Оптимистичные МСП в ожидании дерегуляции и предсказуемости

Малый и средний бизнес является двигателем экономических изменений в современном мире. Малые фирмы чувствительны к среде. Они одновременно и уязвимы к слишком значительному регулированию, что делает их менее конкурентными в среде с высоким регуляторным давлением, и чувствительны к изменениям экономической конъюнктуры, что позволяет им находиться на острие прогресса.

В Украине подавляющее большинство компаний малые или средние, из 306,4 тыс. предприятий только 383 относятся к крупным, остальные это средние — 14,8 тыс. и малые — 291,2 тыс., из которых 247,7 тыс. являются микропредприятиями. А еще есть 1,6 млн физических лиц-предпринимателей. Также малый и средний бизнес является основой среднего класса, без которого невозможно развитие любого современного общества.

Недавно был завершен анализ результатов крупного исследования состояния малого и среднего предпринимательства в Украине как части второй волны "Ежегодной оценки делового климата", проводившейся ИЭИ в рамках Программы USAID "Лидерство в экономическом управлении". Вопреки существующему мнению, что деловой климат в стране не улучшается, более того, даже ухудшается, наши данные, основанные на оценках и ожиданиях непосредственно представителей малых и средних предприятий (МСП) из всех регионов страны, свидетельствуют о противоположном. Бизнес-климат улучшается. Постепенно, медленно, не так быстро, как хотелось бы, но улучшается.

Национальный индекс делового климата, измеряемый по шкале от -1 (очень плохо) до +1 (очень хорошо), в волне 2016/2017 повысился до +0,06 по сравнению со значением +0,01, которое было определено согласно ежегодной оценке 2015/2016 гг. Индекс — показатель комплексный, он состоит из четырех оценок: деловая среда в целом, деловая активность в кратко- и долгосрочной перспективе и регуляторные процедуры. За уходящий год улучшились три из четырех составляющих. И хотя отрицательные оценки именно деловой среды перевесят положительные, все же они лучше, чем в прошлом году, и это добавляет оптимизма и нам, исследователям. Но самым важным драйвером является оптимизм бизнеса.

Несмотря на все проблемы, МСП оптимистичны в своих производственных планах — 47,8% намерены расширить деятельность на протяжении следующих двух лет и только 10,2% ожидают сокращения объемов в такой перспективе. К слову, это лучшие из всех ожиданий, измеряемых в этом исследовании, и тенденция имеет признаки устойчивости. Так, в первой волне "оптимисты" также существенно преобладали над "пессимистами": 53% МСП планировали расширить деятельность в двухлетней перспективе, а 8% — сократить. Малые и средние предприятия демонстрируют наибольший оптимизм. Здесь придирчивый читатель может заметить, что баланс долгосрочного оптимизма несколько ухудшился во второй волне исследования по сравнению с первой: было +45, а стало +38. Это действительно так, долгосрочный оптимизм несколько снизился, и этому есть объяснение, о чем ниже. Но констатируем факт: бизнес-климат, по ощущениям МСП, постепенно, но улучшается.

Что влияет на оптимизм МСП, с какими основными проблемами они сталкиваются? Среди 22 проблем, входящих в рейтинг препятствий развитию бизнеса, в первую десятку вошли недостаточный спрос, политическая нестабильность, высокие ставки налогов, сложное администрирование налогов и бухучет, инфляция, частые изменения экономического законодательства, высокое регуляторное давление, коррупция, война на Востоке страны, нехватка квалифицированных кадров. За год между первой и второй волнами оценки этот топ-10 изменился — стабилизировалась политическая и макроэкономическая ситуация, бизнес как часть общества адаптируется к войне. Вместе с тем существенно вырос вес таких факторов, как недостаточный спрос и нехватка рабочей силы. Это свидетельствует о том, что МСП на фоне стабилизации общеполитической и макроэкономической среды начали реализовывать свои намерения по расширению деловой активности, но ощущают как нехватку факторов производства, так и недостаточный для реализации этих намерений спрос, прежде всего внутренний. Очевидно, что эта проблема комплексная, и корни ее на стороне как спроса (ограниченные ресурсы), так и предложения (качество товаров и услуг).

Но нехватка квалифицированных работников как препятствие для развития МСП, вес которого увеличился за год почти вдвое, — это сигнал о более глобальных явлениях, происходящих в украинском обществе. Речь идет о качестве и образования, и профессиональной подготовки в целом, в некоторых случаях можно говорить об отсутствии системы подготовки кадров нужной специальности и квалификации. Вместе с тем это сигнал, свидетельствующий об активизации оттока кадров за границу, где лучше бизнес-климат, где меньше препятствий и нет украинского чиновника-хапуги. По нашим оценкам, важность проблемы нехватки кадров необходимой квалификации отличается от области к области. Например, если для Львовской области эта проблема четвертая в рейтинге препятствий, и почти треть опрошенных считают, что это препятствие, то для Киевской области, являющейся сердцем столичного региона, куда стекается значительное количество рабочей силы страны, эта проблема находится только на десятом месте, и всего 10% опрошенных считают это препятствием. Замечу, что в перспективе 2–3 лет нехватка кадров требуемой квалификации — это уже тот вызов, на который необходимо обратить особое внимание. По результатам многих исследований, квалифицированные кадры были всегда одним из конкурентных преимуществ нашей страны, поэтому можем потерять такое преимущество.

Оценивая ситуацию в секторе малого и среднего бизнеса в Украине, нельзя не сказать о коррупции. Во второй волне нашей оценки коррупция в рейтинге препятствий заняла места выше, чем война на Востоке страны. Но именно здесь наблюдается стабильность, коррупция второй раз подряд оказывается на восьмом месте, а количество МСП, отмечающих ее в качестве препятствия, тоже практически неизменное — 23,4% в первой волне и 22,6% во второй. Прибегать к неформальным платежам, чтобы "уладить" ситуацию, МСП часто толкает сложное и противоречивое регулирование, высокие штрафы за незначительные ошибки. Поэтому 44% опрошенных уверены, что надо иметь неформальные отношения с представителями органов власти, чтобы успешно вести бизнес. Время и средства, которые МСП тратят на соблюдение регуляторных требований, и являются тем самым регуляторным давлением, занимающим в нашем рейтинге восьмое место. Мы попытались оценить эту нагрузку, взяв за основу ответы МСП о времени и средствах, потраченных ими при прохождении основных регуляторных процедур (включая налоговое администрирование). В результате получилось 27412 грн, и эта "стоимость" уменьшилась за год, прошедший с первой волны исследования, — тогда было 29761 грн. Это выглядит вроде бы и не такой страшной нагрузкой. Но совершенно иная картина вырисовывается, если рассмотреть этот показатель уже в пересчете на одного работающего. Получаем красноречивые цифры: 6853 грн для микробизнеса, 1142 грн — для малого и

264 грн — для среднего. Это означает, что микробизнес несет намного большую нагрузку по сравнению с малым и средним, а ведь еще нужно развивать новые продукты и услуги. При этом напомню, что в количественном измерении микробизнес — это наибольшая доля сектора МСП.

Поэтому нет ничего удивительного, что среди реформ, которые МСП считают первоочередными, первое место занимает дерегуляция, а именно: уменьшение количества документов, с которыми сталкиваются предприниматели. Об этом говорят 81,8% опрошенных! Это условно первое место, так как одновременно 80,1% опрошенных ждут упрощения налогового администрирования, и это второе место. На третьем месте создание единого информационного ресурса (73,6%). Здесь речь идет о надежном информационном ресурсе, где можно найти четкую и однозначную информацию о законодательстве и его противоречивых аспектах. Особенно это актуально для микробизнеса. Поскольку чем больше предприятие, тем чаще оно имеет возможность нанять специалистов соответствующей квалификации, которые разберутся с особенностями, например, администрирования налогов, требованиями трудового законодательства или вопросами регулирования внешнеэкономической деятельности. При этом чем меньше предприятие, тем меньше таких возможностей и, соответственно, более широкой компетенцией должен обладать владелец или руководитель.

Последнее, но важное — это ожидание МСП стабильной и предсказуемой среды деятельности. На фоне пожеланий о радикальном уменьшении количества документов и времени, потраченного на бюрократические процедуры, бизнес ожидает стабильности. Каждое четвертое МСП считает частые изменения экономического законодательства препятствием деятельности — это шестое место в рейтинге препятствий, выше коррупции. А каждый второй из опрошенных предлагает трехлетний мораторий на изменения в экономическое законодательство, это девятая из 14 самых ожидаемых мер экономической политики со стороны МСП.

Все это означает одно: несмотря на улучшение ситуации, времени на промедление в проведении реформ нет, реформы должны быть быстрыми, понятными и упрощающими жизнь МСП. Малый и средний бизнес нуждается в стабильных и предсказуемых правилах. Необходимо обратить внимание на вопрос подготовки кадров и вызовы, которые несет трудовая миграция для сектора МСП. Микропредприятия требуют особого внимания и снижения регуляторной и административной нагрузки, и тогда они реализуют свой потенциал движущей силы экономического развития и благосостояния в обществе и будут служить основой реального европейского среднего класса.