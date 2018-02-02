А что, если...

Смелые фантазии об избирательных данных.
Ты поспешно открываешь свой ноутбук. Руки дрожат от нетерпения. В солнечном сплетении томит. Даже губы пересохли. Вот - воплотилась твоя смелая, самая сокровенная избирательная фантазия.
Смелые фантазии об избирательных данных.
Ты поспешно открываешь свой ноутбук. Руки дрожат от нетерпения. В солнечном сплетении томит. Даже губы пересохли. Вот - воплотилась твоя смелая, самая сокровенная избирательная фантазия.
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