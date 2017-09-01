Раз блокировали, два блокировали!

На исходе второй месяц полноценной работы системы блокировки налоговых накладных, и можно подвести предварительные итоги инициативы Минфина, которая была весьма неоднозначно воспринята бизнесом. Система автоматической блокировки в тестовом режиме заработала со второго квартала — накладные регистрировались, но плательщики получали уведомления о том, что они классифицируются системой как рисковые. Тем не менее полноценный запуск блокировки у многих вызвал негодование, волна которого прокатилась по СМИ.

По стечению обстоятельств, незадолго до запуска системы бизнес был дезориентирован вирусной атакой, многие компании столкнулись с потерей значительных объемов первичной документации и невозможностью зарегистрировать налоговые накладные. Естественно, когда с трудом зарегистрированные документы начали блокироваться системой, лояльных к правительственным инициативам бизнесменов не нашлось. Тем более что в массе своей плательщики не понимали самой необходимости автоматической блокировки, ведь введенная не так давно система электронного администрирования (СЭА), доставившая предпринимателям тоже немало хлопот, должна была остановить все злоупотребления с НДС.

Действительно, как и предполагали многие эксперты, СЭА не смогла перекрыть все незаконные схемы, связанные с налогом на добавленную стоимость. Казалось бы, безукоризненный алгоритм, предполагающий, что любой налоговый кредит в системе уже обеспечен деньгами, подвел. Оказалось, что торговать фиктивным кредитом можно и в СЭА. Для "скрутчиков", или торговцев "импортным НДС", электронное администрирование не стало непреодолимым препятствием. Естественно, правительство столкнулось с парадоксальными последствиями этих злоупотреблений — НДС финансово обеспечен, причем реальными деньгами, а средств на его автоматическое возмещение недостаточно. Цель системы блокировки налоговых накладных — убрать из СЭА тот самый фиктивный налоговый кредит и не допустить его повторного там появления. Цель благая, тем более что от ее реализации зависит долгожданная автоматическая система возмещения НДС. Та, которая в течение 30 дней, всем без исключения и в порядке очереди.

Увы, запустить систему автоматической блокировки без сучка, без задоринки не удалось. Многочисленные консультации с бизнесом, межведомственные совещания, рабочие группы, тестовый режим не помогли. Система со старта вызвала шквал критики и претензий к Минфину как непосредственному идеологу изменений. И критика небезосновательна хотя бы потому, что любое решение, которое принимает комиссия фискальной службы, — это огромный коррупционный риск. Ведь реформу самой налоговой себе в актив Минфин пока записать не может, а значит, там все еще работают "проверенные" кадры, с которыми всегда можно "договориться". Определенным предохранителем от коррупции на сегодняшний день является невыполнимый объем работ, с которым столкнулись сотрудники ГФС после начала блокировок. В первые дни количество заблокированных накладных пугало, как и темпы работы налоговой, обязанной в течение пяти дней принять решение либо о разблокировке, либо об отказе в регистрации. В действительности даже сейчас объемы работ у фискальной службы впечатляющие, и их проверки в итоге рискуют превратиться в профанацию.

По данным ГФСУ, которые есть в распоряжении ZN.UA, с 1 июля 2017-го свыше 175,7 тыс. плательщиков зарегистрировали в системе 36,3 млн налоговых накладных и корректировок на сумму более 200 млрд грн. И процент тех, кто ощутил на себе неудобства механизма блокировки, действительно невелик. В первый месяц работы системы было заблокировано 109 тыс. накладных (0,3% от общего числа), зарегистрированных сравнительно небольшим количеством плательщиков — 3% от общей численности регистрировавших.

И с одной стороны, 3% — это правда немного, но с другой — это свыше 5 тыс. компаний и минимум столько же их контрагентов, которые из-за блокировки лишились налогового кредита. Динамика августа изменилась несущественно — на 28 августа 2017 г. было заблокировано 80,2 тыс. накладных (0,2% от общего числа зарегистрированных). Причем, если количество накладных и корректировок уменьшилось, то количество пострадавших плательщиков выросло до 5,8 тыс. То есть за месяц работы система и ее требования не стали понятнее плательщику. И списать блокировки накладных честно работающих фирм только на их неготовность работать в новых условиях не получается. Пока в системе ежемесячно блокируется порядка 1,37 млрд грн (в июле — 1,35 млрд, августе — 1,42 млрд). Причем, по версии ГФСУ, миллиард из этой суммы — фиктивный. Что, кстати, неочевидно, если посмотреть на статистику разблокировок.

На конец августа уже по результатам рассмотрения комиссии было разблокировано почти 55 тыс. НН/РК на сумму свыше 1,15 млрд грн. А вот отказали после разбирательства меньшему числу плательщиков, заблокировав 879 млн грн по

23,3 тыс. НН/РК. Несовпадение этих данных с суммами, заблокированными системой, объясняется как высокой загрузкой сотрудников ГФСУ, так и тем, что само пятидневное разбирательство начинается лишь с момента подачи дополнительной документации плательщиком, а он ее может и не подать. На сегодняшний день полторы тысячи компаний, налоговые накладные которых были заблокированы системой, документы ГФС так и не предоставили. Впрочем, это лишь несущественно облегчило задачи комиссии по разблокировке.

Как видно, количество положительных решений комиссии больше, чем отказов в разблокировке. Конечно, коррупционную составляющую отметать нельзя, но, учитывая загрузку фискалов, все-таки более вероятен вывод о том, что сама система создает ненужную нагрузку на добросовестных плательщиков. Чем, к слову, успешно пользуются те, кому выгодно автоматическую блокировку отменить, то есть "скрутчики". Массовые призывы, митинги и петиции возмущенного бизнеса, призывающие отказаться от автоматической блокировки, звучат перманентно. Часто из уст владельцев фирм с весьма неоднозначным бэкграундом судебных разбирательств и претензий правоохранителей. Что лишний раз доказывает, что отказываться от дополнительного способа контроля налогоплательщиков — пока непозволительная для Украины роскошь.

Если взглянуть на показатели автоматического возмещения НДС, того, которое невозможно при наличии "схемных" кредитов в системе, положительная динамика будет очевидной. В июне 2017-го было заявлено к возмещению 10,9 млрд грн и на начало августа выплачено 9,5 млрд, или 87% от заявленной суммы. В прошлом году в этом месяце картина была иной — из заявленных к возмещению 8,7 млрд грн выплатили к началу августа только 3,3 млрд (38%). Картину подтверждает и июльская статистика. В прошлом году из подлежащих возмещению 6,4 млрд грн на конец августа выплатили лишь 0,4% — 24,6 млн. В июле этого года из заявленных 8,8 млрд грн на конец августа выплачено 8,3 млрд, или 94%. То есть худо-бедно, но система работает.

Что, впрочем, не означает, что она не требует улучшения. Минфин предлагает систему оптимизировать, введя автоматическую регистрацию накладной, если комиссия ГФС в течение пяти дней после подачи документов не приняла другое решение. Это будет мотивировать комиссию, численность сотрудников которой также предлагают увеличить, чтобы повысить как скорость рассмотрения, так и эффективность анализа. Но процесс внесения этих изменений небыстрый, речь идет о поправках в закон, то есть документ будет обсуждаться правительством, потом парламентом, а сроки его принятия никто не возьмется прогнозировать, как и судьбу поправки об автоматической регистрации НН по истечении пятидневного срока. Это решение неоднократно предлагалось на многочисленных рабочих группах, и именно депутатский корпус, который последним будет работать с предложениями Минфина, был против данной практики. И пока будут продолжаться прения между комитетом и министерством, налогоплательщикам придется мириться с неудобствами действующей системы блокировки налоговых накладных.