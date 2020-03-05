Интерес власти — не допустить падения бюджетных поступлений.

Скрытый страх власти — простое снижение налоговой нагрузки на труд не обеспечит достаточной легализации зарплат и приведет к бюджетному дефициту.

Интерес бизнеса/работодателей — заплатить меньше налогов, сэкономить и получить возможность нанять лучший персонал за большую зарплату.

Интерес работников — получить большую зарплату за счет меньших налогов.

Промежуточный итог — 1 миллион граждан облагают налогами свои доходы как частные предприниматели, то есть по низкой ставке.

Проблема — значительный (в разы) разрыв в налогообложении зарплат и предпринимательских доходов.

Реакция власти — проверки соблюдения трудовых отношений.

Ключевой вопрос: что с этим делать дальше?..

Снижение налогообложения зарплат является достаточно объективной потребностью для легализации украинского бизнеса. Напомним, что современная триада — 18% налога на доходы физических лиц (НДФЛ) внутри плюс 22% единого социального взноса (ЕСВ) и 1,5% военного сбора (ВС) сверху — дает совокупную нагрузку на уровне 50% (если прибавляем налоги к чистой зарплате) или 33% (если вычисляем сумму на руки из совокупных расходов).

Желательный ориентир — снижение налоговой нагрузки на труд до 20–25% — порождает два вопроса:

1. Какие инструменты для снижения нагрузки целесообразно использовать — ставку, базу, объединение нескольких налогов в один и прочие?

2. Какие компенсаторы бюджетных потерь возможны в данной ситуации?

По первому вопросу нужно отметить следующее. Достаточно привлекательна идея образования некоего единого сбора, который бы объединил упомянутые три (если ВС не упразднят вовсе в связи с окончанием войны). Правда, следует понимать, что объекты и базы для НДФЛ/ВС, с одной стороны, и ЕСВ — с другой, достаточно сильно разнятся. Например, дивиденды облагаются НДФЛ, но не облагаются ЕСВ. То же относится к роялти, арендной плате или доходам от продажи инвестиционных активов и прочего имущества.

Таким образом, механическое объединение налогов/обязательных платежей, один из которых обслуживает все доходы, а другой — просто труд, хоть и не невозможно, но затруднительно. С точки зрения юридической техники, такое объединение потребует, наверное, сосуществования нескольких баз/ставок для такого единого налога, а также решения вопроса, в какой из бюджетов поступает та или иная порция платежей.

Далее, если рассматривать менее радикальные варианты, когда на первых порах НДФЛ/ВС и ЕСВ сосуществуют, мы видим возможности, кроме уменьшения ставок, использовать следующие инструменты, которые по сути приведут к снижению налоговой нагрузки:

— для НДФЛ/ВС — увеличение налоговой социальной льготы до 2–4 минимальных заработных плат, что позволит снизить налоговую нагрузку и вывести из "тени" низкие заработные платы;

— для ЕСВ — снижение максимального порога для взимания ЕСВ с дохода до 4–5 минимальных заработных плат, что позволит уменьшить налоговую нагрузку и вывести из "тени" средне-высокие заработные платы.

Если перейти к вопросу о компенсаторах, то к их числу традиционно относят:

— детенизацию, снижение доли выплат в "конвертах", которые сократятся в силу снижения нагрузки на фоне возросших рисков их обнаружения;

— увеличение налогов на недвижимость;

— повышение налоговой нагрузки на несколько процентов на частных предпринимателей — плательщиков единого налога. Собственно, разрыв между налоговой нагрузкой на субъекты предпринимательской деятельности (СПД) и налоговой нагрузкой на труд составляет одну из причин активности контролирующих органов, направленной на переквалификацию сервисов СПД в трудовые отношения.

Отношение к повышению налоговых ставок у СПД, наверное, неоднородное, хотя мы часто слышим отзывы, что, дескать, готовы. IT-шники вообще разработали законопроект для 5-й группы единого налога (ЕН), где повышают себе ставки ЕН, а заодно и базу для минимального ЕСВ, лишь бы их не беспокоили трудовыми проверками, тем более что, судя по характеру отношений с программистами, данная отрасль объективно вырастает из совдеповских трудовых штанишек.

Мы понимаем, что традиционно наши политики чувствуют неуверенность ввиду перспективы увеличения ставки единого налога для 1 миллиона частных предпринимателей, с учетом того, что они представлены разными индустриями и находятся в разных условиях. Отсюда, собственно, растут инициативы типа 5-й группы ЕН, — разбирайтесь с остальными как хотите, а самым сознательным плательщикам позвольте платить больше.

Что еще можно придумать/внедрить, позволив части налогоплательщиков двинуться к более низким налоговым ставкам? Мы можем обратить внимание на общую систему налогообложения, а также на налогообложение самозанятых лиц, которые сейчас почти не используются на практике по причине неадекватно высокой налоговой отдачи.

А именно — для общей системы налогообложения можно реанимировать модель условных (то есть не требующих подтверждения первичными документами) расходов (скажем, 90–80–70% от доходов) для определенных видов предпринимательской деятельности, что на фоне высоких ставок НДФЛ и ЕСВ будет приводить к пониженной базе налогообложения и, как следствие, к снижению налоговой нагрузки. Такая система была предусмотрена в декрете о подоходном налоге с граждан еще в 90-х годах прошлого столетия.

Что касается самозанятых лиц — "независимых профессионалов" (оценщиков, архитекторов и прочих подрядчиков, представителей "свободных профессий" вплоть до парикмахеров, которые поставлены на учет в налоговой службе, но не зарегистрированы как СПД), то они сейчас являются очень малопопулярной сущностью для украинского налогообложения. Наверное, единственный удачный пример налоговой отдачи представляют нотариусы, которые не могут заниматься предпринимательством в силу регуляторных ограничений, однако нотариальная система сама по себе содержит жесткие пороги для входа, а также для ряда сервисов — требования к минимальной (!) доходности. Поэтому здесь все выстроено таким образом, что заработать можно много, и если хочешь оставаться в системе, приходится терпеть высокие налоги.

Как можно оживить модель налогообложения "независимых профессионалов"? Снизить налоговые ставки для данных лиц, например, установить половинную ставку НДФЛ, плюс военный сбор, плюс минимальный ЕСВ. Итоговая налоговая нагрузка может составить в районе плюс-минус 11,5%, что вполне устроит ряд индустрий.

Хочется верить, что радикальное снижение вредной нагрузки на фонд оплаты труда будет реализовано хотя бы с 2021 года. А у нового Кабмина и парламента хватит политической воли и понимания крайней необходимости делать налоговую систему более привлекательной, чем у соседей, чтобы наконец достичь быстрого экономического роста. Ведь без него нам никак…