Давайте не будем забывать основную истину: у государства нет другого источника доходов, кроме денег, которые его граждане сами зарабатывают. И если государство желает тратить по-прежнему или даже больше, то оно может сделать это, только заимствовав/изъяв сбережения людей или обложив их налогом. Государственных денег не существует, есть только деньги налогоплательщиков. Таким образом, в условиях, когда экономические свободы задушены, а радикальные экономические реформы невозможны/невостребованы, сразу после прохождения основной фазы кризиса, стартовавшего из-за коронавируса, украинских налогоплательщиков неизбежно ожидает эпоха:

а) или более высоких налогов, что вероятнее всего, исходя из нынешней фискальной политики государства;

б) или невиданные меры жесткой разрушительной экономии (учим опыт Греции, Бразилии etc) и, как следствие, пауперизация значительной части населения.

В любом случае за все заплатят простые украинцы.

Ошибка налогоплательщиков заключается в том, что они ожидают хороших плодов от дерева, априори неспособного и не умеющего их приносить. Внешне новая власть действует по-старому, что убедительно доказывают так называемые законы о поддержке граждан и бизнеса в условиях пандемии (№533 от 17.03.2020 и №540 от 30.03.2020) и несколько достаточно однотипных версий изменений в госбюджет текущего года от правительства Украины. Показательный пример: в законе №533 для юридических и физических лиц были предоставлены, пожалуй, единственные финансово существенные двухмесячные льготы (на март-апрель 2020-го) по налогам на землю и недвижимость. На справедливый вал критики от местных органов власти о том, что их лишили базовых источников доходов для местных бюджетов, центральная власть (через две недели в законе №540) реагирует прогнозируемо неудачно — просто сокращает действие налоговых льгот до одного месяца, при этом не компенсируя потери местных бюджетов и оставляя, по сути, и бизнес, и местную власть один на один с кризисом. У тех забрали и этим не помогли!

Наверху решительно не понимают сразу несколько простых вещей:

— опыт вывода страны из экономических кризисов 2009-го и 2015 года неэффективен при нынешнем многослойном трабле "три в одном": нефтяная война, глубокая рецессия мировой экономики и, собственно, распространение коронавируса. Причем для Украины перечень плохих новостей указанным списком, увы, не ограничивается. Ее гражданам по-прежнему нужно воевать с государством-агрессором, платить (для тех, кто находится в формальной экономике, а их будет все меньше) высокие налоги, осуществлять пиковые выплаты по госдолгу, содержать неэффективный государственный аппарат и оплачивать, как правило, по завышенным ценам, некачественные государственные услуги;

— не время для налогов в условиях, когда ограничения несовместимы с нормальной хозяйственной деятельностью, — у людей просто отняли как минимум 1/6 часть бизнес-года. Налоги в текущем формате можно ожидать лишь от отдельных сфер экономики, например, от продуктовой группы, производства и продажи медицинских препаратов и оборудования, сверхликвидных секторов по типу подакцизной группы товаров;

— с учетом систематического опоздания государства в реагировании на кризис (очевидно, что очередной третий пакет помощи от государства не будет существенно отличаться от предшественников) главный вопрос не "как пережить?", а "как быстро восстановить экономическую жизнь?".

Признаем очевидное: для слабой национальной экономики, не только так и не успевшей оправиться от кризиса-2015, но и не смогшей даже спустя десять лет ликвидировать последствия кризиса-2009, все вышеперечисленное составляет "зловещую долину" с потенциальной основой для некролога.

Призрак экономического кладбища в состоянии развеять лишь решительный отказ от экономики надзора и регулирования, экономики грубого вмешательства государства и переход через болезненные и сверхрадикальные реформы на экономику свободы, экономику раскрытия предпринимательского потенциала каждого гражданина нашей страны.

Государство безотлагательно нужно освободить от тех функций, которые не обязательно должны быть государственными и с которыми оно плохо справляется долгие годы. Не могут и не должны быть отброшены и иные альтернативы смягчения, например, путем сложных переговоров о списании долгов или плавной контролируемой девальвации национальной валюты.

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