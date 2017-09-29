Очередное обновление стандартов отчетности: к чему готовиться украинским банкам

Экономические кризисы 2008-го и 2010–2012 гг. заставили мировое сообщество сделать серьезные выводы. Ведь под угрозой оказалась стабильность мировой финансовой системы, а также всего экономического миропорядка. Одним из последствий этих тектонических потрясений стало осознание финансистами необходимости внедрения новых международных стандартов отчетности, которые бы лучше отражали реалии экономики, меняющиеся все быстрее.

Изначально эти стандарты — МСФО — были приняты для того, чтобы субъекты хозяйствования во всем мире лучше понимали друг друга и оперировали одними и теми же понятиями. Они работают приблизительно в 150 странах, и Украина тоже постепенно внедряет их у себя в рамках курса на европейскую интеграцию. Так как экономика не стоит на месте, время от времени появлялась потребность адаптировать стандарты — для этого внедрялись новые их версии. Самый актуальный стандарт МСФО под номером девять (МСФО-9) начали разрабатываться еще в 2012-м и должны внедрить в следующем году. Он призван придать стабильность экономике за счет более эффективного управления рисками.

В настоящее время идет дискуссия о том, что будут означать новые стандарты для украинской экономики в целом и ее банковского сектора, в частности. Ответ на вопрос: "Почему это особенно актуально для банков?", довольно прост. Потому что банковский регулятор уделяет этому вопросу значительное внимание, выпускает соответствующие нормативные акты, призывает банкиров активно готовиться к нововведению, которое не за горами. Причем это нововведение может оказать серьезное влияние на функционирование украинских банков, которые только сейчас понемногу выбираются из финансовой ямы, вызванной политическим и экономическим кризисом 2014 г.

Новые положения, содержащиеся в МСФО-9, имеют два аспекта. Первый — это подход к оценке рисковости тех или иных активов. В предыдущих версиях стандартов использовался "исторический" подход: он означает, что базой для вывода, насколько рисковым является тот или иной актив, была статистика о функционировании экономического субъекта минимум за три года, а также данные о его текущем состоянии. Новый подход, закрепленный в МСФО-9, предусматривает, что основой оценки рисковости, наряду с оценкой реального состояния клиента, станет прогнозирование его будущих показателей. Отдельно также должны приниматься во внимание макроэкономические факторы — как будет развиваться экономика страны, и как эти изменения повлияют на клиента. Такой подход позволит сделать оценку более реалистичной, ведь раньше переоценка рисков, построенная в основном на информации, полученной задним числом, в условиях стремительных изменений рынка быстро устаревала, а оперативно вносить изменения было невозможно. Есть еще и второй аспект — техническая сторона вопроса: банкам нужно провести так называемый SPPI тест. Он позволит правильно классифицировать активы и обязательства в соответствии с новыми требованиями стандарта и изменением подхода к группировке активов по амортизированной стоимости по степени их риска в три корзины с изменением алгоритма расчета обесценения. Таким образом, предстоит огромная работа по обновлению системы анализа рисков и начисления резервов, чтобы сделать ее более реалистичной.

В мире нет дискуссий о том, нужен ли МСФО-9. Очередное обновление стандартов — это ответ на вызовы времени, выстраданный после многочисленных дефолтов и экономических потрясений. Но актуальным остается вопрос: когда именно новый стандарт должен быть имплементирован? Возьмем для примера мировую банковскую систему. По оценкам аналитиков компании "Делойт", новые стандарты приведут к тому, что банкам из-за переоценки рисков придется снова увеличивать резервы. Порядок цифр дополнительного резервирования может быть разный — от 7% в лучшем случае до "плюс бесконечности". Расчеты показывают, что многие банки вынуждены будут увеличить размер резервов на 35–40%. А это означает дыру в капитале, необходимость в дополнительной капитализации, а также шок для фондового рынка, ведь акции банков очень популярны на биржах развитых стран.

Теперь вернемся к украинским реалиям. Что касается Украины, то шоком немедленное введение МСФО-9 может стать не только из-за необходимости дополнительного резервирования. Сам процесс перехода на новые стандарты предусматривает изменение и значительные доработки IT-систем, что является очень дорогостоящим удовольствием и, как правило, всегда приводит к потребности докупать новое компьютерное оборудование. Специалисты, которые могут проконсультировать относительно введения МСФО-9, на украинском рынке в дефиците, поэтому стоят недешево. Крупные банки, находящиеся в системе координат мирового финансового рынка, смогут изыскать на это средства, а вот смогут ли "малыши" — большой вопрос. Плюс, что самое болезненное, скорее всего, и частные акционеры коммерческих банков, и государство, владеющее более 50% банковской системы, вынуждены будут снова "лезть в карман" и вливать капитал в свои банки, которые недавно уже и так были докапитализированы из-за утраты Крыма и части Донбасса.

Что, по моему мнению, нужно сделать, чтобы переход на новый стандарт не убил отечественные банки? Прежде всего, регулятор — Национальный банк — должен дать время, чтобы имплементация стандарта не была проведена со срочностью "на вчера". Согласно международному регулированию, датой начала внедрения МСФО-9 должно стать 1 января 2018 г., а завершиться этот процесс может и до конца года. Регулятор еще не объявил свою дату завершения процесса, и очень желательно, чтобы она максимально сдвинулась к окончанию 2018-го.

НБУ предстоит также еще одна "домашняя" работа — привести внутренние регуляторные документы о порядке резервирования к новому стандарту МСФО. Банки по-прежнему параллельно начисляют резервы для целей банковского надзора по локальным требованиям, они были достаточно близки к старым стандартам МСФО, но новый МСФО-9 сделал эти постановления устаревшими. А ведь именно международные стандарты являются более важными, ведь на "их языке" говорит весь мир.

Хотя, по большому счету, за свои действия по внедрению МСФО в украинских банках НБУ заслуживает похвалы. Но МСФО должно быть внедрено и в крупных украинских компаниях, и в этом плане, по моему мнению, регуляторы делают в целом явно недостаточно. Это плохо, ведь таким образом другие субъекты хозяйствования остаются чрезвычайно подвержены рискам, которые обязательно скажутся на всей экономике. В 2014 г. экономика Украины уже смогла сохранить свою жизнестойкость, а государство — независимость в том числе и благодаря банковской системе, которая приняла на себя удар экономического падения и смогла докапитализироваться. Выйдет ли это в следующий раз — большой вопрос. Банки не могут быть "островками стабильности", если вся остальная экономика работает по непонятным и непрогнозируемым правилам. Это ответственность высших государственных исполнительных органов и соответствующих секторальных регуляторов, чтобы МСФО стало "библией" для всех компаний Украины, что позволит сделать украинский бизнес более прозрачным и, как следствие, привлекательным для инвесторов.

В связи с реализацией нового стандарта возникает еще один вопрос: каким образом это повлияет на способность украинской банковской системы генерировать кредитные ресурсы для экономики? В краткосрочной перспективе дефицит капитала может затруднить полноценное восстановление кредитования. Однако в долгосрочной — только сделает украинские банки более устойчивыми и, как следствие, более ресурсодоступными.

Вопрос о возобновлении полноценного кредитования лежит в сфере запуска других финансовых инструментов, позволяющих удешевить кредитные ресурсы. Можно взять пример Польши, где банки составляют лишь 25% от всей финансовой системы. Остальная доля — это "длинные" деньги, инвестированные в пенсионные, страховые накопления, а также в инструменты фондового рынка. Таких инструментов в Украине нет. Но они крайне необходимы для скорейшего движения страны по пути реформ и укрепления финансовой стабильности. Без комплексного реформирования финансового сектора кредитный бум нашей стране не угрожает, будет у нас МСФО-9 или нет.