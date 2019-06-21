Мой чужой кредит

Зачастую никаких договоров поручительства не составляют, оформляя подобный документ в телефонном режиме: позвонили, спросили, могут ли поручиться, получили согласие. Стоит ли на это соглашаться, и чем рискует поручитель в случае отказа заемщика от обслуживания кредита?

"Телефонное" поручительство

Если вам поступают телефонные звонки с просьбой поручиться за вашего знакомого или родственника, стоит вспомнить об обязательности письменной формы такого договора. Гражданский кодекс Украины устанавливает обязательное требование по поводу письменной формы договора поручительства. Как гласит ч. 2 ст. 547 ГКУ, сделка по обеспечению исполнения обязательства, совершенная с несоблюдением письменной формы, является ничтожной. То есть недействительность устного поручительства установлена законом.

Таким образом, при телефонном общении вопросы о предоставлении поручительства не решаются. Только письменный договор поручительства может стать основанием для ответственности за неисполнение обязательств заемщиком. В ином случае у банка или другого финансового учреждения отсутствуют любые правовые основания для обращения к физическому или юридическому лицу, которое кредитор счел поручителем по сделке.

На практике это означает, что если физическому лицу вменяют заключение устного договора поручительства, то отсутствует необходимость доказывания его недействительности, т.е. признание устного договора поручительства недействительным судом не требуется.

Чем рискует поручитель по договору

Если вы подписали договор поручительства, помните: законодательство предусматривает равный объем ответственности заемщика и поручителя по кредитному договору. Поручитель отвечает перед кредитором в том же объеме, что и должник, включая уплату основного долга, процентов, неустойки, возмещение убытков, если иное не установлено договором поручительства. При нарушении должником обязательства, обеспеченного поручительством, должник и поручитель отвечают перед кредитором как солидарные должники, если договором поручительства не предусмотрена (субсидиарная) ответственность поручителя.

Зачастую банки при обращении в суд подают исковое требование к должнику и поручителю одновременно, требуя взыскать с них одинаковую сумму. После чего, в случае позитивного рассмотрения дела, банк получает два исполнительных листа (исполнительных документа), по которым взыскивает задолженность с каждого лица отдельно.

В случае принудительного исполнения решения будут дополнительно взысканы 10% от суммы долга, зафиксированного решением суда, в качестве исполнительного сбора.

Однозначно к договору поручительства нельзя относиться как к формальности. Любой документ, на котором стоит ваша подпись, влечет за собой последствия. Поэтому перед подписанием договора поручительства всегда взвесьте необходимость такой сделки и проконсультируйтесь с юристом. Скупой платит дважды, а тот, кто не читает договор, — трижды.

Банки и кредитные организации: разница подходов

Если долг составляет менее 50 тыс. грн, не каждый банк пойдет в суд с исковым заявлением. Однако бывают случаи, когда банки обращаются в суд даже при долге в 10 тыс. грн.

Дело в том, что за подачу иска на сумму 10 тыс. грн банку необходимо оплатить 1921,00 грн судебного сбора (по состоянию на 2019 г.). Таким образом, затраты на судебный процесс составят пятую часть долга, и это без учета временных затрат на оплату работы сотрудников, занимающихся этим судебным процессом.

Каждый банк устанавливает для себя границу рентабельности судебных процессов по взысканию. При незначительных суммах задолженности и отсутствии положительных перспектив ее взыскания (т.е. отсутствие ликвидного имущества у заемщика/поручителя, к примеру, авто, квартиры) банку проще передать данный долг коллекторам.

Финансовые организации, которые не являются банками, в своей работе руководствуются теми же принципами законодательства (Гражданский кодекс), что и банки. Разницы в процедурах взыскания нет. Может быть начат судебный процесс принудительного взыскания, либо кредит будет передан коллекторам, которые будут заниматься "телефонным террором" должника.

Оптимальный механизм взаимодействия с коллекторами

Деятельность коллекторов не урегулирована ни одним специальным законодательным актом. В то же время она прямо не запрещена законом. Поэтому, определяя основные требования к этой деятельности, нужно прежде всего исходить из положений действующего законодательства, а именно — Гражданского кодекса Украины.

Необходимо понимать, действительно ли был заключен письменный договор поручительства. В случае, если такой сделки не существовало, любые требования незаконны. Бывают ситуации, когда коллекторы звонят и просят погасить долг без каких-либо правовых оснований. При этом расчет делается на граждан со слабой психикой либо на граждан, которые легко поддаются внушению. В случае незаконных требований вы обязаны сразу прекратить общение.

Если договор все же был заключен, и в этом есть уверенность, необходимо понимать, на каком основании действует коллектор. Возможен вариант, при котором банк просто нанял коллекторскую фирму для телефонного общения с должником. В данной ситуации у самих коллекторов отсутствует право требовать погасить задолженность в их адрес, они могут просить заемщика/поручителя внести деньги на счет банка-кредитора.

Также возможна ситуация, при которой банк уступает право требования коллекторской фирме, и к ней переходят все права кредитора по обязательству. В данном случае коллекторы будут просить погасить задолженность уже в их адрес.

Если звонит человек, который представляется коллектором, необходимо у него уточнить следующую информацию: ФИО, должность, наименование учреждения, которое он представляет, и попросить назвать номер договора, по которому существует задолженность, номер договора уступки прав требования. Если коллекторы действительно получили право денежного требования по вашему обязательству, которое вы заключали с банком, они должны обладать всей необходимой информацией. Если у них такой информации нет, скорее всего, вы имеете дело с мошенниками, и такое общение нужно прекратить.

Никогда не поддавайтесь на угрозы и запугивания собеседника, особенно в телефонном разговоре. Собеседник может угрожать открытием уголовного дела, проблемами на работе, принудительной продажей всего вашего имущества и другими подобными вещами. Все угрозы такого рода, как правило, — умелый блеф и расчет на то, что должник добровольно погасит если не весь долг, то хотя бы его часть.

Если вы выступаете поручителем по договору, следует обратиться непосредственно к заемщику, чтобы узнать причины возникновения долга и его планы по выполнению требований банка/коллекторов.

Стоить помнить, что в соответствии со ст. 555 ГК Украины в случае получения требования (письменного требования. — А.К.) кредитора поручитель обязан сообщить об этом должнику (в письменном виде. — А.К.), а в случае предъявления к нему иска — подать ходатайство о привлечении должника к участию в деле.

Если поручитель не сообщит должнику о требовании кредитора и сам выполнит обязательство, должник имеет право предъявить против требования поручителя все возражения, которые он имел против требования кредитора.

Поручитель имеет право выдвинуть против требования кредитора возражения, которые мог бы выдвинуть сам должник, при условии, что эти возражения не связаны с личностью должника. Поручитель вправе выдвинуть эти возражения также в случае, если должник отказался от них или признал свой долг.

Если поручитель принял решение выполнить обязательство самостоятельно, необходимо получить от банка правильные реквизиты для погашения долга, сумму долга со всеми штрафными санкциями, а после внесения денежных средств необходимо получить подтверждение (справку) от банка о полном выполнении требований по кредитному договору, а также документы, подтверждающие долг заемщика (кредитный договор). К поручителю, исполнившему обязательство, обеспеченное поручительством, переходят все права кредитора по этому обязательству.

Если поручитель не собирается платить, считает требования незаконными или не может однозначно понять, законны ли подобные требования, нужно обратиться к адвокату.