Напечатать успех: роль цифровой печати в легкой промышленности

Выгодное географическое положение страны, наличие необходимых сырьевых ресурсов, многочисленные квалифицированные кадры, быстрая окупаемость вложений и конкурентоспособность национального производителя — все это дает безграничное пространство для реализации. По мнению отраслевых экспертов, именно вследствие этого у Украины есть все шансы стать ведущей в этой сфере. Мы можем не только полностью обеспечить внутригосударственный рынок, но и задавать темп зарубежным площадкам.

Частью легкой промышленности является текстильная отрасль. В мировом масштабе это постоянно растущий рынок. Главными игроками являются Китай, Европейский Союз, США и Индия. Китай — ведущая страна по производству текстильной продукции и оценивается в 1/4 мировой текстильной промышленности, и этот показатель продолжает увеличиваться. Китайский текстильный экспорт в 2018 г. вырос примерно на 3%. Промышленность Европейского Союза в значительной мере формируют Германия, Испания, Франция, Италия и Португалия. Совокупно на них приходится свыше 1/5 мировой текстильной промышленности на сумму свыше 160 млрд долл. Индия занимает третье место по экспорту продукции, производя более 6% от глобального рынка.

Согласно прогнозам экспертов, глобальная текстильная промышленность может добавить CAGR (совокупному среднегодовому темпу роста) примерно 5% к 2020 г. Мировой рынок текстильных изделий может достичь более 800 млрд долл. В целом производство мировой отрасли одежды и других товаров на протяжении последующих двух лет превысит 1 трлн долл.

А что же в Украине?

В нашей стране насчитывается примерно 2,3 тыс. предприятий легкой промышленности. Более половины из этих компаний производят готовую одежду. Затем идет текстильное производство. Немного меньше — производство обуви и кожаных товаров. Интересен факт, что только 1% от общего числа производств являются государственными, все остальные — частная собственность. А уже среди этого сектора малый и средний бизнесы значительно преобладают по количеству над крупными компаниями. То есть такие небольшие предприятия являются движущей силой всей отрасли, развивая рынок и продвигая украинские бренды каждый день.

Конечно, небольшим предприятиям сложно конкурировать с лидерами индустрии: здесь и доступ к инвестициям, и сила бренда, и возможность закупать сырье по более низким ценам. Но у малых компаний тоже есть бесспорные преимущества: мобильность, гибкость, скорость реакции и возможность заработать на ситуационном маркетинге. Крупная фабрика тратит много времени на утверждение решений. Пока она выпустит первую партию футболок с принтом актуального интернет-мема, о нем уже никто не вспомнит. А в небольшой компании шаг от идеи до ее реализации может составлять один день: утром — придумали, вечером — уже в продаже. Это очевидный профит, ведь производство напрямую зависит от спроса потребителя.

В 2018 г. легкая промышленность Украины обеспечила стране 5% бюджетных поступлений и 2,6% экспорта. Конечно, эти показатели далеки от вкладов в государственную казну металлургии и сельского хозяйства. Но тут есть принципиальное отличие: 90% от общего количества предприятий легкой промышленности (согласно данным Государственной службы статистики) — малый и средний бизнес. Тогда как металл и пшеницу экспортируют крупные холдинги. Если учитывать уже этот контекст, то ситуация в отрасли выглядит более оптимистично.

Сегодня Украина все же больше экспортер собственных товаров. Наибольшее число отметок Made in Ukraine можно встретить в Германии (40%), Франции (9), Польше (7%). Больше всего страна вывозит женских и мужских костюмов, единиц верхней одежды, юбок и брюк. Не в меньшей мере ценятся изделия из кожи, меха и даже необработанные шкуры. Они составляют примерно 10% от общего количества экспортируемых товаров. Почти 16% — обувь, гетры и их части. Хотя за последние годы уровень экспорта вырос, показатели все еще не радуют. В 2018 г. Украина экспортировала товара на сумму 47,3 млн долл. Объем импорта все еще превышает этот показатель.

Иностранное не всегда лучше

Украинские рынки пестрят одеждой из Китая (47%), Турции (9) и Италии (8%). Согласно исследованию Ассоциации "Укрлегпром", Украина импортирует свыше 65% отраслевой продукции. В 2018 г. неучтенный импорт из этих стран на треть превысил его официальный объем — 2,65 млрд долл. против 765,6 млн. В последние пять лет только из Китая, Турции, Польши, Германии и Италии в Украину ввезены товары легкой промышленности на 12,1 млрд долл. А это означает дополнительно неучтенные 5,1 млрд долл.

За первое полугодие 2019-го импорт продукции легкой промышленности достиг 1,336,7 млрд долл., или на 114,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Импортируются в страну обычно уже готовые изделия, а именно: одежда трикотажная (142,9%), одежда текстильная (127,7), домашний текстиль (128,5), обувь (146,9), изделия из кожи (121,5%).

К сожалению, Украина также является третьим в мире импортером товаров повторного употребления — секонд-хенда. Опережают нас лишь Пакистан и Малайзия. Затем в этом рейтинге идут Россия, Камерун, Кения, Нидерланды, Гватемала, Индия и Тунис. По данным проекта "Атлас экономической сложности", на Украину приходится 4% всей мировой торговли секондом.

Статистика по его импорту поражает: за десять лет в нашу страну завезли по 24 кг поношенной одежды на каждого гражданина, включая трудовых мигрантов и грудных детей. В странах ЕС такие вещи собирают в огромных баках посреди улиц как благотворительность. Потом специальные компании продают их по доллару за килограмм. Украинцам такая одежда достается уже с наценкой до 800%. И отсутствие качественного товара собственного производства лишь усугубляет эту ситуацию.

Нужно понимать, что это служит причиной огромных убытков. По данным "Укрлегпрома", из-за импорта секонд-хенда страна потеряла 45 тыс. потенциальных рабочих мест в секторе легкой промышленности. Это не учитывая возможной утраченной прибыли от экспорта нашего товара за границу.

Будущее за инновациями

Несмотря на значительный потенциал, выигрывать в конкурентной борьбе украинским производителям трудно. Очень часто оборудование предприятий не менялось со времен Союза. Компании не имеют возможности либо просто не хотят осваивать новые методы производства. В результате получаем низкое качество изделий по невыгодной цене. Из-за этого только 31,3% предприятий экономически активны, 53,4 — признаны банкротами, 15,3% — экономически неактивны. Из нынешней ситуации существуют разные сценарии выхода. Однако среди них можно выделить один, которым можно одновременно поразить две цели. Сделать это возможно путем модернизации средств производства по современным технологиям. Например, с помощью использования цифровой печати.

Для Украины текстильное производство с помощью цифровой печати — это сравнительно молодой бизнес, ему нет и десяти лет. Но количество производств, пополняющих свои мощности специализированными принтерами, растет из года в год. Порог входа в такой бизнес относительно небольшой: качественный принтер можно приобрести по цене около 15 тыс. долл. Конечно, стоимость варьируется в зависимости от производственного назначения. Дополнительным важным маркером перспективности цифровой печати является и Украинская неделя моды (Ukrainian Fashion Week). Конкурс три года подряд проводит тематические показы и учит начинающих дизайнеров основам работы и важным нюансам.

Даже если у отечественного предприятия нет всей необходимой суммы, решение — это приобретение в лизинг или по кредитным программам. Чтобы не было дополнительных затрат, нужно выбирать надежного производителя печатающего текстильного оборудования. Это обеспечит качество будущих изделий, своевременное сервисное обслуживание, гарантию, наличие всех затратных материалов и обучение оператора. По опыту наших клиентов могу сделать вывод: в среднем затраты на текстильный принтер окупаются за год-полтора.

Кроме печати на тканях, цифровые принтеры позволяют работать с деревом, металлом, бумагой, стеклом и керамикой. Параллельно с текстильным производством можно заниматься изготовлением сувенирной продукции, собственной линейки канцелярии и прочего. А это — потенциально новые рыночные ниши для предприятия, страховка от сезонных колебаний и диверсификация прибыли. Главное — быть действительно предприимчивым, а цифровой текстильный принтер поможет достичь успеха в любимом деле.