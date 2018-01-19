Реформа аудита: важно поставить правильный диагноз бизнесу

Нелегко объяснить сложные вещи простыми словами. А потому часто суть профессии аудитора объясняют в метафорах. Например, аудитора сравнивают с врачом — в некоторых странах аудитор, как и врач, даже приносит присягу-клятву служению обществу. Профессия общественно значимая, специалисты получают доступ к самому тайному, ставят диагнозы и рекомендуют лечение. Правда, врач не вправе разглашать диагноз никому, кроме клиента, в отличие от аудитора, который обязан высказать свое объективное мнение о финансовом положении компании всему миру. Потому что клиент врача — это сам больной, а клиент аудитора — общество, хотя его работу и оплачивает определенная компания.

С дипломатами тоже есть много общего, потому что аудиторы слушают больше, чем говорят. И от следователей немного — с целью предупреждения банкротства от аудитора требуется совершение определенных действий в случае раскрытия финансового мошенничества. То есть в метафорах можно достаточно просто объяснить людям, кто такой аудитор. Сложнее с ролью и ценностью работы аудитора. Зачем нужен аудит и как воспользоваться полученными им результатами?

История компании "Энрон" — это не просто история одной из крупнейших американских корпораций, достигшей драматических высот и распавшейся практически на протяжении одной ночи 9 декабря 2001 г., оставив тысячи людей нищими и безработными. Это также история краха одной из пяти известных в мире международных аудиторских компаний — "Артур Андерсен", партнер которой поставил свою печать под ложной финансовой отчетностью "Энрона", закрыв глаза на финансовые аферы своего клиента.

По данным НБУ, на протяжении 2014–2017 гг. в Украине были отнесены к категории неплатежеспособных

88 коммерческих банков. При этом национальные аудиторы, проверявшие финансовую отчетность таких банков, в том числе их платежеспособность и жизнеспособность, якобы не увидели ничего плохого в работе банковских учреждений и представили безупречные заключения (читай — не поставили смертельные диагнозы). В результате банкротства банков люди потеряли свои сбережения, в отличие от аудиторов, которых просто исключили из реестра аудиторов банковских учреждений. Чем такие национальные аудиторы отличаются от международной аудиторской компании "Артур Андерсен"?

Банкротство "Энрона" и дальнейший финансовый экономический спад в США привели к введению нового законодательства и ужесточению существующих правил как по финансовой отчетности, так и по деятельности аудиторов. В 2002 г. президент Джордж Буш подписал закон Сарбейнса—Оксли, которым серьезно ужесточил ответственность аудиторов и менеджмента компаний за попытку ввести в заблуждение акционеров.

Принятый ВРУ в конце 2017 г. Закон "Об аудите финансовой отчетности и аудиторской деятельности" стал справедливым ответом за обворовывание людей отдельным мошенникам-владельцам, менеджменту обанкротившихся банков и их пособникам-аудиторам.

Итак, профессия аудитора играет жизненно важную роль в обществе. Высокое качество анализа можно обеспечить только благодаря эффективному регулированию института аудита. И такое регулирование должно быть полностью независимым от аудиторской профессии. О какой-либо дерегуляции института аудита, упрощении процедур допуска к профессии и ослаблении внешнего контроля за качеством аудиторских услуг нельзя даже говорить. Ведь речь идет о благосостоянии людей. Чем больше контроля над аудиторами, чем жестче требования к профессии и качеству предоставления аудиторских услуг, тем больше доверия у людей к аудиторам и, как результат, к банковской системе Украины, рынкам капитала, бизнесу и государству в целом.

Ключевым аспектом реформы института аудита в Украине является выделение представляющих общественный интерес предприятий, а также усиление требований как к аудиторам, проверяющим такие предприятия, так и к регулятору, обязанному контролировать качество работы таких аудиторов. К таким предприятиям относятся банки, страховые компании, негосударственные пенсионные фонды и другие финансовые учреждения, предприятия — эмитенты ценных бумаг, а также крупные предприятия, среди которых львиная доля принадлежит государству.

Ключевой задачей органа общественного надзора, создаваемого новым законом, является контроль за допуском аудиторов к профессии и за качеством их работы, особенно относительно предприятий, представляющих общественный интерес. Новые требования к аудиторам, а также усиленный контроль за их деятельностью должны предупредить и исключить крах финансовой системы страны в будущем.

Итак, что будет представлять собой реформированный институт аудита? Фактически и сегодня субъекты аудиторской деятельности разделены на две категории: на имеющих право проводить обязательный аудит крупных предприятий по закону и на работающих в сегменте инициативного аудита и консалтинга.

Предприятия, представляющие общественный интерес, будут проверять исключительно те аудиторские компании, которые отвечают, по крайней мере, следующим критериям: минимум пять сертифицированных аудиторов в штате и не менее десяти человек — штатных работников, привлекаемых к выполнению задач, двое из которых имеют дополнительную профессиональную сертификацию. Абсолютно справедливые требования, не может маленькая аудиторская компания проверять крупные предприятия, в том числе банковские учреждения.

Качество работы таких аудиторских компаний будет тщательно проверять Инспекция по контролю за качеством, являющаяся частью системы общественного надзора. Можно ожидать, что в этой инспекции будут работать профессионалы с достойным уровнем оплаты труда, что сделает невозможным подкуп таких специалистов. Сами аудиторские компании будут информировать орган общественного надзора о проведенных аудитах финансовой отчетности предприятий, представляющих общественный интерес.

Кроме того, ужесточено требование к независимости аудиторов: предусмотрена обязательная ротация аудиторов, обязательное профессиональное страхование перед третьими лицами, ежегодная отчетность в форме Отчета о прозрачности, пересмотрена система наказания — введены денежные штрафные санкции за несоблюдение международных стандартов аудита. Все эти изменения призваны обеспечить прозрачность, ответственность и высокое качество деятельности аудиторов.

Аудиторская палата Украины, являющаяся на сегодняшний день регулятором рынка, станет общественной профессиональной организацией. И от того, насколько эффективно будет построена работа этой организации, будет зависеть, насколько комфортно будут чувствовать себя аудиторы, занятые инициативным аудитом и консалтингом. То есть на этом уровне профессия будет регулировать себя самостоятельно, без участия государства.

Убеждена, что мы как общество должны быть заинтересованы в этой реформе больше, чем европейцы. Да, действительно, согласно ст. 387 Соглашения об ассоциации с ЕС Украина взяла на себя обязательства привести национальное законодательство в сфере бухгалтерского учета и аудита в соответствие с требованиями европейских директив. Однако нам не хватает доверия населения к отечественным банкам, а инвесторам — к финансовой отчетности отечественных предприятий. Еще украинскому бизнесу нужны надлежащие условия для выхода на европейские рынки капитала, а национальным аудиторам — честная конкуренция на рынке. И именно эта реформа является мощным шагом в борьбе с коррупцией и мошенничеством.

Надеюсь, что уже в скором времени украинцы не будут спрашивать друг у друга, в какой банк нести деньги. Решение нужно принимать самостоятельно, взвешенно, на основе изучения финансового положения банковского учреждения, в том числе аудиторского заключения, размещенного на сайте банка. А заключениям аудиторов люди будут доверять. Не надо быть бухгалтером по образованию, чтобы понять информацию, раскрываемую аудитором в заключении: диагноз аудитора будет понятен каждому.

В конце концов, в развитых странах аудиторская деятельность не является бизнесом. Осознавая свою высокую ответственность, аудиторы приносят присягу верно служить интересам народа и государства.