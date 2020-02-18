"Уряд думкою багатіє"

Инвестор не приходит в Украину, потому что Украина сознательно игнорирует его желания. Инвестор ждет верховенства права, защиты собственности, нулевой толерантности власти к коррупции, простых регуляций, стабильного законодательства и конкурентных преимуществ в регионе. Украина в ответ предлагает: приватизацию, концессии, индустриальные парки, инвестиционных нянь и поддержку малого бизнеса. Эти параллельные прямые никогда не встретятся. Вот почему так удручает очередная Экономическая стратегия правительства, призванная, между прочим, привлечь до 2024 года крышесносные 50 миллиардов долларов прямых инвестиций и ускорить темп роста нашей экономики до 7% в год.

Во-первых, все перечисленное в стратегии, за вычетом инвест-няни, — это наши стратегические приоритеты со времен Яценюка. Тут впору хотя бы задуматься, почему до сих пор ничего не получалось ни с приватизацией, ни с концессиями, ни с индустриальными парками. Может, стоит сначала разобраться с базовыми преградами, о которых и говорят наши потенциальные инвесторы? И которые мешают не только им здесь работать, но и нам создать нормальные условия для бизнеса.

Во-вторых, джентльменский набор из приватизации, концессии и инвест-няни, положа руку на сердце, вообще не стратегия. Что мы с его помощью развиваем? Какую экономику строим? Среди каких стран Украина видит себя, после того как приватизация завершится, а индустриальные парки заработают? От такого прогрессивного и молодого правительства хотелось бы услышать о шагах, приближающих Украину к шестому технологическому укладу, а не набор клише о добавленной стоимости, человеческом капитале и дерегуляции. Все перечисленное и без стратегии можно реализовать, даже внимания не акцентируя.

Наша цель не догонять развитые страны, мы уже не сможем этого сделать. Мы должны прыгнуть в их будущее, и стандартные рецепты для этого не годятся. Но премьер Гончарук, ожидающий инвестора в Украине, считает, что у отечественного финсектора два приоритета: дешевые кредиты и доступность финансовых услуг. Это он говорит о финсекторе, на 80% состоящем из банков, к которым довеском идут мертвый фондовый рынок, кучка страховых и негосударственных пенсионных фондов.

Допустим, инвестор решит прийти в Украину, господин Гончарук. Что он будет здесь делать? Он ведь привык работать в нормальных финансовых условиях, а не в украинских. Он хочет рабочую биржу, а желательно, несколько, ассортимент инвестиционных инструментов, привычную финансовую инфраструктуру, возможность свободно распоряжаться своими деньгами. Он не едет сюда за доступным дешевым кредитом, ему не нужна "стиралка" в рассрочку. Для нормального инвестора банковский кредит — это лишь один из многих способов получить деньги, а банковский депозит — один из худших способов эти деньги преумножить. И, поверьте, пока под боком есть Варшавская биржа, наши кредиты с депозитами мало кому будут интересны. Вот почему, когда премьер говорит, что хорошо понимает, что нужно делать с финсектором, накатывает отчаянье.

Конечно, судебная реформа и борьба с рейдерством — это сложно. Куда проще нагородить индустриальных парков и на откатах протянуть парочку концессий. Опять-таки капитальные расходы добавят росту ВВП. Но зачем инвестору идти в украинский индустриальный парк, если рядом есть готовые польские или словацкие? Со льготами, нормальным финсектором, здоровым правосудием, дерегуляцией и украинскими рабочими. В чем наше конкурентное преимущество? ОВГЗ под 9% годовых можно продавать и без индустриальных парков.

Простые регуляции — это тоже не про Украину, тут гланды удаляют только через задний проход. Потому что чем сложнее, тем шире поле для коррупции и давления, для откровенного вымогательства и шантажа. Со стабильностью законодательства та же беда. А ведь пообещай правительство вместо инвест-няни пятилетний мораторий на изменения налогового законодательства, и это реально оценили бы. А няня — это пугало в огороде. Плохо, что она вообще здесь нужна. Что обычного штата сотрудников недостаточно, чтобы работать на этом рынке. И в чем тут наши конкурентные преимущества? Наша дерегуляция — это вечная перспектива, а у большинства наших западных соседей — давно завершенная реформа.

Почему к нам пойдут? Ради "Центрэнерго", которое и местные брать не хотят? Или ради ОПЗ, чтобы потом возвращать огромные долги предприятия? Ради земли, которую с большей вероятностью скупят местные агрохолдинги? Ради рабочей силы, дешевизна которой с лихвой компенсируется уровнем налогообложения? Для кого правительство делало красивую, полную цифр, но лишенную смыслов презентацию? Чтобы доказать, что не ухайдокали на самом деле?

А теперь честно: объемы промышленного производства в 2019-м сократились на 8%, хуже было только в 2014-м; темп роста ВВП в четвертом квартале — до 1,5%; прямых иностранных инвестиций в прошлом году привлекли 2,5 миллиарда долларов, и главным инвестором остается Кипр, возвращающий в Украину из Украины же выведенные деньги; дефицит сводного бюджета Украины составил 84,3 миллиарда гривен и финансировался за счет продажи гособлигаций в среднем под 11% годовых в гривне; реальная зарплата (с учетом инфляции) за год выросла на 11%, при этом потребительский спрос — единственный драйвер экономического роста; четверть нашей экономики — в "тени". Мы маленькая, открытая, сырьевая экономика, которой надо очень постараться, чтобы привлечь даже 5 миллиардов долларов прямых инвестиций, не то что 50.

В конце прошлого года Александр Савченко писал в ZN.UA о том, что нужно для ускорения роста ВВП до 7% в год (https://dt.ua/zepovit/40-zrostannya-vvp-ukrayini-elementarno-334089_.html). И начал он со снижения налоговой нагрузки, а закончил созданием реальной фондовой биржи. И ставку он предлагал делать не на внешние ресурсы, а на внутренний. Но власть, как и многие из нас, пребывает в своем информационном пузыре, не слыша ни критики, ни дельных советов.

На прошлой неделе президент, еще один инвестиционный зазывала, встречался с бизнесом. Состоялся традиционный "открытый и честный" диалог. Президент заверил присутствующих, что будет лично бороться за каждого предпринимателя и каждую копейку, инвестированную в Украину. Присутствующие заверили президента, что так хорошо, как сейчас, им никогда не было: укрепление гривни — очень положительный тренд, экономика страны в руках настоящих профессионалов, которых все поддерживают, деньги привлекаются под очень выгодные проценты, сотрудничество с МВФ окрыляет, и даже отсутствие реальных инвесторов — это не проблема, а перспектива.

Бред, конечно. Укрепление гривни привело к невыполнению госбюджета и сокращению экспортной выручки. Проценты по нашим гособлигациям выгодны только тем, кто их покупает, но не государству, которое должно потом их оплатить. Текущая программа с МВФ не выполнена и заканчивается на днях, а новая будет ли вообще? А отсутствие инвестиций равно отсутствию перспектив.

Но чушь эту президенту городили очень условные бизнесмены — инвестбанкиры, бизнес-ассоциации и транснациональные корпорации. На встрече не было тех, кто сокращал производство из-за роста тарифов на электроэнергию. Тех, кто умудрился выиграть суды у налоговой, но не может добиться выполнения этих решений, тоже не позвали. Забыли и про жертв рейдеров, — они зачем нужны, у них ведь уже нет бизнеса. Не пришли на встречу айтишники, чтобы рассказать президенту, почему они регистрируют свои компании в других странах и не хотят тут платить налоги. Промышленников тоже не было. Их вообще не существует для новой власти, "кто трусы ребятам шьет" — никому не интересно.

Ни президент, ни премьер до сих пор не поняли, что привлечение инвестиций — это торговля на высококонкурентном рынке. Тут надо и про соседей знать все, и про самих себя, а не жить в альтернативной реальности и слышать только то, что нравится. Впрочем, даже в полной тишине король поймет, что он голый, когда замерзнет его зад. Так что подождем данных по наполнению госбюджета в феврале и темпов роста ВВП в первом квартале.