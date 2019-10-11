Ультиматум либертарианцам

Мировые табачные компании "Филипп Моррис Украина", "Бритиш Американ Тобакко Украина", JTI и "Империал Тобакко" грозят государству сокращением производства и возможным закрытием фабрик в Украине из-за введения фиксированной маржи для оптовых и розничных торговцев сигаретами.

И эта история важна не только потому, что введенные надбавки заплатит в итоге конечный потребитель, — для него стоимость пачки сигарет с января вырастет в среднем на 7 грн, получат которые распространители и продавцы, не имеющие никакого отношения к производству. И даже не потому, что государство без каких-либо оснований грубо вмешалось в коммерческие отношения производителей с их дистрибуторами. Она важна потому, что государство не пытается построить здоровые взаимоотношения даже с крупнейшими налогоплательщиками страны, которые ежегодно платят в госбюджет свыше 50 млрд грн налогов и обеспечивают порядка 400 млн долл. экспортной выручки. Представьте, как они будут разговаривать с плательщиками помельче.

Поправки, которые вводят торговые наценки на сигареты для дистрибуции, появились в переходных положениях законопроекта о введении единого счета для оплаты налогов. Совершенно верно, никакого отношения к регулированию подакцизной продукции этот законопроект не имел, а сама поправка предполагала внесение изменений в закон о госрегулировании подакцизных товаров. Но поправку пропустили, проект приняли. Уже с ноября производители будут обязаны продавать сигареты дистрибуторам по цене не выше 80% от максимальной розничной (МРЦ), а торговая наценка для оптовых и розничных распространителей устанавливается на уровне 7 и 13% от МРЦ, соответственно. В итоге с января 2020-го с учетом уже запланированного повышения акциза стоимость сигарет для потребителя вырастет в среднем на 40%. Причем часть дополнительно заплаченных денег не пойдет в госбюджет, а осядет в карманах посредников.

Возмущение табачных компаний понятно. Их взаимоотношения с государством никогда нельзя было назвать хорошими. Начать хотя бы с того, что, едва выполнив желание отрасли и утвердив долгосрочный план повышения акцизов на табак, предполагающий, что у производителей будет возможность подготовиться к грядущим переменам, правительство тут же начало этот план непрогнозируемо менять. Причина повышенного внимания к акцизам проста — в среднем свыше 70% от стоимости пачки сигарет идет в бюджет в виде акциза и НДС. То есть главным бенефициаром повышения акцизов на самом деле всегда было правительство. И скорее этим, а не заботой о здоровье населения объясняется стремление Украины как можно быстрее гармонизировать акцизы со странами ЕС. На самом деле пока формального обязательства об акцизной ставке в 90 евро за 1000 сигарет у нас нет, и появится оно лишь тогда, когда или если мы вступим в Евросоюз. Теперь, кроме бюджета, часть стоимости сигарет будет доставаться оптовым и розничным продавцам. И если в мире их маржа в среднем составляет 3–6%, то в Украине она будет вдвое больше. А компании, занимающиеся одновременно и оптовой, и розничной торговлей сигарет, получат все 20%.

Конечных выгодополучателей много. По данным налоговой, лицензии на торговлю табачными изделиями имеют порядка 120 компаний. Но внесли одиозную поправку в законопроект "слуги народа" Александр Дубинский и Александр Юрченко. И по информации Бизнес.Цензор, предлагая поправку, народные депутаты ссылались на некое письмо от Ассоциации "Спеціалізована торгівля", основателями которой, вы не поверите, являются компании, занимающиеся оптовыми и розничными продажами табачных изделий. Все компании связаны с Александром Сухомлыном, в прошлом министром экономики в правительстве Азарова и собственником Львовской табачной фабрики. Кстати, на ее работе внесенная поправка никак не отразится, так как эта фабрика сама себе и производитель, и дистрибутор. А еще она славится тем, что ее бренды Marvel и Compliment с пометкой Duty Free Only не только составляют 70% внутреннего нелегального рынка сигарет, но и широко представлены на контрабандных рынках ЕС.

И точно не совпадение, что, в отличие от ее конкурентов с иностранным капиталом, львовская фабрика не страдает ни от частых законодательных изменений, ни от регулярного повышения акцизов. Уже сейчас размер акциза и НДС составляют 26,4 грн, а максимальная розничная цена пачки Compliment blue, согласно данным, которые львовский производитель подает налоговой, — 24,77 грн. То есть работают буквально и себе, и бюджету в убыток. И когда на пресс-конференции представители иностранных табачных компаний говорили о том, что далеко не все участники их рынка — ответственные налогоплательщики и производители, кажется, мы понимаем, о ком конкретно шла речь. Странно, что этого не замечают в налоговой. Там есть и вся нужная для анализа информация, и возможность проверки, и даже новое прогрессивное руководство, а очевидную "зраду" до сих пор не обнаружили.

И пока Верланов сосредоточен на наборе новых и честных кадров, теневой рынок табачных изделий в Украине продолжает расти. Удивительно, но еще в 2016 г. доля нелегального рынка сигарет в Украине составляла чуть больше процента. Да, у нас уже были проблемы с контрабандой в другие страны, но внутренний рынок был образцовым. А потом что-то пошло не так: в 2017-м доля нелегального рынка выросла до 4,9%, в 2018-м — уже до 8,4, по итогам этого года имеем все шансы выйти на 10%. Основных причин две. С одной стороны, есть потребитель, ресурс которого ограничен и растет меньше, чем стоимость товара. Так называемый показатель доступности сигарет в Украине на сегодняшний день составляет 21% — именно такую часть ежедневного дохода курильщик тратит на сигареты. Конечно, это не рекорд, в Судане этот показатель составляет 32%, в Танзании — вообще 58%. Но в большинстве стран он все-таки ниже, чем в Украине: в Румынии — 18%, Турции — 12, Испании — 11, Италии — 9%. Соответственно, низкая доступность легального товара в Украине приводит к росту спроса на товар нелегальный. С другой стороны, находятся производители, которые готовы этот нелегальный товар поставлять на рынок, и не находится никого в налоговой или правоохранительных органах, кто бы попытался их остановить. Например, на украинском рынке широко представлена продукция пяти табачных компаний, а лицензии на производство табачных изделий есть у 14 предприятий. Чем заняты остальные, никто не знает.

Естественно, рост "тени" приводит к сокращению легальных поступлений в бюджет. По данным Счетной палаты, за январь—сентябрь текущего года план по поступлениям акцизного сбора от произведенных табачных изделий не выполнен на 25,6%, из-за чего госбюджет недополучил свыше 10,5 млрд грн. Но это скорее головная боль правительства и налоговой, а участников рынка больше интересует конкурентная среда, в которой им приходится работать, прогнозируемость и предсказуемость государственной политики и сохранность их инвестиций в Украину.

Конечно, из окна на Грушевского кажется маловероятным, что компании действительно пойдут на закрытие украинских заводов. Но если оценивать мировые масштабы бизнеса каждой из этих корпораций, количество офисов в других странах и производственные мощности, Украина уже не кажется таким привлекательным местом для ведения бизнеса. А главное, мировые компании — это те, на чье мнение ориентируются другие инвесторы, которых мы безуспешно пытаемся привлечь последние пять лет.

Экономические приоритеты новой власти, с одной стороны, традиционны — привлечение инвестиций и повышение темпов роста ВВП, с другой — амбициозны, так как привлечь хотят ни много ни мало 50 млрд долл., обеспечив при этом рост ВВП на 40% за пять лет. И по идее, для достижения этих планов власть должна прежде всего начать конструктивный диалог как с потенциальными инвесторами, так и с уже существующими. И раз уж партия "Слуга народа" избрала своей идеологией либертарианство, такое близкое и понятное любому предпринимателю, то диалог у "слуг либертарианства" с бизнесом должен был бы получиться. Но, видимо, нам попались какие-то бракованные либертарианцы, понимающие исключительно язык ультиматумов.