На условиях хранения

Эскроу-счета уже длительное время функционируют в экономически развитых странах, таких, как Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Швеция, Дания.

В мае 2017 г. глава 72 Гражданского кодекса Украины была дополнена новым параграфом, посвященным договору счета условного хранения (эскроу). Так, согласно статье 1076-1 Гражданского кодекса Украины по таким видам договоров банк обязуется принимать и зачислять на счет условного хранения (эскроу), открытый клиенту (владельцу счета), денежные средства, полученные от владельца счета и/или от третьих лиц, и перечислять такие средства лицу (лицам), указанному владельцем счета (бенефициару или бенефициарам), или возвратить такие средства владельцу счета при наступлении оснований, предусмотренных договором счета условного хранения (эскроу).

Постановлением правления Национального банка Украины от 18 декабря 2017 г. №133 "Об утверждении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины" были урегулированы вопросы функционирования таких счетов, определен перечень необходимых документов для их открытия и операции, которые можно проводить по счетам условного хранения.

Эскроу-агентом согласно действующему законодательству Украины может выступать только банковское учреждение. О преимуществах и недостатках эскроу-счетов хочу отметить следующее.

Во-первых, такие договоры уменьшат наличные расчеты между покупателем и продавцом, а значит, будут полезными в разрезе противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, в связи с текущей зарегулированностью банковской сферы. Вместе с тем банки могут навязывать клиентам свои редакции договоров счетов эскроу (по аналогии с договорами кредита, ипотеки).

Во-вторых, развитие подобных договоров позволит привлечь средства в банковский сектор. Банки будут получать вознаграждение за подобные операции, при этом у продавцов или бенефициаров будет больше гарантий, что они получат средства, по сравнению с расчетом непосредственно с продавцом.

Дополнительными гарантиями для пользователей счетов эскроу является то, что законодательством не допускается обращение взыскания и/или наложение ареста на денежные средства, находящиеся на счету условного хранения, по обязательствам банка, владельца счета или бенефициара (в том числе в случае их ликвидации). При этом допускается обращение взыскания и/или наложение ареста на право требования владельца счета или бенефициара в банк на основании договора эскроу-счета, в том числе на право требования выплаты денежных средств (или их части), находящихся на счету условного хранения, при наступлении оснований, установленных договором такого счета.

Расторжение договора счета условного хранения допускается в любое время по заявлению владельца счета и исключительно в случае получения письменного согласия бенефициара на расторжение договора. В случае расторжения договора эскроу-счета по заявлению владельца счета и письменнего согласия бенефициара владелец счета и бенефициар могут совместно указать в соответствующем заявлении и письменном согласии, что денежные средства (или их часть) перечисляются владельцу счета и/или бенефициару или указанному им лицу независимо от наступления оснований, установленных договором счета условного хранения.

В целом введение в Украине договоров счета условного хранения (эскроу), в том числе в сфере купли-продажи недвижимости, является абсолютно прогрессивным шагом и будет способствовать улучшению инвестиционного климата в государстве.