Периферийщики

С одной стороны, состояние платежного баланса Украины свидетельствует об углублении международной интеграции нашей страны и преодолении острых последствий кризиса 2014–2016 годов. С другой — этот же платежный баланс имеет все признаки, присущие странам периферийного капитализма с превалирующим сырьевым экспортом, массовой трудовой миграцией, оттоком капитала, зависимостью от импорта технологий и высоким уровнем долгов.

Дефицит торгового баланса за 11 месяцев 2019 года достиг почти 11 миллиардов долларов. В структуре экспорта доля сырьевых товаров продолжала расти: удельный вес продовольственных товаров и сырья для их производства, минеральных продуктов, черных и цветных металлов увеличился до 80%. То есть Украина уже прочно закрепилась в роли мирового поставщика сырья. Ценовая конкурентоспособность национальных производителей в 2019 году резко ухудшилась из-за стремительного повышения номинального и реального обменного курса. Украина за 11 месяцев 2019-го по темпам ревальвации национальной валюты заняла второе место в мире после Ирана. С учетом медленного роста производительности труда в Украине, дефицитного текущего счета и высокого уровня внешнего долга ревальвация национальной валюты с годовым темпом в более чем 26% выглядит аномально. При этом избыточное предложение валюты, возникшее вследствие масштабного притока иностранного капитала на рынок ОВГЗ, Национальный банк Украины только частично выкупал в международные резервы.

Весомыми факторами удержания дефицита текущего счета на умеренном уровне (2,5% ВВП за 11 месяцев 2019 года) выступали жесткая монетарная политика НБУ и жесткая фискальная политика правительства. Они же сдерживали внутренний спрос и не обеспечивали надлежащих стимулов для развития внутреннего производства в Украине. С другой стороны, ограничительная макроэкономическая политика тормозила экспансию импорта на внутреннем рынке и позволяла сохранить макрофинансовую стабильность в стране при минимальных объемах внешнего официального финансирования.

Поступление прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Украину остается довольно скромным: 2,6 миллиарда долларов США за 11 месяцев 2019 года. Такое состояние дел является отражением как неблагоприятного бизнес-климата в стране, так и влияния геополитических факторов и продолжения военных действий на ее Востоке. А между тем при других условиях ПИИ могли бы стать мощным рычагом подъема экономики Украины, наращивания экспорта товаров, повышения производительности труда и конкурентоспособности производства.

В Украине объем накопленных ПИИ составляет всего 33,4% годового ВВП, тогда как в постсоциалистических странах средний уровень достигает 51,3% (см. рис.).

При этом доминирующими тенденциями трансграничного движения капиталов были:

— привлечение значительных объемов долгового капитала в сектора государственного управления и нефинансовых корпораций, характеризовавшегося высокими валютными рисками и рисками рефинансирования существующих долгов;

— слабое поступление прямых иностранных инвестиций и портфельных инвестиций в реальный сектор, что усугубляло остроту проблем денежного "голода" и дефицита инвестиционных ресурсов;

— существенное накопление внешних активов резидентами Украины после либерализации системы валютного регулирования в феврале 2019 года.

Хрупкий инвестиционный процесс в Украине и умеренные объемы прямого иностранного инвестирования оказывают негативное влияние на уровень производительности труда (которая, по данным Всемирного банка, составляет около 10% средней производительности в странах ЕС), темпы создания рабочих мест в частном секторе и объемы ВВП.

Новой тенденцией в сфере трансграничного движения капиталов в 2019 году стало наращивание внешних активов по статье "другие инвестиции". Их сумма достигла 6,5 миллиарда долларов в январе—ноябре 2019-го (2,1 миллиарда долларов в предыдущем году). Весомыми компонентами прироста внешних активов резидентов Украины стали:

— вложения в иностранную валюту вне банков со стороны домохозяйств и нефинансовых корпораций — 3,2 миллиарда долларов;

— вложения банков-резидентов Украины в иностранную валюту и депозиты в учреждениях-нерезидентах — 3,1 миллиарда долларов;

— инвестиции банков-резидентов в долговые ценные бумаги нерезидентов — 0,5 миллиарда долларов.

Такие показатели свидетельствуют: либерализация движения капитала, начавшаяся со вступлением в силу Закона "О валюте и валютных операциях", в результате увеличила отток капитала резидентов более чем втрое. Сейчас отток средств компенсируется притоком долгового капитала нерезидентов. Однако в случае шоков текущего или финансового счета платежного баланса хронический отток отечественного капитала если не запустит цепную реакцию кризиса, то сделает его ход более продолжительным и разрушительным.

В целом незначительные объемы прямых иностранных инвестиций, заметный отток национального капитала и высокая долговая зависимость экономики указывают на высокую вероятность возникновения стрессовых ситуаций под влиянием негативных событий.

Уменьшение относительных показателей внешнего долга и сокращение дефицита текущего счета платежного баланса в 2019 году продемонстрировали незначительное усиление внешней устойчивости экономики. Однако по большинству стандартных индикаторов внешней устойчивости вероятность возникновения кризисных событий в Украине все еще оценивалась как достаточно высокая. В частности, по семи из десяти индикаторов внешней устойчивости степень рискованности значительна (см. табл.).

Базовые показатели адекватности международных резервов Украины оставались на неудовлетворительном уровне. Соотношение международных резервов и краткосрочного внешнего долга уменьшилось с 45,5 до 43,8% (с января до октября 2019-го) при предельно допустимом уровне в 100%. Фактический объем международных резервов Украины находился на уровне 73,3% композитного критерия МВФ, отставая на 26,7% от норматива.

Наряду с низкой международной ликвидностью страны весомой составляющей внешней финансовой уязвимости Украины являются высокие потребности в иностранном финансировании. По оценкам рейтингового агентства Fitch, потребности Украины во внешнем финансировании (на покрытие дефицита текущего счета и погашение внешнего долга) оцениваются на уровне около 70% международных резервов в 2019 году и 90% резервов — в 2020-м.

В относительном измерении внешний долг всех секторов экономики по состоянию на 30 сентября 2019 года составлял 77,1% ВВП, что существенно превышает принятые в мире предельные значения. Суммарные платежи правительства и НБУ в счет погашения и обслуживания внешнего государственного долга в 2020 году оцениваются на уровне около 8,9 миллиарда долларов, и это без учета валютных ОВГЗ.

С одной стороны, высокий уровень внешнего долга и хронические проблемы с его обслуживанием — последствия недоразвитости внутреннего финансового рынка и низкой конкурентоспособности украинской экономики. Ведь специализация на производстве продукции, которой присущи слабая динамика спроса и хронически избыточное предложение на мировых рынках, собственно, является одним из факторов перманентного дефицита финансовых ресурсов и высокой долговой зависимости государства. С другой стороны, именно наличие высокой долговой нагрузки стало причиной медленных темпов экономического роста в Украине.

В 2019-м, после некоторой стабилизации в 2017–2018 годах, снова усилился тренд на деиндустриализацию страны. В ноябре 2019-го объемы промышленного производства уменьшились на 7,5% относительно ноября предыдущего года. Основными причинами таких процессов были: недоступность долгосрочного заемного финансирования для инвестиционных проектов в промышленности, низкое качество производственной инфраструктуры и транспортных услуг для предприятий, упадок сферы исследований и разработок в Украине, масштабная трудовая миграция и ухудшение качества человеческого капитала, плохой инвестиционный климат и низкая привлекательность Украины для международных стратегических инвесторов. То есть причины нашей чрезмерной долговой зависимости и ее последствия одинаковы. И выбраться из этого замкнутого круга периферийной экономики — едва ли не главный государственный приоритет.

Дополнительные угрозы в 2020 году связаны с рисками повышения процентных ставок ведущими центральными банками и возможностью оттока потоков капитала с формирующихся рынков. Для противодействия таким шокам и уменьшения степени внешней финансовой уязвимости Украины Национальный банк должен проводить политику постепенного наращивания валовых международных резервов до уровня 29–30 миллиардов долларов, а Министерство финансов — политику постепенного погашения внешнего государственного долга. Снижение внешнедолговой нагрузки повысит степень платежеспособности заемщиков и инвестиционную привлекательность экономики, а накопление достаточного объема официальных валютных резервов уменьшит вероятность валютных и долговых кризисов при возникновении шоковых ситуаций.

В среднесрочной перспективе создание прочных основ внешнеэкономической устойчивости и поступательный процесс экономического развития страны требуют от государства активного привлечения стратегических инвесторов в создание новых предприятий (greenfield investments), включения Украины в глобальные цепочки создания стоимости и увеличения экспорта продукции с высоким содержанием добавленной стоимости. А решение этих задач невозможно без радикального улучшения инвестиционного климата в стране, проведения действенных институциональных реформ, а также внедрения государством активной технологической и инновационной политики.