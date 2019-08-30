Хочу — плачу, не хочу — не плачу

По сути налоги — это обязательные и неэквивалентные платежи, основа построения государства. В отдельных странах культура уплаты налогов более давняя и устоявшаяся, поэтому уровень добровольности выполнения гражданами одной из главных обязанностей выше. Такие страны могут позволить себе более либеральные подходы к администрированию государством налоговых платежей. В других — как правило, это страны развивающиеся либо с переходной экономикой, — картина не столь радужная, поэтому и подходы к контролю со стороны государства могут быть жесткими. Но, несмотря на это, и здесь общий исторический тренд — на повышение добровольности и обязательность для всех плательщиков.

С развитием экономических и общественных отношений трансформируется практика налогообложения — от принуждения до добровольной уплаты, от экспроприации имущества, средств существования человека до современных тонких механизмов регулирования социально-экономических процессов, самостоятельного налогообложения.

Налоги могут устанавливать разными способами, в разных формах и технологиях, взиматься с разных источников. Диапазон выбора весьма широк: от современных технологий налогообложения, основанных на добровольности уплаты, до варварских, антицивилизационных, к примеру, устанавливаемых советской властью в Украине в период коллективизации и индустриализации при военном коммунизме и более известных под названием "продразверстка". Другой пример упоминается в мировом бестселлере Д.Аджемоглу и Дж.Робинсона "Почему одни страны богатые, а другие бедные" — о практике налогообложения в Конго в XV–XVI вв., где налоги были произвольными, и один из них взимался каждый раз, когда с короля слетала шляпа. Таких примеров произвола история налогообложения знает немало.

Казалось бы, в современном цивилизованном мире подобная практика налогообложения, как, собственно, и избирательность применения налогов, остались в прошлом. Однако, присмотревшись к предлагаемым новациям налогообложения в Украине, можно прийти к иному, неутешительному, выводу.

В качестве столь необходимых государству налоговых реформ нам предлагают узаконить избирательность уплаты налогов одними и неуплаты — другими. Некое очередное отечественное ноу-хау — "необязательная обязательность" уплаты налогов.

Первое, что приходит на ум и подпадает под эту категорию новаций, — это уже долгая история с "евробляхами". Говорят, одним из первых законопроектов нового украинского парламента будет очередная отсрочка уплаты таможенных платежей для владельцев авто на еврономерах, но на самом деле это также хороший тест для новой власти на уровень популизма и серьезность намерений о неотвратимости применения норм закона ко всем, кого он касается.

Однако следует предположить, что хитами грядущего политического сезона должны стать другие новации подобного необязательного обязательного сорта. Речь идет о налоговой амнистии и налоге на выведенный капитал. Хотя эти истории новациями назвать сложно, ведь в общественном дискурсе их муссируют довольно давно. И та настойчивость, с которой их пытаются продать обществу как крайне необходимые реформы, в действительности смущает все больше и больше.

История с налоговой амнистией на самом деле тянется почти восемь лет, так что это не новация, а такая себе нафталиновая резина. Вместе с другими учеными мы одними из первых изучали уместность такого шага по заказу одного интересующегося руководителя тогдашней налоговой администрации. Сразу отмечу, что заключение нашего коллектива о подобном нововведении было в то время отрицательным, однако не было воспринят заказчиком, ну очень хотевшим легализовать свой миллион долларов наличными, который у него и правда хранился под матрасом. Полученные нашим авторским коллективом выводы основывались на анализе опыта реализации подобных мер в других странах. Также мы не оставляли шансов на успешность, исходя из законодательных и социально-экономических обстоятельств, существовавших в стране в то время. Основное предостережение заключалось в том, что налоговые амнистии либо иные подобного рода мероприятия подрывают такую фундаментальную черту налогообложения, как обязательность уплаты налогов всеми и независимо от времени. Подобные индульгенции от государства разрушают доверие к нему добросовестных налогоплательщиков, на восстановление которого потребуются годы.

Актуализация этого вопроса сегодня вновь будоражит воображение, и тут нельзя удержаться от смеха! Простите, но всякий раз, когда я слышу разговоры о налоговой амнистии, перед моими глазами возникает некий абсолютно конкретный отечественный корейко, предлагаемый нам анамнез которого говорит о следующем: он предприниматель, который долгое время работал при преступной власти, но не прятался от всех и вся, поэтому заработанную прибыль закатывал вместо огурцов в банках! Кто в это поверит? Думаю, никто.

Если этот проект рассчитан на индульгенцию для коррупционеров, то лично я против амнистии для такой категории граждан. Ведь совершенно дико и невероятно выглядят госслужащие и их декларации, с которыми до сих пор ничего не может поделать НАПК. Как можно, проработав всю жизнь на государственной службе, иметь в своем активе миллионы наличными, недвижимость и ни разу при этом не нарушить закон?

Если это не предприниматель среднего звена или "честный" госслужащий, а человек с офшорными счетами, то говорить вообще не о чем, ведь в современном информационном мире всем обо всех известно. Не знает наша власть, обратитесь в ЦРУ, они вам расскажут обо всех трансакциях за последние двадцать лет, а то и больше. Думаю, со времен господина Лазаренко на всех, кто находился в Украине при власти или был приближен к ней, у соответствующих структур в США есть вся необходимая информация. Была бы на то политическая воля, а вот ее наличие или отсутствие не на словах, а на деле увидим уже скоро.

А еще больше смущают пока что предположения о том, что вся эта история с амнистией капиталов, весьма вероятно, делается под открытие рынка земли. Инициаторов амнистии на самом деле, как мне кажется, не особо-то интересует вопрос привлечения капиталов как таковой. Им, еще раз подчеркиваю, по моему мнению, нужно показать достаточно большие суммы денег, чтобы потом их использовать при распродаже украинских черноземов, когда мораторий на продажу будет отменен. Этот сценарий выглядит весьма реалистично, а все вышеперечисленные потенциальные бенефициары амнистии вряд ли нуждаются в подобной заботе о них и их состояниях.

К тому же предлагаемый вариант амнистии — такой себе пряник без кнута, который, убежден, в нашем разуверившемся в государстве, его институтах и политике обществе сегодня и в ближайшее время не сработает. Это, собственно, понимают и сами инициаторы прощения налоговых грехов, ведь нигде не видим не только точных, но хотя бы приблизительных цифр, сколько денег планируется привлечь в результате амнистии. Какой экономический эффект, господа? Какой ценой для страны коррупционеры и нечистые на руку предприниматели получат общественную индульгенцию? Поэтому следует отложить этот вопрос на несколько лет, а в будущем если и возвращаться к нему, то не как к амнистии, а как к чему-то наподобие программы добровольного раскрытия информации (VDP), которую в свое время довольно успешно реализовали в США перед введением знаменитой FATCA. А еще нужно, чтобы в стране, если уж власть и решится на такой шаг, не только была создана, но и эффективно заработала СФР, прямой обязанностью которой должен быть не только мониторинг, но и отделение зерен общественного благосостояния и выгод от плевел сомнительных объяснений происхождения доходов.

Как я уже отмечал, нововведением такого же пошиба, что и налоговая амнистия, является идея с внедрением налога на выведенный капитал. Позволю себе напомнить всем адептам этого проекта, что основное требование к структуре налоговой системы, модели избранных налогов заключается в минимизации искажающего влияния собственно налогообложения на решения экономических агентов. Именно поэтому выбираются широкие базы, минимальные ставки, чтобы отрицательный эффект налогообложения свести к наименьшему вреду, которого, к сожалению, из-за самой природы налогов избежать невозможно. Если совсем кратко, то любой налог приводит к потере экономической эффективности уже в силу своего существования. Ну один раз экономика и общество могут и должны себе это позволить, ведь общественный сектор надо как-то финансировать. А вот дважды, как в случае с НнВК, как представляется, уже явный перебор. Ведь решение об уплате собственно налоговых обязательств в случае его внедрения будет зависеть не от результатов финансово-экономической деятельности предприятия, а от его решения платить или нет. Угадайте с одного раза, какой выбор в этой дилемме сделают плательщики? Ваш ответ правильный, ведь всегда срабатывает простая экономическая логика: если есть возможность платить или не платить налог, то выбор всегда будет в пользу второго варианта, независимо от размера налогового обязательства.

И вновь сталкиваемся с примером такой необязательной обязательности. А по большому счету, учитывая необязательность НнВК, это и не налог вовсе, а некий добровольный взнос. Пожалуй, и это можно использовать, но называйте тогда вещи своими именами, господа! Кстати, НнВК можно назвать и платежом на средства, которые должны быть возвращены из-за рубежа в Украину в ходе налоговой амнистии. Кажется, это более точные формулировки, нежели предложенные обществу с большим пафосом и псевдоблагими намерениями.

Итак, необязательная обязательность в украинском налогообложении — это новелла нашей практики, разрушающая фундаментальные принципы функционирования налоговой системы страны, подрывающая доверие к ней. Ведь обратная сторона обязательности — справедливость, мерой которой является закон. Нарушение одной характеристики системы искажает другую, а в таких условиях система налогообложения не может нормально функционировать.