света, уставшими от постоянных призывов Киева ужесточить санкции против России.

Во Франции и Германии хотели услышать от украинского президента аргументы относительно роспуска Верховной Рады и объявления досрочных парламентских выборов, его видение перспектив взаимоотношений с МВФ, сотрудничества с правительством, борьбы с коррупцией и проведения реформ. И, конечно же, присмотреться, чтобы понять, какой он переговорщик. Зеленский же намеревался продемонстрировать, что Украина остается управляемым государством, в котором существует взаимодействие между органами власти (в частности, президента с парламентом и правительством) и присутствует исполнительская дисциплина.

Но более половины времени на переговорах было уделено ситуации на Востоке и позиции по достижению мира в Донбассе шестого президента Украины, постоянно повторяющего, что завершение войны и возвращение аннексированных украинских территорий — его главная задача.

Сделанные Зеленским во время избирательной кампании заявления о том, что надо "прекратить огонь", на Западе вызвали одобрение: пусть не все, но многие хотели бы вновь оказаться в "объятиях" с Россией. Нынче в Европе усиливаются позиции тех, кто хотел бы пересмотреть существующий режим санкций против РФ, дабы постепенно вернуться к уровню отношений, существовавшему до 2014 г.

И хотя Эммануэль Макрон и Ангела Меркель заверили Зеленского, что санкции против России останутся в силе, "пока не будет достигнут прогресс", Франция и Германия не собираются их ужесточать. Подобные призывы Киева могут даже вызывать раздражение у французских и немецких политиков. Показательны действия Парижа и Берлина, стремящихся вернуть российскую делегацию в ПАСЕ.

Но как продемонстрировали первые зарубежные визиты, хотя Зеленский и заявляет о мире, но он дает понять, что хочет его не ценой территориальных уступок и федерализации Украины, не ценой унижения своей страны и себя. Если судить по реакции украинского президента на пресс-конференциях с Макроном и Меркель, то как минимум в двух вопросах наблюдаются разногласия в позициях Парижа и Берлина с одной стороны и Киева — с другой.

Во-первых, в вопросе возвращения российской делегации в ПАСЕ. Макрон убеждает, что от санкций в Совете Европы страдает не российское государство, а граждане России. Дескать, участие РФ в СЕ означает принадлежность к "юрисдикционному пространству", что дает россиянам возможность подавать иски к российскому государству. В свою очередь, Зеленский заявил, что у ПАСЕ нет оснований для возвращения российской делегации.

Во-вторых, во время общего с немецким канцлером брифинга, Зеленский подчеркнул, что позиция Украины в отношении реализации проекта "Северный поток-2" является "диаметрально отличной" от позиции Германии. Впрочем, он тут же сделал реверанс в адрес канцлера, поблагодарив ее за позицию по сохранению транзита российского газа через Украину и аккумулирования в украинских хранилищах.

Наконец, стоит внимания и реакция Зеленского на некорректный перевод слов Макрона во время их совместной пресс-конференции. Так, глава Франции сказал: "Президент Зеленский показал в первые же недели своего мандата желание двигаться к практике прекращения огня и продемонстрировать жесты (доброй воли. — В.К.) в направлении регионов, называемых сепаратистскими. Это новые элементы, которые должны приниматься во внимание и на которые должны быть соответствующие реакции".

Однако в версии переводчицы, французский президент сказал, что Зеленский дал знак, что он "готов идти на прекращение огня и готов к диалогу с сепаратистами, готов к новым параметрам переговоров". Вот эти слова и вынудили участников пресс-конференции еще раз прояснить свою позицию. В частности, Зеленский заявил, что "мы не готовы к диалогу с сепаратистами".

После этого "главы" "народных республик" Пасечник и Пушилин выразили вполне ожидаемое разочарование, обвинив Зеленского в том, что он упускает "уникальную возможность все изменить" и "говорит, как экс-президент Петр Порошенко". Напомним, что и Москва настаивает на необходимости прямых переговоров Киева с представителями "ДНР" и "ЛНР".

Российские массмедиа, комментируя визиты украинского президента во Францию и Германию, пишут о том, что переговоры показали, что Зеленский придерживается жесткой позиции в отношении России и Донбасса и продолжает политику своего предшественника Петра Порошенко. Преемственность и в самом деле есть, хотя представители Зе!команды и говорят об отличиях в политике в отношении Донбасса, которые относятся к социально-гуманитарной сфере.

Традиционно во время визитов обсуждались и такие вопросы, как реализация Минских соглашений и встреча лидеров стран-членов "нормандского формата", которую Зеленский хотел бы провести "как можно скорее". Пока договорились о том, что в июле состоится встреча внешнеполитических советников, которые должны подготовить встречу лидеров четырех государств.

Впрочем, сомнительно, чтобы четыре лидера встретились в ближайшие месяцы. Ведь условием начала диалога Зеленский назвал "конкретные шаги" — освобождение наших пленных, возвращение украинских моряков, разведение войск, строительство моста в Станице Луганской. Существуют очень небольшие шансы, что в Москве пойдут на эти шаги. И все же Зеленский стремится к встрече с Путиным. Для чего? Возможно, он, как и Джордж Буш-младший, питает иллюзии, что посмотрев в глаза российскому президенту, заглянув ему в душу и увидев "достойного доверия человека", в чем-то сможет убедить.

Но платой за разочарование украинского президента может стать очередное нарушение договоренностей о перемирии и гибель украинских граждан.