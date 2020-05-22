Работать больше, зарабатывать меньше, тратить совсем чуть-чуть

Если проанализировать "предгрозовой" апрельский Инфляционный отчет НБУ, можно сделать ряд интересных выводов. Очевидно, что экономика начала проседать, а бизнес-активность — снижаться еще до карантина. Равно как и доходы населения. Однако коронакризис к моменту публикации отчета уже дал понять, что не будут прежними ни экономика всего мира, ни экономика Украины, и ситуация продолжит ухудшаться. Тем не менее в НБУ уверены, что ситуация остается стабильной. Что ж, разбираемся, так ли это на самом деле.

Главная мысль отчета НБУ: сейчас (по итогам первого квартала) инфляционная ситуация еще более-менее нормальная, но что будет дальше, сказать сложно. А вот сейчас все слава Богу. Благо, инфляция в марте-апреле 2020-го была ниже, чем ожидалось, несмотря на временный рост цен в первые недели карантинных мероприятий.

Главные цифры таковы: в первом квартале 2020-го рост потребительских цен в годовом измерении замедлился до 2,3%. Потребительская инфляция оказалась ниже целевого диапазона, а также ниже прогноза, представленного в предыдущем, январском, отчете. Базовая инфляция также замедлилась (до 3,1% год к году), что означало одно: фундаментальное инфляционное давление ослабло. В числе факторов, которые этому способствовали, — удешевление энергоносителей на мировых рынках (пожалуй, главный фактор, говоря конкретнее, — подешевевший в Европе газ), а также остаточные эффекты прошлогоднего укрепления гривни, рост предложения продуктов питания.

Эти факторы оказались более весомыми, чем противоположные им — давление на цены со стороны мартовского ослабления гривни и всплеск ажиотажного спроса на ряд товаров и продуктов в первые дни карантинных мероприятий. Благодаря тому, что повышенный спрос на товары первой необходимости достаточно быстро иссяк, инфляция в апреле также смогла остаться низкой — менее 3% год к году.

Как считают в Нацбанке, это принятые ими меры позволили стабилизировать ситуацию на валютном рынке и несколько укрепить курс гривни по сравнению с мартом. НБУ получил возможность восстановить покупку избытка валюты на рынке для пополнения международных резервов.

Однако вот что интересно. Эксперты Нацбанка констатировали, что экономика Украины начала проседать еще до начала коронакризиса. После устойчивого роста в 2019 году к началу 2020-го экономическая активность в Украине снизилась. За первый квартал этого года реальный ВВП уменьшился на 0,5% год к году. Основными факторами снижения эксперты НБУ считают уменьшение инвестиционного и внешнего спроса, а также ожидаемое сокращение объемов транзита газа.

Влияние коронакризиса (и международной ситуации, и карантина в самой Украине) на рынок труда и на доходы населения в апреле уже стало очевидным и выраженно негативным. Однако в Нацбанке, кажется, очень не хотели констатировать размер негативных последствий для всей экономики и для потребителей. Как минимум потому, что это заставило бы ведомство пересмотреть в нынешнем году всю свою монетарную политику.

Итак, что мы видим в апрельском отчете? Введение с середины марта карантина с фактическим запретом отдельных видов деятельности сказалось преимущественно на секторах услуг (в частности на индустриях туризма и развлечений), торговле и транспорте. То есть на тех сегментах, где преобладает малый и средний бизнес. По оценкам НБУ, прямой вклад в изменение реального ВВП составил -0,4%, умеренно негативно повлияв на показатели занятости и доходов населения в первом квартале.

Немного похоже на прятанье головы в песок: указывать расклад на начало карантина при том, что уже в середине апреля представители малого бизнеса криком кричали о том, что они жили с выручки, и теперь им нечем кормить свои семьи.

Что же касается крупного бизнеса, то тут НБУ резонно указывает на то, что внешний спрос сдерживался резким снижением экономической активности в мире на фоне распространения COVID-19. (Напомним, что крупный бизнес в Украине или сам непосредственно занимается экспортом, или обслуживает экспортные отрасли.) Несмотря на это, в первом квартале текущий счет был сведен с профицитом, так как распространение коронавируса в самом начале года еще не успело особо повлиять на экспорт украинских товаров. Зато снижение мировых цен на энергоносители (читай — цен на газ в Европе) привело к снижению импорта товаров и услуг.

Правда, уже в марте сформировался отток капитала из Украины, преимущественно из-за всплеска внутреннего спроса на иностранную валюту. Как следствие, международные резервы по состоянию на конец марта вернулись на уровень конца 2019-го — это 24,9 млрд долл. США, или 4,5 месяца будущего импорта.

Более трезво (как существенное) в НБУ оценили влияние карантина на рынок рабочей силы. Очень многие украинские компании перешли на дистанционный режим работы и думали не о росте, а о сохранении численности персонала. Но продолжительность карантина (в том числе ожидаемая) росла вместе с неопределенностью и ухудшением экономических ожиданий. Поэтому во втором квартале эксперты НБУ ожидают резкий рост уровня безработицы.

Стоит отметить, что падение реальных доходов населения окажется (собственно, уже оказалось) куда более значительным, чем формальное снижение занятости. Украинские предприятия, согласно опросам НБУ, в рамках своих стратегий работы с персоналом шли на сокращение количества дней работы в неделю, предоставление частично оплачиваемых и неоплачиваемых отпусков, освобождение части персонала.

Зато число вакансий за период карантина резко снизилось, что свидетельствовало о корректировке предприятиями прежде всего планов по набору новых работников. По данным кадровых агентств, количество новых вакансий за первые пять недель карантина уменьшилось вдвое. Более того, имеющиеся новые вакансии, по мнению HR-компаний, могут отражать отложенный поиск кандидатов — на период после завершения карантина.

Больше всего число новых вакансий снизилось в секторах, которые сильнее пострадали от введения карантина: в сфере услуг, розничной торговли. Однако на фоне общего ухудшения экономической ситуации и роста неопределенности спрос на рабочую силу уменьшился и в других секторах. В меньшей мере количество вакансий снизилось, например, в IТ-индустрии, наиболее приспособленной к работе в дистанционном режиме (доля дистанционно работающих в этой сфере выросла с 10 до 90%), и в сельском хозяйстве из-за традиционного повышения спроса на рабочую силу в период посевной.

Еще один важный момент, признанный НБУ: карантин сильнее всего сказался на неформально занятых работниках, а в 2019 году уровень неформальной занятости в Украине составлял 21%. В частности, эксперты Нацбанка ссылаются на результаты опроса Info Sapiens, проведенного в конце марта, согласно которому 44% респондентов не получили полностью или частично заработную плату за март.

Рост пенсий в начале квартала оставался высоким (17% год к году), хотя в марте замедлился. Рост реальных располагаемых доходов в первом квартале оставался высоким. Но, опять же, это было лишь преддверие нынешнего коронакризиса.

Теперь в НБУ полагают, что во втором квартале меньшие доходы от оплаты труда будут частично компенсированы увеличением социальных пособий. Но в любом случае доходы уменьшатся за счет как более медленного роста средней заработной платы (многие компании вообще урезали зарплаты), так и снижения количества занятых. Однако запланированное расширение программ социальной защиты, возможно, позволит смягчить негативные последствия кризиса.

По оценке НБУ, во втором квартале уровень безработицы в Украине вырастет до 11,5%. Такая оценка основывается на прогнозе по спаду реального ВВП в апреле—июне, а также на результатах социологических опросов о количестве людей, ранее работавших, но потерявших работу в результате введения карантина. Учтена и коррекция рынка за счет расширения штата на предприятиях, которые столкнулись с повышенным спросом на свои товары и услуги.

В своем отчете НБУ, конечно, упоминает пересмотр государственного бюджета Украины в 2020 году, — речь идет о принятых в начале апреля изменениях в закон о государственном бюджете, которые предусматривают существенный рост дефицита — с 2,1% до 7,5% ВВП. При этом доходы бюджета уменьшены на 11%, расходы увеличены на 7%. Все из-за пандемии COVID-19.

Однако в НБУ пока уверены, что и такое существенное увеличение дефицита не создаст угроз макрофинансовой стабильности. А если в дальнейшем вернуться к взвешенной фискальной политике, то нынешний дефицит даже поспособствует поддержке экономики.

Конечно, с тем, что сейчас дефицит бюджета поддержит экономику, никто не спорит. С другой стороны, и сам НБУ признает, что дефицит порождает ряд рисков для выполнения бюджета прежде всего из-за возможного отклонения макропоказателей от прогнозируемых, в том числе потребительской инфляции, и в части финансирования дефицита бюджета в случае отсрочки сотрудничества с МВФ.

В числе других рисков — то, что, по оценке НБУ, потери доходов могут оказаться более значительными. Компенсатором серьезных налоговых потерь, как считают в Нацбанке, станут более значительные перечисления части чистой прибыли и дивидендов государственными предприятиями.

Одновременно в НБУ констатировали увеличение к концу первого квартала государственного и гарантированного государством долга как следствие всплеска девальвационного давления в марте.

Расширение дефицита госбюджета профинансировано за счет долговых источников, преимущественно номинированных в иностранной валюте. Брать в долг пришлось примерно поровну на внешнем и внутреннем рынках. При этом правительство имеющиеся ресурсы (кроме финансирования дефицита) направляло на выплаты по текущим долговым обязательствами, а также накапливало валюту для будущих выплат. Благодаря своевременным выплатам, прирост государственного и гарантированного государством долга был незначительным.

По мнению экспертов Нацбанка, введение карантина в ответ на распространение COVID-19 уже привело к стремительному снижению экономической активности в мире. И даже возобновление роста в дальнейшем не полностью компенсирует потери текущего года. Однако те же эксперты считают, что на финансовую систему Украины все это не окажет слишком сильного влияния.

В НБУ прогнозируют, что в 2020 году инфляция останется в целевом диапазоне (5%), даже вопреки принимаемым в последние два месяца (и еще предстоящим) монетарным и фискальным мерам по поддержке экономики. Рост цен, как считают в Нацбанке, умеренно ускорится в последующие месяцы и на конец года составит 6%.

Баланс государственных финансов, полагают в НБУ, будет сохранен, поскольку затяжное падение потребительского спроса получится компенсировать мерами фискальной и монетарной политики, направленными на поддержание бизнеса и населения. К тому же тот факт, что падение потребительского спроса будет затяжным, станет помехой росту инфляции в текущем году. Одновременно сдержать инфляцию поможет долгосрочное снижение мировых цен на энергоносители, — оно положительно (в смысле, в сторону удешевления) сказывается на стоимости топлива на внутреннем рынке.

По прогнозу Нацбанка, потребительская инфляция вернется в границы прогноза уже во втором квартале следующего года, где и будет оставаться в дальнейшем. Что же касается украинской экономики в целом, то из-за пандемии и глобального кризиса она сократится в 2020 году на 5%, но возобновит рост на уровне около 4% в последующие годы.

Непосредственно карантинные мероприятия на украинскую экономику будут воздействовать недолго, но очень интенсивно, это проявится в мощном сокращении внешнего спроса, уменьшении деловой активности, потребления и занятости населения. По оценкам НБУ, влияние этих факторов на экономику будет ощутимым весь второй квартал нынешнего года. Однако затем отмена карантина повлечет за собой достаточно быстрое восстановление украинской экономики во втором полугодии 2020-го.

Этому, как полагают в НБУ, будет способствовать мягкая фискальная и монетарная политика, а также увеличение правительством бюджетных расходов на преодоление кризиса и меры НБУ по поддержке заемщиков и кредитования бизнеса.