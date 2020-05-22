Контрабандистам расширят ассортимент

Категорически против принятия закона выступали основные бизнес-ассоциации Украины — Европейская бизнес-ассоциация, Американская торговая палата, Союз украинских предпринимателей, Украинский союз промышленников и предпринимателей, Федерация работодателей Украины и даже Совет предпринимателей при Кабинете министров.

По мнению бизнеса, закон существенно увеличивает налоговые штрафы, расширяет права налоговиков, серьезно бьет по очень многим отраслям — от IT-компаний (налог на доходы за рубежом) до металлургии (повышение рентных платежей).

Одна из статей закона также предполагает резкое увеличение акцизов на стики для систем нагревания табака: прогнозируют, что со следующего года акциз повысится вчетверо.

А значит, у украинских преступных группировок появится еще один перспективный товар для контрабанды. Как показывают расчеты, после повышения акцизов только на одной небольшой партии в 40 коробов контрабандист может без особых проблем и рисков заработать на квартиру под Киевом. В проигрыше окажется лишь госбюджет.

Контрабанда как угроза нацбезопасности

До последнего времени хитом контрабандных и контрафактных продаж были традиционные сигареты. В Украину обычно везут более дешевые российские и молдавские табачные изделия, из Украины — подпольно изготовленные у нас сигареты в страны Евросоюза.

По данным Kantar (TNS), за прошедшие три года теневой рынок сигарет в Украине увеличился в рекордные семь раз — до 3,5 млрд штук в год.

Одна из основных причин — резкое повышение акцизов и, соответственно, цен на сигареты. Но акцизы растут, а доходы госбюджета от акцизов — уже нет. По данным РБК-Украина, легальное производство сигарет за те же три года сократилось почти на треть, или почти на 30 млрд шт.

Контрабанда и контрафакт табачных изделий создают реальную угрозу для финансовой безопасности страны, тем более во время начинающегося мирового экономического кризиса.

Напомним, что даже в финансово более спокойный 2019 год низкие поступления по табачному акцизу стали второй самой тяжелой потерей для госбюджета Украины после НДС на импортные товары. Только за прошлый год объем недополученного табачного акциза составил 14 млрд грн.

Причин для расцветшей буйным цветом табачной контрабанды, по сути, две. Первая — отсутствие реальной уголовной ответственности за контрабанду сигарет (в отличие от многих стран Восточной Европы).

Дело в том, что профильная статья 201 Уголовного кодекса Украины под контрабандой понимает лишь нелегальное перемещение через границу Украины оружия, боеприпасов, отравляющих веществ, культурных ценностей. Подакцизной, в том числе табачной, продукции в этом перечне нет. Конечно, при желании нарушителям могут предъявить и пункт 1 статьи 204 УК — нелегальная транспортировка и продажа подакцизных товаров. Но и здесь максимум наказания — 170 тыс. грн штрафа. Эта сумма без проблем окупается одной более-менее крупной партией успешно провезенной контрабанды.

Вторая причина — это серьезная маржа, которую зарабатывают контрабандисты на нелегальном товаре. По оценке OLAF (Европейского бюро по вопросам предотвращения злоупотреблений и мошенничества), прибыльность контрабанды табачных изделий не намного уступает прибыльности контрабанды наркотиков и оружия. Из-за этого контрабандные поставки сигарет давно перестали быть исключительно уделом контрабандистов-одиночек, но стали частью организованной преступности, в том числе международной.

Не случайно борьбой с контрабандой в первую очередь сигарет все больше начинают заниматься не только налоговики, таможенники и пограничники, но также полиция и Служба безопасности Украины.

Закон №1210: пострадают все, кроме контрабандистов

При этом народные депутаты Украины сами же продолжают увеличивать "контрабандную маржу" и, более того, расширять ассортимент потенциальной табачной контрабанды в Украину.

Закон №1210 одним махом повысил акцизы на стики для систем нагревания табака (наиболее известные бренды — IQOS, Glo) сразу в четыре раза.

По расчетам Ассоциации "Укртютюн", из-за предложенного резкого повышения акциза средняя стоимость пачки стиков для нагревания вырастет примерно до 90 грн, что почти в два раза выше, чем в Молдове и Беларуси, и в полтора раза выше, чем в России.

Исходя из данных Государственной пограничной службы, объем наиболее часто задерживаемой партии контрабанды сигарет составляет в среднем 10–20 тыс. пачек. К примеру, в конце апреля 2020 года на Харьковщине пограничники задержали партию российских контрабандных сигарет в 13 тыс. пачек.

Посчитаем: при успешном завозе контрабандной партии в 20 тыс. пачек стиков (40 коробов) из Беларуси в Украину чистая прибыль контрабандиста составит 30 тыс. долл. Даже с учетом возможных взяток на границе и транспортных расходов это стоимость неплохой иномарки или однокомнатной квартиры в пригороде Киева.

А теперь в этом уравнении учтем другие факторы: резкий рост безработицы из-за карантина и грядущего банкротства многих компаний и организаций, не слишком защищенные и укрепленные границы с постсоветскими странами (особенно с Молдовой), наличие под боком Приднестровья — одного из крупнейших хабов европейской контрабанды. Стоит вспомнить и о том, что с Россией, одним из главных потенциальных поставщиков контрабанды, мы по-прежнему находимся в состоянии войны.

Чтобы смягчить последствия и риски для госбюджета, производители предлагают растянуть процесс повышения акциза на несколько лет. По подсчетам ассоциации "Укртютюн", такой подход поможет снизить уровень контрабанды и гарантировать увеличение доходов госбюджета от акциза дополнительно на 1 млрд грн.