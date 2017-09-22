Закодированная валюта

Многие украинцы узнали о стремительно набирающей популярность криптовалюте биткоин лишь после масштабной атаки вируса Petya, больнее всего ударившего именно по отечественным компьютерам. Эту виртуальную валюту вирус требовал с пострадавших пользователей за восстановление зашифрованных файлов. Впрочем, оказалось, что для значительной части украинцев экзотическая цифровая валюта уже достаточно хорошо известна, и они не просто следят за головокружительным взлетом курса биткоина на мировых рынках, но научились его добывать, зарабатывать на скачках его курса и оплачивать этой валютой покупки и услуги. Обратили внимание на криптовалюты и в государственных органах Украины.

Нацбанк Украины начал диалог с Министерством финансов, Государственной фискальной службой, Государственной службой финансового мониторинга, Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку, а также с Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, для выработки общей позиции относительно правового статуса Bitcoin и его регулирования. Окончательно определить правовой статус криптовалют в Украине обещают до конца сентября. Такое решение приняли участники заседания Совета финансовой стабильности, состоявшегося

31 августа с.г.

Принципы независимости

Согласно легенде, криптовалюту Bitcoin (от англ. bit — единица информации "бит" и coin — "монета") создал в 2009 г. Сатоши Накамото (Satoshi Nakamoto), реальность личности которого (или группы лиц) до сих пор под вопросом. Название Bitcoin также относится к программному обеспечению с открытым исходным кодом и одноранговой сети, образованной этой программой. Хранилищем средств является файл кошелька, хранящийся на компьютере конкретного пользователя. Bitcoin может быть отправлен любому пользователю сети. Данные о перемещении денежных средств хранятся в распределенной базе данных. Невозможность распоряжаться чужими денежными средствами и потратить одни и те же средства дважды обеспечивается криптографическими методами.

Самое интересное, что эмиссия биткоинов осуществляется компьютерами самих пользователей (данный процесс получил название mining — буквально "добыча"). Специальная программа Bitcoin осуществляет вычисления, в процессе которых генерируются монеты. Исходный код этой программы опубликован в открытом виде, и любой человек во всем мире может запустить ее у себя на компьютере и создать свой биткоин (или хотя бы его часть, минимальная неделимая денежная единица в сети биткоин — Сатоши (Satoshi) равен 0,00000001 btc). Скорость генерации зависит от мощности компьютера (в основном — от производительности видеокарты). Эмиссия валюты программно ограничена. Всего будет сгенерировано 21 млн монет, после чего эмиссия автоматически прекратится, что, по замыслу создателей системы, исключает возможность инфляции и способствует гарантированному укреплению валюты в течение времени. Наиболее важное отличие биткоина от всех остальных форм денег — децентрализация. Принцип одноранговой сети и отсутствие административного центра делают невозможным государственное регулирование и манипуляции курсом путем изменения денежной массы.

Биткоин — лишь одна из многочисленных криптовалют, базирующихся на технологии блокчейн, которой пророчат большое будущее во многих отраслях. Первое место по распространенности в мире занимают биткоины (Bitcoin), общая стоимость которых (рыночная капитализация) 1 сентября 2017 г. превысила 80 млрд долл. Далее следуют эфириум (Ethereum), рипл (Ripple) и лайткоин (Litecoin). При этом всего в списке исследовательской организации CoinMarketCap, отслеживающей рынки криптовалют, уже около 1 тыс. наименований криптовалют. Будучи децентрализованной базой данных, криптовалюта обеспечивает безопасность и прозрачность операций и избавляет от необходимости обращаться при совершении сделок к посредникам, таким как банки или нотариусы.

Бум криптовалют

Однако, биткоин (как и другие криптовалюты) — это не просто модная виртуальная электронная валюта и способ ее передачи, но и средство для инвестиций. По сути, биткоин стал первой в мире виртуальной корпорацией, у которой нет собственника, а биткоин условно можно приравнять к акциям этой виртуальной корпорации. Держателями этих акций являются совершенно независимые "майнеры", которые добывают эту валюту, и любой человек, рискнувший купить биткоин, с целью заработать либо сберечь денежные средства. Виртуальные корпорации биткоина и других криптовалют сегодня растут как на дрожжах. Совокупная капитализация рынка криптовалют в апреле 2017 г. превысила 30 млрд долл., что стало грандиозной сенсацией, но уже через четыре месяца капитализация успела как минимум два раза удвоиться. Такой стремительный рост объясняется тем, что многие инвесторы стали считать биткоины и другие криптовалюты более надежной возможностью сохранить свои средства, чем, например, акции. И, кстати, не ошиблись. Уже в прошлом году биткоин стал одним из самых доходных активов мира, укрепившись к доллару более чем на 75%. В нынешнем 2017-м биткоин и другие криптовалюты показывают еще более головокружительный подъем. 2 сентября курс биткоина установил исторический максимум, на некоторое время пробив потолок в 5 тыс. долл. За одну виртуальную монету давали 5012 реальных американских долларов.

Значимым фактором роста криптовалют стал вступивший в силу в Японии закон о государственном регулировании биткоина — с 1 апреля 2017 г. биткоины и криптовалюты наделили в этой стране статусом платежных средств. Как следствие — на них возник очень значительный спрос, особенно у инвесторов Азии. Над регулированием данной темы начали работать и в США. По большому счету любое государство должно быть заинтересовано в легализации криптовалют, иначе они все равно будут зарабатываться, покупаться и служить средством торговли, но будут обналичены где-нибудь в другой стране. Однако и все имеющиеся опасения у органов контроля и фискальных служб государств также абсолютно справедливы, так как криптовалюты — очень удобное средство ухода от налогов и отмывания денег.

Понятно, что по мере того, что все больше государств будут юридически определять статус биткоина и криптовалют в целом, следует ожидать дальнейшего роста их курса. К тому же, по данным Bloomberg, с увеличением количества клиентов, готовых платить биткоинами, растет и число компаний, принимающих криптовалюту в качестве способа оплаты. Это также подогревает интерес на специализированных биржах криптовалют и способствует повышению курсов.

Добыча на "фермах" и "шахтах"

Сегодня мир охватила криптолихорадка. Причем наибольший ажиотаж вокруг криптовалют происходит в небогатых и развивающихся странах с низкими доходами населения, в том числе и в Украине. Максимальный рост запросов на тему биткоина за последний год, кстати, наблюдался в Нигерии, Боливии, Гане и Косово. В богатых странах подобную деятельность считают зазорной, поскольку заработать сумму, сопоставимую со средним уровнем зарплат, достаточно тяжело. Зато в бедных странах майнингом занимаются гигантские корпорации, небольшие фирмы, системные администраторы и офисные работники, студенты и даже украинские школьники. В нашей стране из продажи сначала практически пропали дорогие игровые видеокарты, затем на них начали повышать цены, и сегодня, несмотря на почти двукратное подорожание, купить игровую видеокарту достаточно проблематично. Многие берут кредиты, занимают деньги у знакомых и даже закладывают квартиры для того, чтобы создать свою "ферму" или "шахту", как принято в среде майнеров называть компьютеры, работающие исключительно с целью создания криптовалюты. Головы кружит курс. Многие помнят, что биткоин несколько лет назад стоил всего несколько долларов, сегодня — 4 тыс. долл. (сентябрь 2017 г. отметился и рекордным курсом и рекордной волатильностью биткоина: максимум начала месяца в 5012 долл. снизился на 22% всего за 10 дней). Однако многие достаточно серьезные аналитики не исключают (при условии решения некоторых технических и правовых проблем) возможности достижения курсом биткоина новых рекордов.

Для продуктивной "шахты" нужен мощный сервер с сотней видеокарт стоимостью 35—40 тыс. долл. и возможность обеспечить его электроснабжением примерно в 20 кВт/ч. Устроить такое качественное "производство" реально в каком-нибудь стерильном цеху с промышленным электропитанием, хорошим проветриванием и охлаждением. Такая "шахта" способна создавать до четырех биткоинов в месяц (более 15 тыс. долл.). Однако в нашей стране многие собирают маленькие "фермы" прямо у себя в квартирах.

Один компьютер с тремя видеокартами типа Nvidia 1050 Ti 4Gb позволяет при круглосуточной его работе заработать в месяц с нынешним курсом биткоина (и нынешними тарифами на электричество) около 8 тыс. грн. Стоимость одного такого компьютера — 25—30 тыс. грн. То есть компьютер менее чем за полгода может окупить вложения и еще полтора года приносить его хозяину среднестатистическую украинскую зарплату (средний срок жизни видеокарты под 100-процентной нагрузкой — около двух лет). А если эксплуатировать два—три подобных компьютера, можно обеспечить доход уже около 20 тыс. грн. Разумеется, доход будет зависеть еще и от курса, который, как показывает его история, может запросто стремительно вырасти раз в десять и упасть за год в шесть раз. Курс все время плавает, скачки бывают головокружительны, но на большом промежутке времени биткоины все же стабильно дорожают.

Услуг, за которые можно расплатиться биткоинами, в Украине пока немного. Для этого нет нужного правового поля, четкой позиции НБУ и ГФС. Пока статус биткоина не определен. Его использование не разрешено, но и не запрещено. А значит, частные лица могут продавать, покупать, хранить криптовалюту, в общем — распоряжаться ею по своему усмотрению. Другое дело, что в отсутствие правой практики и регулирования биткоины нельзя официально потратить. Впрочем, это можно сделать на зарубежных онлайн-площадках.

"Мы считаем, что операции с Bitcoin закону не противоречат, и начали их принимать, — говорит Михаил Ильяшев, управляющий партнер ЮФ "Ильяшев и Партнеры". — Bitcoin уже играет важную роль в международном бизнесе и мировой экономике, мы должны считаться с реалиями делового мира. Цифровые валюты уже здесь, и наши клиенты ожидают от нас гибкости при трансакциях, которые дает Bitcoin, а любые попытки фискальных органов подменить собой Верховную Раду обречены на провал. Пока законодательный орган не запретит использование криптовалют, а это вряд ли произойдет, мы будем работать с ними".

В Одессе в начале мая установили первый в Украине криптомат — терминал для покупки и продажи биткоина. Заявило о готовности производить подобные криптоматы и киевское агентство KUNA Bitcoin Agency. В сентябре первый криптомат установлен и в столице. При помощи смартфона (после считывания QR-кода) биткоины можно купить на электронной бирже в онлайн-режиме. Частные фирмы смогут покупать терминалы и, заключив договор с биржей, устанавливать их в магазинах, ТРЦ и на улицах.

Ажиотаж и перспективы

Популярность криптовалют в мире продолжает расти. Это касается не только биткоина, но и альтернативных криптовалют: эфира, риппла, лайткоина и пр. У каждой из этих виртуальных валют есть свои достоинства, например: наличие "умных контрактов" и целой платформы для создания онлайн-сервисов у эфира; быстрое подтверждение транзакций у лайткоина; отсутствие предела на объем эмиссии у пиркоина и т.п. Зачастую курсы альтернативных криптовалют показывают даже лучшую динамику по сравнению с биткоином. Главным пока остается биткоин. Его доля — около 40% от суммарной капитализации рынка криптовалют, однако в прошлом году этот показатель составлял 90%. То есть монополия уже практически утеряна.

Криптовалюты активно используют для расчетов не только в Азии и Европе, но и в Южной Америке. К примеру, в Венесуэле к этой виртуальной валюте доверия больше, чем к местному боливару, подверженному огромной девальвации. Популярность криптовалют активно растет, об этом можно судить по росту объемов торгов и запросов в Google. Многие считают, что именно сегодня на него можно сделать ставку и выиграть. Однако все далеко не так просто. Рынок криптовалют находится пока в стадии зарождения, поэтому возможны самые непредсказуемые ситуации. В том числе и грандиозные обвалы. Криптовалюты продолжают получать признание в мире, они уже получили статус платежного средства в Японии, на подходе — Корея, Малайзия и Индия. В Японии запустить оплату биткоином планирует Recruit Lifestyle Co, а это

260 тыс. розничных магазинов. Однако, например, из-за роста числа транзакций с биткоином значительно возросла стоимость комиссий, да и время перевода средств иногда занимает около суток, что позорно велико для современной электронной валюты. Сегодня криптосообщество находится в поисках выхода из сложившейся ситуации.

Людям, которые не являются профессионалами в этой области, все же лучше пока воздержаться от попыток заработать на криптовалютах. И на обычной бирже неопытные обыватели часто теряют все свои сбережения. А криптовалюты — еще более рискованный инструмент, без специальных знаний и опыта вероятность разориться слишком велика.

Криптовалюты сегодня ценны не столько как инструмент инвестиций, а как прообраз будущего. Биткоин стал первопроходцем, проторившим дорогу новой технологии организации финансов и экономики, независимой от государств и корпораций. Эфир уже представляет собой нечто гораздо большее — целую платформу для создания децентрализованных онлайн-сервисов на базе этой технологии. Образно говоря, биткоин открыл врата в новый мир, а новые, возможно еще только разрабатываемые программистами технологии будут осваивать, колонизировать этот новый, возможно более свободный и надежный мир.

Комментарий

Сергей РЫБАЛКА,

председатель Комитета ВР Украины по вопросам финансовой политики и банковской деятельности:

— Криптовалюты — это высокорискованные спекулятивные финансовые инструменты. В некоторых странах они частично запрещены, в некоторых — уже узаконены и даже признаны средством платежа. Сегодняшний ажиотаж и невероятный рост их популярности основан одновременно на новом витке в развитии компьютерных технологий и на все той же особенности человеческой психики — верить в чудо и на желании заработать. И, как любой финансовый пузырь, ажиотаж вокруг криптовалют спадет. Проще говоря, рано или поздно произойдет обвал. Так же лопнул пузырь на рынке акций высокотехнологичных компаний, которые к 2000 г. подорожали в десятки и сотни раз, достигнув безумных показателей. Так обвалился рынок акций и ипотеки в США и во многих других странах в 2008 г.

Но криптовалюты — уже данность. И мы в Украине должны очень хорошо поработать, чтобы обеспечить их регулирование. Чтобы, с одной стороны, люди могли легально их использовать, а с другой — чтобы защитить граждан от мошенничества. Мы создаем рабочую группу при нашем Комитете с привлечением участников рынка, государственных органов и широкого круга экспертов, чтобы подготовить качественный законопроект.