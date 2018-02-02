 А что, если... - Внутренняя политика Украины – аналитика, статьи, эксклюзивы - zn.ua

А что, если...

2 февраля, 22:26 Распечатать

Смелые фантазии об избирательных данных.

© depositphotos / e.kryzhanivsky

Ты поспешно открываешь свой ноутбук. Руки дрожат от нетерпения. В солнечном сплетении томит. Даже губы пересохли. Вот - воплотилась твоя смелая, самая сокровенная избирательная фантазия.

Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Добавить комментарий
Осталось символов: 2000
Авторизуйтесь, чтобы иметь возможность комментировать материалы
Всего комментариев: 0
Выпуск №4, 3 февраля-9 февраля Архив номеров | Содержание номера < >
Вам также будет интересно