Трансформации банковского сектора и возобновление кредитования

Уходящий 2017 год остается для банковской системы Украины неоднозначным. Если сравнивать с прошлыми годами, когда наблюдались частые банкротства банков и значительный отток средств из банковской системы, нынешний год заканчивается на волне относительного спокойствия (если не считать признание неплатежеспособными таких достаточно крупных банков, как "Платинум Банк" и Диамантбанк). Количество банков сократилось с 96 в начале года до 88 сейчас, и это указывает на то, что этап банковской очистки уже закончился.

На этом фоне постепенный рост объема депозитов и кредитов (хоть и незначительный и с определенными "перебоями") может рассматриваться, как достаточно положительный фактор, свидетельствующий о том, что среди субъектов реального сектора экономики начинают появляться потенциально привлекательные заемщики. Так, кредитование корпоративного сектора в национальной валюте за 11 месяцев увеличилось на 6,6%, а населения — на 27,1%. Депозиты же населения в национальной валюте выросли на 12,5% (до 222,1 млрд грн), а в иностранной — снизились на 1,2% (до 8,44 млрд долл. США). При этом тот же Национальный банк в декабрьском "Отчете о финансовой стабильности" отмечает "положительный момент в том, что было увеличено кредитование частного отечественного бизнеса вне перечня топ-40 бизнес-групп". Хотя тут Нацбанк, усовершенствовав подходы к оценке рисков и начав в 2017 г. публиковать статистику о неработающих активах, показал чрезвычайно неприглядную картину: доля неработающих кредитов превышает 50% всех кредитов.

Рост потребительского кредитования может рассматриваться и как положительный фактор, и как рискованный. Позитив в том, что население становится более уверенным в своих будущих доходах, поэтому может позволить себе получение кредитов. Риск (хотя, принимая во внимание объемы потребительского кредитования, в краткосрочном периоде его влияние минимально) — потребительское кредитование может выступать одним из факторов стимулирования импорта, поскольку такие кредиты получают в основном для покупки бытовой техники и сопутствующих товаров, и они преимущественно краткосрочные. Долгосрочное же кредитование как домохозяйств, так и корпоративного сектора остается на незначительном уровне. В частности, по данным НБУ, в конце октября 2017 г. доля кредитов в национальной валюте, предоставленных депозитными корпорациями резидентам на срок до года, составляла 57%.

Описанная ситуация обусловливается, но не ограничивается:

— несоответствием между сроками, на которые привлекаются депозиты (в октябре 2017 г. доля депозитов резидентов, привлеченных банками на срок более двух лет, в общем объеме привлеченных средств составляла всего 0,4% в национальной валюте и 1,6% в иностранной), и потребностями в долгосрочных кредитах;

— высокими рисками кредитования. Так, доля неработающих кредитов по состоянию на 1 ноября 2017-го составляла 56,91% в корпоративном секторе и 54,68% среди кредитов, предоставленных физическим лицам (вместе с ФЛП);

— альтернативой, которой пользуются банки и которая касается возможности покупки депозитных сертификатов НБУ и вложения средств в государственные ценные бумаги, которые, по своей сути, считаются безрисковыми;

— несовершенной системой защиты прав кредиторов и "непредсказуемостью" решений судебных органов и т.п.

Другим проблемным вопросом для заемщиков в ходе получения кредитов являются довольно высокие процентные ставки по ним. Хотя средневзвешенная процентная ставка по кредитам в национальной валюте корпоративному сектору в ноябре 2017 г. составляла 15,3%, доступ к кредитам имеют не все потенциальные заемщики, поскольку процентные ставки определяются банками индивидуально по каждому заемщику.

Кроме того, на уровень процентных ставок может опосредованно влиять изменение, под давлением макроэкономических факторов, учетной ставки Национальным банком (повышалась дважды за последний квартал — с 12,5 до 14,5%). Так, поднимая учетную ставку (являющуюся самой низкой из ставок) как инструмент борьбы с инфляцией, Национальный банк вынужден повышать и ставки по депозитным сертификатам: из-за постоянно действующей линии проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт — с 10,5% летом до 12,5% сейчас. С другой стороны, он создает нездоровую конкуренцию Минфину, который, испытывая потребность в привлечении дополнительного ресурса путем выпуска ОВГЗ, вынужден также повышать ставки по своим ценным бумагам (приблизились к 16% годовых), а это дополнительные расходы из бюджета в будущем. Банки же, в свою очередь, получают дополнительную порцию безрисковых инструментов для вложения средств.

Можно выделить три глобальных аспекта, на преодолении которых сейчас должна сосредоточиваться работа:

— некоторая "отстраненность" банков от стимулирования развития экономики и их ориентированность на получение быстрых прибылей при минимальных рисках в работе (это прежде всего характеризуется ориентированностью банков на операции с депозитными сертификатами и вложением средств в государственные облигации);

— недостаточное доверие населения к банкам и пока низкий уровень доходов, не позволяющий людям увеличивать сбережения;

— отсутствие эффективного заемщика и наличие "токсичных" активов.

Поэтому вызовами в сфере кредитования в следующем году должны стать: уменьшение доли проблемных кредитов, обеспечение более качественного подхода со стороны банков к оценке потенциальных заемщиков, а также усовершенствование законодательства в этой сфере.

Работу по обновлению и усовершенствованию законодательства в этой сфере в нынешнем году нельзя назвать слишком активной. Если Национальный банк в пределах своих полномочий все же последовательно совершенствовал законодательство (это в первую очередь касается работы по подготовке нормативной базы к законам Украины "О финансовой реструктуризации" и "О потребительском кредитовании"), то со стороны Верховной Рады Украины прогресс был незначительным. До сих пор не приняты законопроекты "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно возобновления кредитования", реестр. № 6027-д, "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно создания и ведения Кредитного реестра Национального банка Украины и усовершенствования процессов управления кредитными рисками банков", реестр. № 7114-д (отправлен народными депутатами на повторное второе чтение), больше года ожидает своего рассмотрения законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно повышения эффективности процедур банкротства", реестр. № 3132-д, и т.п. Кроме того, требует законодательного урегулирования вопрос продажи (передачи) проблемных активов, что будет предусматривать формирование соответствующей законодательной базы (в последнее время со стороны должностных лиц анонсируется законопроект "О деятельности по управлению задолженностью"). Здесь также существует определенный вызов — этот документ необходимо внедрить или же даже "втиснуть" в нашу правовую среду так, чтобы он действительно заработал, а не остался на бумаге.

В сложившихся условиях большое значение приобретает надлежащее функционирование системы эффективного надзора, направленного на предупреждение возникновения потенциальных угроз. И хотя серьезная работа по этому вопросу в Украине уже ведется, все же он остается ключевым в обеспечении стабильного функционирования банковской системы.

Чрезвычайно важен вопрос определения Стратегии развития государственных банков, ведь доля государственного сектора в банковской системе в конце третьего квартала 2017 г. составляла почти 56% (по активам). Поэтому вопрос формирования Стратегии развития государственных банков как в целом, так и каждого по отдельности, сроки ее реализации, а также приватизация этих банков или вхождение в их капитал иностранных инвесторов является, с одной стороны, необходимостью, а с другой — требует комплексного подхода. Этот подход должен учитывать: 1) выявление проблем в работе государственных банков и причин, которые привели к их возникновению; 2) реформирование систем управления государственными банками, минимизацию политического влияния на их менеджмент и обеспечение их прибыльности; 3) видение роли государственных банков в реализации экономической политики правительства и развития банковской системы в целом.

Отдельного внимания требуют малые банки и стимулирование появления специализированных банков. В Украине сформированы единые подходы по регулированию и надзору за банками. При этом в мире существование и малых банков, и специализированных является нормальной практикой. И если со специализированными банками в Украине не сложилось, то малые банки существуют. Так, активы 20 крупнейших банков составляют 91% всех активов платежеспособных банков. Именно поддержка малых банков, занимающих небольшие ниши на рынке, сосредоточиваясь на обслуживании небольшого количества клиентов и работая в отдельных регионах или секторах, привлекает все большее внимание со стороны регуляторов финансовых рынков в мире. Поэтому сейчас следует проработать затронутые вопросы, в частности, закрепления на законодательном уровне особенностей создания, регулирования и надзора за малыми банками, начиная с того, какие именно банки следует считать малыми, и до рассмотрения вопроса о введении отдельных нормативов их деятельности. То же касается и специализированных банков: универсализация практической деятельности банков, нестабильность среды, в которой они работают, неразвитость других сегментов финансового рынка, как, например, фондового рынка, что ограничивало возможность появления таких банков. Решить эти проблемы могло бы внесение необходимых для стимулирования их появления изменений в законодательство, в том числе об определении отдельных показателей их деятельности.

Надлежащим ответом на вызовы 2018 г. должно быть по-настоящему эффективное сотрудничество Национального банка, правительства и Верховной Рады с целью создания достаточных предпосылок для роста экономики, повышения качества работы банков и недопущения шоков на финансовом рынке.