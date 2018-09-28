Криптовалюты и технология блокчейн

Прошедшая в Киеве конференция и внесенный в ВР законопроект о криптовалютах вновь заставили говорить о технологии блокчейн и обо всем, что с ней связано.

Сегодня криптовалюты уже потеряли свою спекулятивную привлекательность и стали просто одним из финансовых инструментов. Блокчейн ищет себе применение в государственном управлении, а ICO, привлечение средств от продажи криптовалют, становится хорошим способом привлечения инвестиций.

19 сентября в Киеве прошла конференция Blockchain& Bitcoin Conference Kyiv. На нескольких тематических площадках обсуждались наболевшие проблемы криптобизнеса. Спикеры освещали самые горячие вопросы регулирования цифрового рынка, токенизации, высказывали мнения о перспективах криптовалют и блокчейна. Это были эксперты из Украины и других стран, основатели успешных стартапов, финансовые аналитики, представители государственных ведомств.

Мероприятие было в равной степени сфокусировано на образовательной и практической составляющих. Кроме конкретных примеров по применению блокчейна и криптоактивов, на конференции прозвучали доклады о развитии децентрализованных технологий и тенденциях в законодательной сфере. Участников разделили на два параллельных потока — один был посвящен блокчейну в бизнесе и криптовалютам, на втором докладчики сфокусировались на токенизации активов, ICO и трейдинге.

Главными темами всей конференции были технологическое развитие блокчейна, его безопасность и кросс-индустриальное применение. Также обсуждалось взаимодействие криптоактивов с классическими финансами и будущее регулирования крипторынка в Украине и других странах.

Надо сказать, что на фоне аналогичных мероприятий конца 2017-го — начала 2018 года прошедшая конференция была достаточно скромной. Это вполне объяснимо: криптовалютный ажиотаж прошел, цены на биткойн по сравнению с январем упали на 80%, а на альткойны — еще больше. Возможно, поэтому на конференции в Киеве совсем мало говорили о перспективах заработка на криптовалютах, а молодых людей с возбужденно-горящими глазами и вовсе почти не наблюдалось.

Оно и к лучшему: в криптоиндустрии на быстрый заработок уже никто особо не рассчитывает, сегодня главная тема — использование "крипты" как полноценного (а не спекулятивного) финансового инструмента. Другой важной темой, которая обсуждалась на Blockchain& Bitcoin Conference Kyiv, стало внедрение технологии блокчейн в госуправление.

Блокчейн и Украина

В этом ключе очень интересной оказалась панельная дискуссия "Внедрение Blockchain в Украине" между грузинскими и украинскими блокчейн-практиками. Вот несколько достойных внимания высказываний оттуда.

Георгий Гивишвили, CMO Bitfury Group: "Согласно недавнему опросу, 43% граждан из разных стран мира не доверяют госструктурам. Спасти ситуацию может использование распределенного реестра. Применение блокчейна может помочь в сферах, где есть хотя бы минимальная возможность манипуляции с данными. Но главным тормозом внедрения является мода на блокчейн. Люди устали слышать, что придет какой-то блокчейн и решит все наши проблемы. Якобы его можно везде прикрутить, и он все сам сделает. Нужно аккуратнее подходить к его использованию".

Константин Ярмоленко, советник председателя Госагентства по вопросам электронного управления Украины, член совета директоров Bitcoin Foundation Ukraine: "Есть такое понятие, как теневая экономика. Если мы внедряем электронные сервисы и блокчейн, то люди, соответственно, не платят взятки. Суммарно каждый год около 1 млрд долл. украинцы тратят на взятки и откаты. После внедрения блокчейна эти деньги останутся в карманах украинцев. Блокчейн обеспечит неизменяемость информации. То есть чиновник уже не сможет манипулировать данными, а хакер не сможет взломать и нарушить их".

Виктор Вишнев, генеральный директор ГП "СЕТАМ" OpenMarket: "Внедрение блокчейна изменит ситуацию в плане доверия граждан к государству. Это — главная цель Украины с момента обретения независимости. Но есть тормоз этого процесса — законодательство, которое писалось тогда, когда электронных технологий и сервисов не было и в помине. И на сегодняшний день скорость изменения законов очень низкая. Они не успевают за технологическим прогрессом".

Вахтанг Бохашвили, глава административного производства в юридическом отделе Национального агентства публичного реестра (НАПР) Грузии: "Перед внедрением блокчейна Грузия столкнулась с двумя главными проблемами — это недоверие и непонимание того, зачем он нужен, а также с правовыми проблемами. Все процедуры были расписаны в старых законах, поэтому их нужно было срочно менять.

Грузия занимает ведущие позиции по прозрачности государственного управления. Страна также находится в первой пятерке рейтинга Doing Business. Прийти к этому было непросто — проводилась тщательная работа с правительством, представителями бизнеса, частным сектором. Приходилось многое объяснять, чтобы преодолеть страх перед введением новых технологий.

НАПР было создано в 2004 году, когда у нас была массовая коррупция. Было много бумажной документации, много старых регистраторов, которые работали по старым обычаям. Но с тех пор мы провели разные реформы: административные, технологические, правовые. И ситуация изменилась. Мы живем в четвертой эре информационной революции и предстали перед новой реальностью, когда физический мир очень связан с цифровым. В первую очередь, это децентрализация в четырех направлениях: коммуникация, смарт-контракты, индустрия и финансы.

Грузия — первая постсоветская страна, которая начала внедрять блокчейн в государственные сервисы. Компания Bitfury во многом является локомотивом этого процесса. Первая фаза началась в 2016 году внесением в сеть блокчейна выписок из реестра недвижимого имущества. Как это работает? После регистрации реестр создает выписку о том, что человек является собственником имущества. Существуют отдельные серверы, где хранится вся эта информация. После регистрации выписка показывается онлайн на сайте НАПР. В настоящее время в систему внесено более 1,5 млн выписок о недвижимом имуществе. У каждой выписки есть свой уникальный код. Если коды на сайте и на блокчейне идентичны, значит, выписка действительна.

Второй этап, над которым сейчас работает НАПР, это подготовительный этап к смарт-контрактам — траст-контракты. Это неклассическая форма контрактов. Есть три участника: сама служба регистрации, посредническая фирма по блокчейну и банк. Когда проводится сделка купли-продажи, возникает проблематичный вопрос: когда же платить деньги? Ни одна из сторон не считает себя защищенной до конца. Система траст-контракта поможет повысить доверие между сторонами сделки. Как это будет работать? В банке будет создан специальный счет, на который покупатель вносит деньги. В случае если регистрация завершится, деньги перечислятся. Если будет отказ, деньги вернутся покупателю обратно. Как известно, система смарт-контрактов гарантирует, что для завершения сделки уже не нужны будут посредники — нотариусы и юридические учреждения. Система будет автоматически проверять данные, которые важны для контрактов. Когда будет проверена вся информация, регистрация закончится, и деньги перечислятся".

Игорь Порох, трейдер и аналитик iTuber: "Поговорим об одном игроке, который в 2013 году заставил всех обратить внимание на цифровой рынок, на криптографию и биткойн в целом. Игрок, который поднял всех до 1200 долл., а потом прокатил всех до 170 долл. Этот же игрок спустя два года загнал всех на уровень 20 тыс. долл. Этот игрок — рынок. Как бы ты ни хотел сыграть против него, ничего не выйдет. Тот, кто понимает рынок лучше других, зарабатывает больше всего денег. Все знают, что на финансовых рынках зарабатывают только 5–10%. Потому что эти люди понимают сам смысл функционирования рынка.

Если кто-то хочет быстро заработать на криптовалютах, то в ближайшие полгода не получится. Хайпа 2017-го не будет. По крайней мере, исходя из нынешней ситуации. На горизонте ничего не видно".

На пути к легализации

За несколько дней до конференции, 14 сентября, в Верховную Раду Украины был внесен законопроект №9083 о классификации цифровых активов. Подписи под документом поставили 23 народных депутата из разных фракций. Ожидается, что документ может быть принят до конца года. Законопроект не только предусматривает легализацию криптовалюты в стране и операций с нею, но и определяет переходный период с 2019-го по 2025 год.

Автором документа стал народный депутат Украины Алексей Мушак, который не в первый раз регистрирует в Верховной Раде законопроект о криптовалютах. Когда-то Мушак сам занимался майнингом и одним из первых в стране задекларировал имеющиеся у него криптовалюты.

Хотя этот вопрос дискутируется уже ровно год, статус криптовалют в Украине все еще никак не определен. Так, НБУ отказался признавать биткойн валютой. Криптовалюты, по мнению Нацбанка, вообще не являются платежным средством — им может быть только гривня. В свою очередь, глава СНБО Александр Турчинов уверен, что правовой вакуум на рынке криптовалют "создает угрозы для экономики и безопасности государства". Киберполиция из тех же соображений просит ускорить процесс формирования законодательной базы в сфере криптовалют.

"Мы должны создать нормальную, конкурентную криптовалютную среду в Украине. Чтобы наши предприниматели не ехали в Швейцарию, на Мальту, Гибралтар и не тратили там тысячи долларов на оформление лицензии по работе с криптовалютами, — заявил на конференции Алексей Мушак. — Несколько месяцев мы разрабатывали закон, который бы позволил решить две проблемы. Во-первых, обеспечить безопасность тем, кто занимается криптобизнесом. Безопасность и физическую, и финансовую, и юридическую. Во-вторых, построить мост между криптоиндустрией и финансовым сектором. Потому что банки у нас до сих пор не могут работать с криптовалютами".

Чтобы разрешить эту проблему, законопроект вводит в юридическую сферу страны понятие "виртуальные активы", которые делятся на криптовалюты и токен-активы. Криптовалюта определяется как "виртуальный актив в форме токена, который функционирует как способ обмена или сохранения стоимости". В свою очередь, токен-актив (в некотором роде аналог обычной акции) должен "удостоверять имущественные или иные права собственника токена, которые отвечают обязанностям эмитента токена".

Что касается роли государства в криптовалютной сфере, то она сводится к минимуму. Выступая на конференции, Алексей Мушак сказал: "Главная задача законопроекта — четко разделить, где государство может вмешиваться в криптобизнес, а где — не может. Наша принципиальная позиция в том, что государство имеет право контролировать только момент, когда криптовалюта переходит в фиатные (государственные) деньги. Но где идет обмен одной криптовалюты на другую, как и прочие сделки, туда государство лезть не должно. Другой вопрос — налогообложение операций с криптовалютами. Сегодня на доходы по "крипте"" распространяется стандартный налог в 19,5%. Но его никто не платит. Наша позиция: до 2024 года вводится криптовалютное налогообложение в размере 5%".

Идея ввести до 2024 года налог для физических и юридических лиц на прибыль от криптовалютных сделок в размере 5% — одна из самых спорных. Например, не так давно замминистра финансов Украины Сергей Верланов заявил, что операции с криптовалютами должны облагаться стандартным налогом на доходы физических лиц в размере 19,5%. В свою очередь, участники конференции спросили народного депутата Мушака: почему ставку налога по операциям с криптовалютой все же нельзя было снизить до 0%, как в соседней Беларуси?

Алексей Мушак ответил: "В Беларуси пока на криптовалютах никто не разбогател, несмотря на нулевую ставку налога. Там это все просто не работает. Кроме того, делать нулевую ставку налога нелогично, потому что торговля криптовалютами — это бизнес, а с бизнеса надо платить налоги. Желающие могут учредить церковь криптоанархистов и тогда законно не платить налоги. Но если сейчас сделать 0% налогов на "крипту", это будет означать, что завтра ею начнут заниматься все. Будут выпускать не телевизоры, а токены, дающие право на телевизор; газовики будут выпускать токены, дающие право на тысячу кубометров газа... В конце концов, все решат, что криптовалюта — это МММ, постановят запретить и предать анафеме".

Также в законопроекте предусмотрено, что торговцы криптовалютами не должны будут проходить сертификацию, а вот криптобиржи будут обязаны получить государственный сертификат. Здесь интересы государства и частного бизнеса совпадают. Владельцы криптобирж сегодня сами выступают за сертификацию, потому что она даст подтверждение законности и легальности их работы.

Пока же они существуют в "серой" зоне и уязвимы перед правоохранительными, перед любыми контролирующими органами, перед любыми недобросовестными чиновниками. Сертификация же дает защиту, потому что в этом случае действует определенный свод правил. Также официальная деятельность позволяет криптобирже совершенно легально платить налог в размере всего 5%. Позиция по майнингу такая же — облагается 5% с прибыли. Все очень просто: доходы, расходы, а на разницу — пятипроцентный налог.

По словам Мушака, криптовалютные биржи в Украине будут сертифицированные, и там будет отображаться вся история ваших транзакций, что как раз и позволяет вам заплатить только 5% налога. И вы не будете бояться, что вас обвинят в финансировании терроризма, отмывании денег или еще чем-то криминальном. Депутаты провели большую работу с НБУ, Госфинмониторингом, Минфином, Минэкономразвития, Комитетом по ценным бумагам и прочими структурами. На данный момент им кажется, что эти органы сделают все необходимое, чтобы наша банковская система могла работать с криптовалютами.

Но самый важный момент — то, что в мире до сих пор не сформированы единые подходы ко всему, что связано с технологией блокчейн, к токенам, койнам, ICO и прочему. В Швейцарии — один подход, на Мальте — другой, в США — третий, Японии — четвертый. Пока мир не сформировал единую позицию, Украина должна выработать собственные правила, комфортные для нее. Мягкие и конкурентоспособные по сравнению с другими странами. Потому что пройдет несколько лет, и мировые лидеры сформируют свои правила игры в криптовалютной сфере. А значит, эти правила будут навязываться всем остальным странам. Но за эти годы Украина может выстроить свою индустрию, свой криптовалютный бизнес, благодаря чему получить конкурентное преимущество.

Напоследок стоит отметить, что ранее — осенью прошлого года и весной нынешнего — в Верховную Раду разными депутатами было подано четыре законопроекта по криптовалютам. И здесь принципиально важно, что нынешний проект закона поддержали также авторы всех прежних законопроектов. Потому что он достаточно долго разрабатывался совместно с деятелями криптоиндустрии. Хотя на самом деле в итоге будет два законопроекта: один по общему регулированию криптовалютной отрасли, другой — по налогам. Таково украинское законодательство: налоги всегда регулируются отдельно.

В налоговом законопроекте как раз и будут прописаны все юридические определения: что такое майнинг, что такое распределенный реестр (это понятие используется как более широкое, чем собственно блокчейн), что такое криптовалюта, что такое токены, что такое виртуальные активы, что такое ICO-монеты (токен-активы).

Сегодня опросы показывают: криптовалютами владеет 13% городского населения Украины, имеющего доступ к Интернету, — это очень высокий показатель даже для самых развитых стран мира. Еще более важно то, что 70% населения страны поддерживает свободное обращение криптовалют и их законное использование.